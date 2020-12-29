Что теперь? Выживший в крушении парохода Лев Кан полон оптимизма, учит языки и много гуляет

Лев Кан стал героем проекта Delfi под названием "Титаник на Даугаве" — в 1950 году ему посчастливилось выжить при крушении прогулочного речного парохода "Маяковский". В 90-ых Лев с женой и детьми эмигрировал в Израиль, где и живет по сей день. Герой рассказал порталу Delfi, что в непростые пандемийные времена он полон энергии и оптимизма, которым можно только позавидовать.

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Воскресным днем 13 августа 1950 года Лев Кан с мамой и сестрой отправился на набережную Даугавы — планировали прокатиться до Межапарка на прогулочном пароходе. До того 11–летний мальчик никогда не ступал на палубу корабля. Несколько часов спустя пароход "Маяковский" затонул. Из 421 пассажиров и членов экипажа спаслись лишь 274. Основной причиной аварии стала перегрузка судна, кроме того, на корабле были открыты иллюминаторы и люки угольных бункеров (позже в них хлынула вода), а незакрепленный балласт сместился на левый борт.

Подробный рассказ Delfi о о трагедии "Маяковского" и счастливом спасении Льва Кана — ЗДЕСЬ.

Лев служил на Чукотке авиационным механиком, после института, а когда в 90-х всесоюзные предприятия позакрывались, семья эмигрировала в Израиль. "Дочка перед отъездом поступила на архитектурное отделение, проучилась полгода, а потом закончила Архитектурный институт уже здесь, — рассказал Лев. — Сын поступил здесь в девятый класс, закончил университет, работает программистом. Но это хорошая сторона истории. Мы прошли, конечно, через все стадии миграции, начиная с уборщика в магазине и мытья посуды"

Сейчас Лев Кан ведет активный образ жизни: ходит в спортзал и много плавает. Из-за пандемии некоторые привычки пришлось пересмотреть. Бассейны и спортклубы в Израиле закрыты, театры и выставки работают онлайн. "Гуляли сейчас на море полтора часа. Хорошо. Сегодня плюс 17-18, море спокойное, гладкое (разговор записан 22 декабря — прим. Ред.). Но, когда вода холоднее 25 градусов, мы не заходим, а сейчас всего 22…" — делится ощущениями Лев. "Одно время пляж закрыли — это была, конечно, глупость, потом разрешили гулять", — подхватывает беседу супруга Льва София. "Бывают перегибы в решениях", — соглашается Лев.

Несмотря на ограничения, супруги стараются сохранять бодрость духа. "Мы очень спокойно реагируем на все. Магазины открыты, все необходимое купить можно. Много гуляем. Дома смотрим в основном канал "Культура". Увлеклись вот изучением иностранных языков в интернете на duolingo. Учим английский, а я еще иврит через английский", — рассказывает София.

Пока в Израиле многое запрещено, но появились и некоторые послабления. Открылись все торговые центры, в магазинах можно купить любые товары, а собираться — до десяти человек. Впрочем, ситуация постоянно меняется. "У нас уже было две волны, когда нас запирали и вводили жесткие ограничения. Сейчас боимся, что могут объявить о третьей волне к Новому году", — говорит София. Когда отменили часть ограничений, заболеваемость снова поползла вверх. "Было до 10 тысяч в день, а сейчас около двух тысяч. Когда ввели жесткие ограничения, было меньше тысячи — 600, 700 человек за сутки. А потом послабления и снова стало расти", — рассказывает Лев.

"У нас сын поехал на две недели с подругой в Болгарию отдыхать. Но тут в Израиле все закрылось и ввели карантин. Они сперва вернуться не могли, а потом и расхотели — пробыли в Болгарии три месяца, работали удаленно через компьютеры и отлично провели время, — рассказывает София. — Оказывается, есть такое движение "дигитальные бродяги". Это люди, которые могут работать удаленно, и путешествуют по всему миру".

Израиль стал одной из первых стран, получивших вакцину от Covid-19. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вакцинировался в прямом эфире. "Сегодня прочитали, что за два первых дня вакцину получили 30 тысяч человек. Как и в других странах сначала привьют жителей из групп риска — медики, работники и постояльцы домов престарелых, хронические больные".

Супруги тоже намерены привиться. "Несмотря на множество скептиков, пробиться в очередь на вакцинацию невозможно — так много желающих", — говорит София. Праздники супруги планируют провести в семейном кругу. "Дети придут, внуки. Друзья, может, заглянут", — говорят они.

"В нашем возрасте отсутствие новостей — уже хорошая новость, — говорит София. — Слава богу, все здоровы. Из ближнего круга никто не заболел, хотя есть знакомые, которые переболели. Войны не было, терактов особых не было, мелкие не считаются — это норма. Все хорошо. Главное, что все здоровы".