Лиго в городе: как отпраздновать в парке или на пляже и не получить штраф

Культурно отдохнуть на природе. У каждого рижанина — свое понимание этого процесса. Тем более, что неумолимо приближается праздник Лиго, и не у всех есть дача или хутор, а отдохнуть хочется. Поэтому для тех, кто планирует пикник на открытом воздухе, рассказываем, где и как это можно сделать без штрафов и не мешая окружающим.

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Пляж: шашлыки — да, палатки и алкоголь — нет





В жаркое время года побережье Рижского залива и берега других водоемов становятся местами скопления огромного количества отдыхающих. Любители попринимать солнечные и морские ванны приходят не с пустыми руками. Кто-то просто перекусывает на пляже, а кто-то не прочь покурить и выпить. Иные отдыхающие приходят со своими четвероногими друзьями и не брезгуют резвиться в воде рядом с ними. На Лиго некоторым приходит идея даже разжечь возле воды костер, пожарить шашлычка, а потом заночевать в разбитой рядом палатке.

Но делать всего этого не стоит. В обязывающих правилах Рижской думы Nr.80 "Правила общественного порядка Риги" (Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā) установлены ограничения для рижских официальных пляжей. Например, в общественные места купания запрещено приводить животных. Также нельзя устанавливать палатку, жечь костры, ломать насаждения, растущие в дюнах, выезжать к морю на машине и выкапывать песок для личных нужд. За нарушение этих правил полагается денежный штраф в размере 71 евро.

Сразу возникает вопрос: так что, шашлык на море возбраняется? На костре — нельзя, а вот на мангале (без открытого огня) — не запрещено. Но, организуя такого рода пикник, стоит помнить о другом правиле: намусорил — убери за собой! Потому что за выброс мусора в общественных местах также полагается штраф до 71 евро.

Курение, распитие алкогольных напитков, справление нужды "в кустах" и заплыв за буйки — самые популярные нарушения на пляжах, отмечает Рижская муниципальная полиция.

Курить на пляжах запрещено. Это оговорено в законе об обороте табачных изделий, растительных продуктов и электронных устройств для курения. Ответственность установлена в Латвийском кодексе административных нарушений: за курение в недозволенных местах штраф составляет 15 евро.

Распитие спиртного также запрещено. И не важно, будь то крепкий напиток или низкоградусный сидр, пиво. За распитие спиртных напитков или нахождение в общественном месте в нетрезвом виде штраф составляет до 140 евро.

Кстати, обязывающие правила Рижской думы Nr.80 "Правила общественного порядка Риги" устанавливают еще более строгие требования, запрещая не только выпивать, но и находиться в публичных местах с открытой бутылкой алкоголя или другой тарой, за исключениями тех мест, где употребление спиртного регламентировано самоуправлением. За нарушение правил — штраф до 142 евро.

Лес: не дразните волка и не жгите костры



Поход в лес с семьей в последнее время стало очень модным явлением. Собрать рюкзак, с фонариком и палаткой, разбить лагерь на привале, варить на костре уху, а позже искать цветок папоротника — чем не романтика на Лиго? Однако для желающих провести время в рижских лесах также есть ограничения.

Самоуправление по просьбе Государственной службы леса, в целях пожарной безопасности или на охраняемых природных территориях, в интересах охраняемых животных и растений в некоторых случаях может ограничить права физических лиц находиться и свободно перемещаться по лесу. Например, нельзя находиться там, где разбиты специальные плантации или территория огорожена, допустим, содержатся в неволе лесные животные или проходят военные учения.

Кроме этого есть общие правила, которые должны соблюдать все, кто отправляется на прогулку в лес. Во-первых, нельзя игнорировать пожарную безопасность. Во-вторых, нельзя разрушать лесную инфраструктуру, губить растения и мусорить, не разрушать гнезда птиц и муравейники, не вредить животным.

По правилам Кабинета министров Nr.82 "Правила безопасности", в лесу запрещено жечь костры и проводить любые другие действия, которые могут привести к пожару.

