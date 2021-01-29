"Детей жалко, нервы на пределе!" Родители, а какие у вас впечатления от первой недели на удаленке?

"Ужасно много задают в первом классе", "реально ощущение, будто над нами издеваются", "сидит с 8 до 21, не отходя от стола, силой вывожу на улицу со слезами — боится не сделать все, что надо", "детей жалко, нервы на пределе", "нам объяснили, что мы просто не умеем расставлять приоритеты", "я выбилась из сил и забила на учебу детей до лучших времен", "а у нас в два часа уже свободна и домашки отменили"…

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Соцсети лопаются от эмоций родителей учеников младших классов, которые после месяца каникул приступили к обучению на удаленке. Портал Delfi решил разобраться, что не так и есть ли лучи света. Просим ответить на простые вопросы анкеты через форму ниже или в комментариях к этой статье.