"Не опознал курсор". 2500 человек пришли на консультацию по ВНЖ. На что они жалуются?

А если я в третий раз провалил экзамен? А если я не умею пользоваться компьютером? А если я плохо слышу? Что считается воссоединением семьи? А если я ничего не знаю о родственниках, CV которых нужно предоставить?.. Граждане России, которым нужно сдавать экзамен для сохранения постоянного вида на жительство в Латвии, пребывают в растерянности и задают на консультациях множество вопросов, от самых простых до очень неочевидных. Журналист Delfi побывал на одной из таких встреч: она проходила в рижском АТТА центре и собрала около 2500 человек.

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Alien’s passport и французские пограничники



Зал в ATTA центре — один из самых больших в Риге. За сорок минут до встречи он оказывается уже наполовину заполнен. Нахожу место с краю в шестом ряду. Рядом садится женщина лет 50–60, представляется Ларисой. В руках у нее буклеты о петиции в Европарламент и иске в Конституционный суд, которые подает "Согласие".

"И туда, и туда присоединилась, — говорит она. — И на встречу пришла, вдруг услышу что-то полезное. Я считаю, что надо проявлять активность. У меня вот соседки, им по 72 года, тоже гражданки России, ничего не хотят. Я их уговаривала пойти со мной на консультацию, нет, говорят, не надо, мы как-нибудь так. Да они даже смс на своем кнопочном телефоне написать не могут, как они эту заявку подадут электронно, как экзамен сдавать будут? У одной дочка есть, у дочки есть компьютер, почему она ее не научит, не знаю. Я вот освоила компьютер".

"А экзамен сдали уже?"

"Нет, я пока только курсы латышского прошла, от думы. У нас в группе было 16 человек, трое экзамен уже точно сдали, еще несколько ждут. Одна вот с перепугу забыла, как по-латышски "кухня", теперь очень переживает, что не сдала. А у одной сдавшей такие высокие баллы, удивительно, мне казалось, она знает латышский плохо, точно хуже меня, а я знаю не то чтобы очень хорошо… Наверное, я сдам, но вообще очень боюсь. Вдруг забуду все от страха, и кухню, и не кухню. Еще боюсь, что плохо станет, я гипертоник. Говорят, перед экзаменом выпить помогает. Но вдруг почувствуют, что от меня пахнет алкоголем, и выгонят?.."

Незадолго до начала мероприятия почти все места были заполнены. Фото: Delfi

Негражданский alien’s passport, который был у Ларисы раньше, вызывал слишком много удивления у французских пограничников. Надоело, что проверка документов каждый раз — а во Францию приходится летать постоянно, там живет дочь — занимает так много времени. Экзамен на гражданство сдавать побоялась, решила, что проще взять российское. "Кто ж знал, что экзамен все равно сдавать придется", — вздыхает она.

Ларису очень возмущает стереотип, что местные русские голосовали за Путина.

"Ни разу я за него не голосовала за столько лет, ни разу! А сейчас я его вообще не поддерживаю, с войной этой".

Иск в Конституционный суд и надежда на ЕСПЧ



К началу встречи все сидячие места оказались заняты. Опрометчиво пришедшие вовремя встали у стен и между рядами.

Люди ищут, где сесть. Фото: Delfi

Юрист и правозащитник Елизавета Кривцова, выступая перед собравшимися, обнадежила и одновременно разочаровала зал: надежда на отмену закона есть, но действовать надо так, как будто ее нет.

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"Отменить закон может Конституционный суд. Мы подали иск в конце 2022 года, и к иску присоединяются все новые и новые люди. 5 апреля Сейм смягчил закон — и теперь нужно подавать иски уже против новой версии закона. На этой неделе подали еще 60 человек, и еще 200 человек у нас есть "про запас", на тот случай, если в законе еще что-то изменится. Будем подавать иски до тех пор, пока суд не назначит заседание. Надеемся, это произойдет осенью. 28 апреля по запросу Конституционного суда пришел ответ по иску от Сейма. Я давно не видела таких ответов. Такое чувство, что Сейм как коллективный орган даже не собирается защищаться юридически. Суть разъяснений сводится к тому, что латышский надо учить, государство надо защищать, и это важнее, чем права человека. Как юрист я могу только мечтать о таком ответчике, и это дает надежду", — рассказала Кривцова.

Она подчеркнула, что крайне важно подать заявку на экзамен — даже тем, кто считает, что его не сдаст. Тем, кто один раз экзамен провалил, нужно записаться на повторную попытку — это даст три лишних месяца, потому что вид на жительство при подаче заявки продлевается автоматически.

На консультации несколько раз прозвучали даты. Те, кто еще не записался на экзамен, должны записаться с 1 по 30 июня и сдать его в промежуток с 1 июля по 13 августа. Те, кто не сдал один экзамен, должны записаться на повторную попытку с 1 по 31 августа и попробовать сдать экзамен второй раз в промежутке между 4 сентября и 30 ноября. Количество попыток не ограничено — но нужно успеть до конца года.

