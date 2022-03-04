"Это шантаж!" Эксперты НВС: насколько серьезна ядерная угроза?

Минимальная мощность взрыва от тактического ядерного оружия — 33 вагона тротила. Многие эксперты считают, что в начатой президентом России Владимиром Путиным войне нельзя исключать ни одного сценария, в том числе ядерного. Насколько серьезна эта угроза? Чем она может обернуться для человечества? Что из себя представляет современное ядерное и другое "невиданное ранее" оружие, которое грозится пустить в ход Путин, если ему будут мешать в его действиях?

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В программе Spried ar Delfi приняли участие командир руководства управления учениями НВС и ректор Национальной академии обороны Оскарс Кудлис и исследователь Латвийского института внешней политики и лектор РСУ Мартиньш Варгулис.

Когда Запад ввел жесткие экономические санкции против России, начавшей военные действия в Украине, Путин приказал держать в повышенной готовности силы стратегического сдерживания России. В том числе подразделения, отвечающие за ядерный потенциал страны. В своем обращении о вторжении в Украину Путин отметил, что если кто-то "попытается нам помешать", тот столкнется с последствиями, "которых вы никогда не видели в своей истории".

Эксперты по внешней политике, в том числе директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций Stratcom, успокаивает: подобные заявления были ожидаемы в случае неудаче российских войск в Украине. Но они скорее показывают, насколько слаба российская армия на сегодня. Правда, он добавил: "Конечно, сейчас надо быть осторожными".

У России сегодня самый большой запас ядерного оружия в мире, но и у НАТО достаточно вооружения, чтобы уничтожить Россию в случае применения ядерного оружия. Скорее всего, цель подобных заявлений — отвратить НАТО от поддержки Украины. Вопрос в том, какую поддержку Путин считает слишком большой.

Главные тезисы:

Есть несколько "фильтров" в принятии решения о применении ядерного оружия. Решение не принимает один человек, подчеркнул Кудлис. 08:55

Заявление Путина о повышении боеготовности — это сигнал воинским частям, спецслужбам следить за деятельностью, которая свидетельствует о подготовке к применению этого оружия, считает Кудлис. 18:24

Тактическое ядерное оружие может быть использовано, но его разрушительная способность меньше, чем у стратегического ядерного оружия. Минимальная площадь поражения — в радиусе 35 кв. км. Мощность соответствует 33 вагонам тротила. 19:22

По словам Кудлиса, на данный момент не может быть и речи о применении стратегических ядерных ракет, которые способны истребить сразу полконтинента. 22:40

Вакуумные, кассетные бомбы наносят серьезный ущерб — истребляют все живое в зоне поражения, их нельзя применять. Использование таких бомб сразу станет военным преступлением. 29:01

Насколько реальна угроза использования ядерного оружия?

Оскарс Кудлис: — Цель заявления Путина — напомнить западным странам, что такое оружие у России есть, и его применение возможно. Это вызовет дискуссии о том, что будет, если его условия нарушат. Чтобы не торопились вводить санкции и оказывать прямую помощь Украине с оружием — таким образом Путин пытается выиграть время для реализации своих планов… Но использование ядерного оружия как таковое сегодня не может обсуждаться.

Мартиньш Варгулис: — Российская военная доктрина, утвержденная в 2010 году и переутвержденная в 2020 году, предусматривает, что ядерное оружие можно использовать в превентивных целях. Если Россия чувствует угрозу, она не исключает его использования. В военной терминологии есть термин escalate to deescalate (усиливать эскалацию, чтобы снизить эскалацию твоего противника). В данном случае, это угроза использования ядерного оружия, чтобы предостеречь Запад от участия в конфликте. В этом ключе ядерная повестка ожидаема.

Как запускается система ядерного удара?

МВ: — Процедура запуска предусматривает, что в систему включены три человека на трех разных уровнях. То есть президент дает "зеленый свет", потом министр, генерал, а тот — командиру конкретного стратегического оружия, который запускает систему. Но этот путь может быть и короче, если все они находятся в одной военной комнаты — все может ограничиться прямой командой от президента…

ОК: …Это крайнее средство. В доктрине сказано, что для этого должна быть прямая угроза существованию государства. До ядерного оружия у российской армии есть еще много оружия, которое можно использовать…

МВ: — Я тоже считаю, что в данной ситуации речь идет о ядерном шантаже. Прямой угрозы ядерного оружия сейчас нет. Это риторика, которая используется в контексте военной доктрины.

Можно ли ждать бунта российских генералов?

ОК: — Не могу на сегодня комментировать. Есть человеческий фактор, который надо исследовать глубже.

Как выглядит процедура начала ядерной войны?

ОК: — В России очень эластичная система принятия решений. Если есть угроза, решение принимается в очень узком кругу. Я лично не знаю, какая эта система — она полностью засекречена. Но в любом случае она не в руках одного человека. Есть дополнительные уровни — президент, глава Генштаба, командир подразделения…

У принятия решений есть три фильтра. Хотя, конечно, все, кто принимают решения, могут одновременно оказаться за одним столом, договориться и выполнить. Но до этого есть некоторое число людей, которые вовлечены и понимают, что они делают… Пока эти угрозы публикуются и оглашаются, а общество с ними считается, происходит диалог — потом такой путь будет невозможен.

Что означает активизация сил сдерживания НАТО?

ОК: — Повышенная ядерная боеготовность есть всегда. Но для ответа на этот вопрос надо обратиться к западному миру и ценностям… Ядерное оружие в западном мире не включено в принципы военной деятельности. Это не средство, которым можно достичь какого-либо военного эффекта. Это оружие на самый крайний случай, оно служит как механизм сдерживания.

