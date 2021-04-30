"Иноагент" из Риги. "Медуза", одно из крупнейших онлайн-СМИ в России, борется за выживание

На прошлой неделе Министерство юстиции России признало "Медузу" — одно из крупнейших онлайн-СМИ на русском языке — иностранным агентом. Издание, редакция которого с 2014 года расположена в Риге, практически сразу оказалось на грани закрытия.

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"Медуза" запустила сбор пожертвований и резко сократила расходы, однако потеря рекламодателей и потенциальные штрафы ставят под вопрос будущее издания.

"Медуза" — иностранный агент. Что это значит?

23 апреля Министерство юстиции России внесло "Медузу" в список СМИ — иностранных агентов. Этот статус предписывает изданию особым образом маркировать абсолютно все публикации (в том числе посты в соцсетях), а также резко ограничивает возможности сотрудничества с авторами и рекламодателями, которые теоретически также могут быть признаны иностранными агентами.

"Если мы откажемся маркировать наши материалы в полном соответствии с тем, что написано в приказе Роскомнадзора, власти могут оштрафовать "Медузу", завести на ее главного редактора уголовное дело и даже заблокировать наши ресурсы на территории России. Но даже если мы будем выполнять все требования закона, новый статус означает для "Медузы" три угрозы", — отмечает главный редактор издания Иван Колпаков.

"Во-первых, маркировка также должна появляться на всех страницах, где размещена реклама. "Медуза" — частная компания. Мы сами зарабатываем себе на жизнь и гордимся этим. Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с "Медузой" это означает смерть издания. Во-вторых, авторы, которые получают от нас деньги, тоже могут быть признаны иностранными агентами. Если это произойдет (а примеры уже есть), они так же (как и "Медуза") должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Ошибки в отчетности грозят штрафами; более того — уголовным преследованием и лишением свободы. Организовать давление на наших репортеров теперь просто как никогда. В-третьих, признав нас иностранными агентами, власти пытаются внушить нашим собеседникам, что мы — враги государства, и даже давать комментарии "Медузе" опасно. С высокой вероятностью мы останемся без важных источников и не сможем разговаривать со многими экспертами", — пишет Колпаков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность закрытия "Медузы" после того, как издание было признано иностранным агентом, заявил: "Мы ценим профессионализм журналистов в каждом средстве массовой информации. Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно".

Кроме того, по мнению Пескова, "Медуза" является не российским, а русскоязычным СМИ.

Борьба за выживание

"Медуза" планирует отстаивать свои права в суде, заявила вскоре после появления информации о включении издания в список издатель "Медузы" Галина Тимченко. По ее словам, "Медуза" не занимается политической деятельностью на территории Российской Федерации. При этом компания расположена за пределами России (в Латвии), имеет счета в зарубежных банках и платит в Латвии налоги — то есть формально получает финансирование из-за границы.

Позже в интервью hromadske Тимченко заявила, что новый статус "Медузы" отразился на рекламных доходах: "На рекламе, к сожалению, отразилось, да. Рекламодатели уходят. Достаточно много для того, чтобы почувствовать, что это только начало. И, наоборот, есть рекламодатели, которые приходят и говорят: "Решили поддержать иностранного агента своим рублем, хотим хорошую рекламу".

По словам главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова, статус иноагента лишает издание возможности полноценно заниматься журналистикой и "уничтожает наш бизнес". "Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%", — говорится в заявлении редакции. Однако все эти меры не позволят изданию существовать дальше. Экономическая модель "Медузы" построена на рекламе, и до получения нового статуса издание зарабатывало, в среднем, 20 млн рублей (около 220 тысяч евро) в месяц.

"Медуза" в Латвии

Интернет-издание "Медуза" 20 октября 2014 года запустила в Риге команда новостного сайта Lenta.Ru. До 2016 года главным редактором "Медузы" была Галина Тимченко, позже этот пост занял Иван Колпаков.

Согласно внутренней статистике компании, в 2019 году 69% читателей "Медузы" были моложе 45 лет. Общая ежемесячная аудитория сайта составляла 13 млн уникальных посетителей, еще 400 тысяч человек активно использовали приложение "Медузы".

Оборот управляющей изданием компании SIA Medusa Project в 2019 году составил 2,029 млн евро, прибыль — 61 965 евро, свидетельствует информация базы данных Lursoft. Отчет за 2020 год пока не доступен.

Совладельцами SIA Medusa Project являются Галина Тимченко (65% долей капитала) и Иван Колпаков (35%). Они не раскрывают имена инвесторов, которые вложили средства в запуск издания на начальном этапе. Переговоры с Михаилом Ходорковским и Борисом Зиминым в 2014 году провалились.

Кто еще имеет статус иностранного агента в России

По ситуации на 30 апреля в список СМИ-иноагентов входят 14 юридических и пять физических лиц. Самые известные среди них — "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) и телеканал "Настоящее время". Полный список доступен здесь.

С января 2021 года "Радио свободная Европа/Радио Свобода"было оштрафовано на общую сумму 79,2 млн рублей (более 873 тысяч евро).