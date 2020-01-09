Хаос и пол-страны без связи. 15 лет назад Латвия пережила третью по разрушительной силе бурю в своей истории

Ровно 15 лет назад, 9 января 2005 года, Латвия пережила третью по разрушительной силе бурю в своей истории — шквальный ветер ломал деревья, срывал рекламные щиты и штукатурку с домов, многие жители остались без электричества, не все самолеты смогли приземлиться в аэропорту "Рига" с первой попытки.

Порывы ветра в Вентспилсе достигли силы 40 м/с — это почти вдвое больше показателя, с которого метеорологи переводят погоду в разряд "шторм/буря". На остальной территории Латвии были зафиксированы порывы силой порядка 30 м/c.

В связи с 15-летием разрушений Латвийский центр окружающей среды, гелогии и метеорологии опубликовал архивные фото событий.

Бюрю даже назвали ураганом и дали ему имя "Эрвин" — на тот момент он стал самым сильным и разрушительным за последние полвека. Самые крупные разрушения были зафиксированы в Курземе и на побережье Рижского залива. "Эрвин" снес целые лесные массивы, сорвал крыши с нескольких сотен домов и оставил без электричества и мобильной связи более половины жителей Латвии.

Pirms 15 gadiem 9.janvāra rīts atausa, rādot milzīgos postījumus pēc 3.stiprākās vētras Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē, kā arī 2.lielākajiem vējuzplūdiem Rīgā https://t.co/VdRILMUDcH

Par citām stiprākajām vētrām Latvijā https://t.co/zlKLn3rsLr #vetra #rekordi #meteoLV pic.twitter.com/1kgwph6vV5 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) January 9, 2020





Спустя 10 лет, в 2015 году, Латвию настигла еще одна сильная буря. Тогда латвийцы активно делились фотографиями и видеозаписями разрушений в социальных сетях.

Šo gan ļoti akurāti vētra nolauzusi pic.twitter.com/LVaxZyVy9Y — Kristaps Rāts (@KristapsRaats) December 7, 2015