Кто получит ключи от столицы? 10 политиков, которые претендуют на пост мэра Риги

В конце августа рижане отправятся на избирательные участки, чтобы выбрать политиков, которые в течение ближайших пяти лет будут представлять их интересы в Рижской думе. Портал Delfi коротко знакомит читателей с каждым из десяти политиков, которые заявили о своем намерении стать мэром столицы Латвии.
В распущенной в феврале 2020 года думе работали депутаты от шести политических сил — "Единства", "Развития Латвии", "Согласия", "Чести служить Риге", Новой консервативной партии и Национального объединения. За три года с момента предыдущих выборов от своих партий откололись восемь депутатов, которые создали два депутатских блока.
После роспуска думы город перешел под управление временной администрации в составе троих представителей министерств. Они будут руководить городом до того момента, как новая дума соберется на первое заседание.
Из-за пандемии Covid-19 внеочередные выборы в РД пришлось дважды переносить. Сейчас их проведение запланировано на 29 августа, а предвыборный период начался уже на прошлой неделе.
- 1. Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян)
- 2. Константин Чекушин ("Согласие")
- 3. Олег Буров ("Честь служить Риге")
- 4. Эйнарс Цилинскис (Национальное объединение, Латвийское объединение регионов)
- 5. Мирослав Митрофанов (Русский союз Латвии)
- 6. Мартиньш Стакис ("Развитие/За!" и "Прогрессивные")
- 7. Вилнис Кирсис ("Новое единство")
- 8. Ральф Немиро (KPV LV)
- 9. Линда Озола (Новая консервативная партия)
- 10. Валерий Петров (Alternative)