Хаос и пол-страны без связи. 15 лет назад Латвия пережила третью по разрушительной силе бурю в своей истории
Foto: LVĢMC

Ровно 15 лет назад, 9 января 2005 года, Латвия пережила третью по разрушительной силе бурю в своей истории — шквальный ветер ломал деревья, срывал рекламные щиты и штукатурку с домов, многие жители остались без электричества, не все самолеты смогли приземлиться в аэропорту "Рига" с первой попытки.

Порывы ветра в Вентспилсе достигли силы 40 м/с — это почти вдвое больше показателя, с которого метеорологи переводят погоду в разряд "шторм/буря". На остальной территории Латвии были зафиксированы порывы силой порядка 30 м/c.

В связи с 15-летием разрушений Латвийский центр окружающей среды, гелогии и метеорологии опубликовал архивные фото событий.

Бюрю даже назвали ураганом и дали ему имя "Эрвин" — на тот момент он стал самым сильным и разрушительным за последние полвека. Самые крупные разрушения были зафиксированы в Курземе и на побережье Рижского залива. "Эрвин" снес целые лесные массивы, сорвал крыши с нескольких сотен домов и оставил без электричества и мобильной связи более половины жителей Латвии.


Спустя 10 лет, в 2015 году, Латвию настигла еще одна сильная буря. Тогда латвийцы активно делились фотографиями и видеозаписями разрушений в социальных сетях.

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Jūrā vētra #Latvija #Latvia #Jurmala #Storm
A post shared by Mārtiņš Šmits (@mr.smithsmith) on Dec 6, 2015 at 10:32pm PST

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#vētra uzdarbojas arī pie mums!
A post shared by Reinis STimukul (@stimy_dope) on Dec 6, 2015 at 12:29pm PST

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Haizivs Instagram Аэропорт "Рига" Вентспилс Курземе Латвия Рига

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