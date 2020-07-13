Кто получит ключи от столицы? 10 политиков, которые претендуют на пост мэра Риги

В конце августа рижане отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать политиков, которые в течение ближайших пяти лет будут представлять их интересы в Рижской думе. Портал Delfi коротко знакомит читателей с каждым из десяти политиков, которые заявили о своем намерении стать мэром столицы Латвии.

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В распущенной в феврале 2020 года думе работали депутаты от шести политических сил — "Единства", "Развития Латвии", "Согласия", "Чести служить Риге", Новой консервативной партии и Национального объединения. За три года с момента предыдущих выборов от своих партий откололись восемь депутатов, которые создали два депутатских блока.

После роспуска думы город перешел под управление временной администрации в составе троих представителей министерств. Они будут руководить городом до того момента, как новая дума соберется на первое заседание.

Из-за пандемии Covid-19 внеочередные выборы в РД пришлось дважды переносить. Сейчас их проведение запланировано на 29 августа, а предвыборный период начался уже на прошлой неделе.