Ограничений для проведения пикника нет — то есть отправиться на природу с семьей, расстелить одеяло и прилично посидеть под пение птиц и жужжание комаров не возбраняется.

Общественное место — это любое место, которое свободно доступно любому физическому лицу. Таким местом является и лес. Поэтому все ограничения, связанные с эпидемиологическими требованиями, употреблением алкоголя, курением, справлением нужды и прочего относятся и к лесу, также предусматривая административное наказание за нарушения.

В лесу можно прогуливаться самим, можно и с собаками. Вне города (в том числе в лесу) четвероногого друга можно выгуливать без поводка. Но животное должно быть от хозяина на таком расстоянии, чтобы он мог контролировать его поведение. Экскременты за животными нужно убирать в любом месте, будь то двор или лес. Ответственность за невыполнение требований прописана в Латвийском кодексе административных правонарушений — за нарушение требований по содержанию животных можно получить либо предупреждение, либо штраф от 7 до 350 евро.

Городские парки и газоны: не загорайте вдоль канала



Для тех, кто Лиго останется коротать в городе актуальных другие вопросы. Можно ли ходить по траве городских парков? А загорать? Если нет каких-то знаков, запрещающих это делать — можно. Но, если человек злонамеренно топчет газоны или каким-то другим образом портит зеленые насаждения, можно схлопотать штраф. В обязывающих правилах Рижской думы Nr. 204 "О защите и содержании городских насаждений Риги" (Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi) сказано, что за испорченные газоны и клумбы физическое лицо может быть наказано штрафом от 10 до 350 евро.

Нельзя отдыхать на склоне городского канала. В копилке Рижской муниципальной полиции очень много случаев, когда люди (и взрослые, и дети), прогуливались по склону городского канала и падали в воду, а самостоятельно выбраться не могли. К тому же, на склоне из-за специфичности грунта появляются вмятины, которые портят его внешний вид. Поэтому такой запрет жизненно необходим.

Специальные места отдыха



Можно разжигать костры в личном дворе. Где еще можно организовать пикник? Таких территорий в столице множество. Загорать, а также устраивать пикники разрешено в зеленой зоне вокруг пруда Марас, природном парке Марупите, Приморском парке, в парках в Кенгарагсе, Страздумуйже, Шампетера, Озолайнес, Дзегужкалнсе, Нордеку, Узварас, Бишумужас, Аннимуйжас, Эбелмужас и Зиепниекалсе. А еще — в Клейсты возле рва Хапака, в зеленых массивах Биекерниеки, Шмерля, Юглас, Улброкас, Зиепниекална, Иманты и Болдерая и многих других местах.

Удобней всего устраивать пикник там, где уже врыты в землю столы и скамейки, установлены урны. Это Луцавсала, Межапарк, правый берег Булльупе. Но если вас устраивает расположиться прямо на траве, можете спокойно это делать. Главное, как уже говорилось выше, убедитесь сначала в том, что вблизи отсутствуют знаки запрета. Штраф за отдых в запрещенном месте — до 142 евро.

Городские собаки, гуляющие в парках, всегда должны ходить на поводке (см. Правила Кабинета министров Nr.266 (Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai)). Наказание такое же, как и в случае других нарушений, связанных с неправильным содержанием животных — предупреждение или штраф в размере от 7 до 350 евро. Есть отдельная статья за то, что хозяин не убирает за своим питомцем экскременты. Обязывающие правила Рижской думы Nr.80 запрещают водить собак в места прогулки детей, в места развлечения и на спортивные площадки. За несоблюдение данного требования полагается штраф до 142 евро.

Загорать в парках можно. Но делать это нужно, соблюдая общепринятые нормы поведения, и не нарушая общественный порядок. В противном случае за это грозит штраф в размере от 70 до 350 евро. Обнажиться можно лишь настолько, чтобы внешний вид не побудил окружающих вызвать полицию. Если ваш едва прикрывающий тело купальник в центре города смущает людей — они вправе вызвать полицию.

Курить и выпивать в парках, также как и в других общественных местах, запрещено. За курение на детских площадках, в парках, скверах и спортивных стадионах штраф составит 15 евро.