Здесь я сошлюсь на времена Холодной войны, когда этот механизм работал эффективно, потому что у двух сторон, СССР и США, было свое ядерное оружие, которое позволяло противоборствующим сторонам не вступать в открытый конфликт. Оно служило миру. На сегодня ядерные силы России и НАТО сравнимы, но НАТО о применении ядерного оружия не думает — относит это к разряду невозможного.

МВ: — Заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, что при необходимости НАТО может быстро прислать 40 тысяч военных альянса — это очень значимая новость. Такое происходит впервые со времени нашего присоединения к НАТО. В практическом смысле это означает мобилизацию военных сил всех направлений — сухопутных, морских и воздушных. Эти силы сегодня сконцентрированы в определенных регионах, чтобы иметь возможность в очень ограниченное время их можно направить в регион — в Балтийские страны или какие-то другие. Ответную реакцию на ядерное оружие НАТО не стало оглашать, чтобы не усиливать эскалацию.

Имеет ли значение, у кого сколько ядерных боеголовок?

МВ: — Имеет, если начинается масштабная ядерная война. Надо понимать, что тут много слоев. Мы знаем путинскую риторику — "Если война неизбежна, надо бить первым". И это вопрос, кто первым нанесет удар. Второй момент, который сейчас обсуждается, это стратегическое ядерное оружие. Но есть еще и так называемое тактическое ядерное оружие.

В 2019 году США сообщили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был заключен еще в советское время в 1987 году Горбачевым и Рейганом. Тактическое ядерное оружие может быть использовано, причем в большей мере — против Украины. Его разрушительная сила намного меньше, чем у стратегического, которое способно уничтожить страну или полконтинента. Тактическое ядерное оружие — часть военной доктрины. По разным оценкам, это около 2 000 ракет, которые есть в распоряжении России и могут быть использованы.

Соблюдаются ли сейчас договоры о ядерном оружии?

МВ: — В 2019 году разведка США доложила, что Россия стала производить крылатые ракеты типа SSC-8, к которым можно пристроить ядерную боеголовку. Поэтому Договор (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и перестал действовать.

В первые месяцы правления Байдена был подписан договор об уменьшении числа ядерных боеголовок стратегического оружия — две стороны взялись его исполнять. И здравый смысл говорит в пользу этого. Но исключать мы ничего не можем. Ни один договор не остановит, если такое решение примут.

Как велики разрушения от ядерной боеголовки?

ОК: — Об использовании стратегических ракет сегодня речи нет. Нет такой ситуации и такой эскалации — пока это просто заявление. Следующая категория — тактическое оружие — от 2 до 5 килотонн. Их рабочий радиус — до 500 км. Самая маленькая бомба равна 2000 тонн в тротиловом эквиваленте. Если переводить в понятные величины — это 33 железнодорожных вагона тротила.

Тактическое оружие способно уничтожить зону от 30-35 квадратных километров, но надо понимать, что это не только взрыв, но и радиация, облучение, отравление большой территории. Происходит разрушение экосистемы, которое сохраняется долгие десятилетия. Уничтожается все. Впервые ядерное оружие применяли в Японии. Решение тогда принял Трумен, чтобы изолировать советскую армию от дальнейшего продвижения в Японию. Это показало, как ядерное оружие безжалостно и какие потери оно несет. Эти потери были в 10 раз больше чем те, минимальные, которые я описал.

Что может остановить запущенную ракету?

ОК: — Тактическое оружие остановить трудно. Стратегическое — есть действие, которое может оказать противодействие…

МВ: -…это при сценарии, когда плюс-минус известно местонахождение этой мобильной единицы. И есть готовность и понимание со стороны НАТО. Как только стратегическое ядерное оружие запущено — его не остановишь.

Что такое вакуумная бомба?

ОК: — В СМИ появилась информация об ее использовании в Украине, но она не подтверждена. Принцип действия этого оружия — в трех частях. Первое — бомба попадает в цель очень точно. Второе: взрыв распространяет аэрозоль, который попадает на территорию, в помещения, а потом следует двойной взрыв, который этот газ детонирует, что порождает беспощадные разрушения.

В истории такие случаи уже были. Немцы во время второй мировой экспериментировали с подобными бомбами, может, меньшего объема. Потом на вьетнамской войне… И в Чечне в 1999 году, если не ошибаюсь, был взрыв над военными объектами, за что международное сообщество Россию осудило. Это оружие запрещено использовать против людей. Это наносит ущерб не только всей инфраструктуре в той зоне, но и полностью уничтожает людей, сжигает весь кислород в воздухе, что разрушает все внутренние органы. Формально их можно использовать против военных объектов.

МВ: — Если Россия использовала такое оружие в Украине — это военное преступление. У войны тоже есть какие-то условия и правила. Не все средства оправдывают цели… И такое использование шло бы в полном противоречии с версией Кремля, что они борются только против украинских вооруженных сил — это уже напрямую против жителей.

Что меняет голосование Совета Безопасности ООН?

Действия России в Украине поддержали лишь три страны в мире — Беларусь, Эритрея и Северная Корея. Еще 36 стран воздержались от голосования.

МВ: — Это полная изоляция России от мира. Самое важное, что против выступил не только коллективный Запад. Весь глобальный мир осуждает эту войну. Не скажу, что удивило воздержание от голосования Китая. Но и самая большая демократия мира Индия все же приняла решение воздержаться.