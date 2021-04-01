"Моя дочь гражданка Латвии, но 500 евро она недостойна?" Как отказ в пособии превратился в надежду

В редакцию Delfi обратился гражданин Латвии, отец 5-месячной девочки, тоже гражданки Латвии, которая из-за бюрократических издержек осталась без единовременного пособия для поддержки семей в кризис коронавируса. В Госагентстве социального страхования (VSAA) родителям сообщили, что их дочери 500 евро не положено, потому что мать ребенка — гражданка другого государства и имеет лишь временный вид на жительство, а родительское пособие было оформлено на нее. Портал Delfi попросил VSAA и Министерство благосостояния принять участие в восстановлении справедливости.

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"Когда мы услышали, что будет выделено по 500 Евро на ребенка, мы очень обрадовались, — написал отец девочки. — Эта информация укрепила мою веру в Латвию. До сегодняшнего дня я убеждал своих друзей и знакомых, что в Латвии все не так уж и плохо, как многие описывают. Особенно, если ты работаешь на честно платящем налоги предприятии. Пособия, которые получают родители, в большей мере очень помогают в первый год жизни ребенка. Дальше все становится грустнее, но какая-то поддержка от государства чувствуется".

По словам автора письма, его жена — гражданка другой страны. Несмотря на то что живет она в Латвии уже несколько лет, у нее пока нет постоянного вида на жительство. По браку с гражданином Латвии она сможет получить его только через два года.

По закону, только человек, оформляющий родительское пособие (так называемая "мамочкина зарплата") может подать на пособие по уходу за ребенком — 171 Евро в месяц до исполнения ребенку одного года. Эти два пособия могут идти только вместе. Но именно эти 171 евро могут получить либо граждане Латвии, либо обладатели постоянного вида на жительство. Поскольку в этом случае с ребенком дома сидит мама, после рождения дочери родительское пособие оформили на нее, а вот в пособии по уходу за ребенком ей отказали, потому что у нее нет постоянного вида на жительства.

"Как нам пояснили в VSAA, по правилам Кабинета министров Латвии единоразовое пособие в нашей ситуации не полагается, — сообщил отец ребенка. — Проще говоря, 500 евро получают те граждане Латвии или постоянные жители, которые получают на детей до года пособие 171 евро или на детей старше года 11 евро. У нас сумму 171 евро маме, как "непостоянной" жительнице, не начислили. Получается, наша дочь, дочь гражданина Латвии, недостаточно гражданка Латвии и недостойна 500 евро? Причем, когда при рождении дочки я подал заявление на пособие в 11 евро (с года) — мне его подтвердили. И будь наша дочь на полгода старше, мы бы без проблем получили и выплату в 500 евро".

Читатель рассказал, что в его знакомой семье, где сыну тоже меньше года, маме, гражданке России, 171 евро переводят по договору между Латвией и Россией, поэтому и пособие в 500 евро они получили. Постоянный вид на жительство в этом случае не потребовался.

"Получилось, что граждане РФ от Латвии поддержку получили, а граждане Латвии — нет? — задается вопросом отец. — Увы, убедился, что правила выплаты не продуманы и тот малый процент людей, которые находятся в схожей с нами ситуации, поддержки не получат. Вроде бы такое правильное и хорошее решение, но непродуманность портит всю идею. И да, на выборы меня теперь силой не затащишь. Более чем уверен, что моя ситуация так и останется моей".

Пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне подтвердила порталу Delfi, что под действующие правила выплаты пособия в 500 евро этот случай и вправду не подходит. Она предложила обратиться в Министерство благосостояния — возможно, там поднимут вопрос о коррекции в законе.

Директор Департамента по делам детей и семей Министерства благосостояния Зита Мустермане оперативно рассмотрела запрос Delfi и объяснила, что у матери без постоянного вида на жительство по закону нет права на получение регулярного социального пособия по уходу за ребенком (171 евро), из чего следует, что автоматически единоразовое пособие этой семье не начислено тоже вполне закономерно. Но…

"В таких юридических обстоятельствах возникает исключительная ситуация, в которой отец, будучи гражданином Латвии и имеющим право на получение государственного социального пособия на ребенка, не может пользоваться правами, вытекающими из Закона о государственных социальных пособиях (по уходу за ребенком), поскольку мать ребенка получает родительское пособие, как гражданин третьей страны, — отвечает Зита Мустермане. — Объясняем, что в такой исключительной ситуации семья имеет право на получение единовременной государственной поддержки в размере 500 евро, но ее выплата не предоставляется автоматически, а должна рассматриваться индивидуально. В указанной ситуации мы приглашаем родителей обратиться в Государственное агентство социального страхования (VSAA) для выплаты единовременной государственной поддержки".

Портал Delfi будет следить за развитием ситуации, но у семьи теперь есть надежда получить поддержку и укрепить веру в то, что Латвия заботится о своих жителях. Правда, вопрос к VSAA, сколько таких "отказников" образовалось из-за пробелов в законе, остался неотвеченным.