"Надежда есть, главная проблема — сроки. Заседание Конституционного суда будет, вероятно, осенью, а потерять свой вид на жительство, если ничего не будете делать, вы можете уже в сентябре", — объяснила Кривцова.

По ее словам, есть надежда в том числе на Евросоюз.

"Даже когда отбирают ВНЖ у преступника, ЕСПЧ говорит, что тяжесть преступления не основание для лишения ВНЖ. А Конвенция по правам человека запрещает массовую высылку иностранцев. Каждый случай должен рассматриваться индивидуально, нужно проверить, представляет ли опасность конкретный человек, есть ли ему куда ехать", — объяснила она.

Возле входа в зал собирают подписи под петицией в Европарламент. Фото: Delfi

Потерял курсор, провалил экзамен



"Поднимите руку, кто вообще еще не записался на экзамен?"

Поднимает руки две трети зала.

"Поднимите руку, кто провалил экзамен".

Поднимает где-то треть.

Подняли руку те, кто провалил экзамен. Фото: Delfi

Причины провала — самые разные. Был случай, когда пенсионер, плохо умея пользоваться компьютером, не опознал на экране курсор, не смог нажать куда надо, и время вышло. Не все понимают, как следить за временем (это цифры в углу экрана) — поэтому на консультации рекомендуют брать с собой на экзамен часы с крупными цифрами.

"Если вы плохо слышите, возьмите с собой помощника. А то от волнения поднимется давление, в ушах зашумит, и когда будут называть фамилии и номера аудиторий, вы можете не услышать и потерять время, — предупреждают на консультации. — На устной части вы будете говорить не с живым человеком, ваш собеседник будет в компьютере. Может быть плохо слышно из-за помех. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить, что вы не расслышали, не стесняйтесь просить повторить".

Несколько человек, проваливших экзамен, пожаловались, что им не хватило буквально одного пункта. Еще одна женщина рассказала, что за устную часть получила 14 пунктов из 15, а письменную завалила — проблемы с гарумзиме. А для того, чтобы сдать экзамен, нужно каждую часть сдать не менее, чем на 60%, и пункты за эти части не суммируются.

Латышский в порядке, а денег нет. Выход — провалить экзамен?



Большинство людей в зале — пенсионного и предпенсионного возраста. Молодых людей буквально несколько, и у одного из них оказывается нетипичная проблема.

"У меня нет проблем с латышским, я закончил РТУ. Но я работал не весь год, и заработанной за год суммы не хватает, чтобы подтвердить доход. Скажите, мне вообще нет смысла пытаться сохранить постоянный вид на жительство, сразу на временный подаваться?"

Выход ему предложили неожиданный — завалить экзамен и записаться на следующий. Это автоматически продлит постоянный вид на жительство на некоторое время — а если сейчас подать пакет документов, откажут сразу. А так есть надежда хотя бы протянуть до заседания Конституционного суда, а подать документы на временный ВНЖ можно и попозже.

Получение временного вида на жительства на консультации советуют как крайнюю меру, потому что с ним человек лишается права на бесплатную медицинскую помощь и все социальные выплаты, кроме пенсии по возрасту. Под ударом — малообеспеченные, получатели пенсий по инвалидности и пособия ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Проезд в общественном транспорте для пенсионеров с временным ВНЖ тоже становится платным.

Кроме того, не все имеют права на временный ВНЖ. Среди таких оказалась мать присутствующего в зале мужчины, гражданина Латвии — ей всего 59 лет, а право на ВНЖ по воссоединению семьи имеют только такие родители граждан Латвии, которые уже достигли пенсионного возраста.

Самые частые вопросы обобщены в этой брошюре. Их на всех не хватило. Фото: Delfi

Кто остается без денег?



"Поднимите руку, кому задержали пенсии, потому что продлили срок рассмотрения?"

Поднимает руку человек пять. Это типичная проблема: рассинхронизация в данных у Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) и Госагентства социального страхования (VSAA). В таком случае нужно подавать жалобу в PMLP, а в VSAA предоставить копию документа о том, что рассмотрение продлевается.

Одна женщина пожаловалась, что с первого раза ей экзамен сдать не удалось, а у вида на жительства (у самой карточки) истек срок действия. В результате теперь она не получает пенсию. Ей посоветовали подать заявку на повторную сдачу экзамена — но до августа ей все равно придется жить без пенсии.

Некоторые слушатели берут микрофон просто чтобы излить душу: пожаловаться на большие пошлины и недоступных реабилитологов или рассказать, как 30 лет назад они стояли на баррикадах, а теперь получают от государства такой подарок. Пожилой мужчина заявляет, что не хочет заполнять анкету для подачи заявления по соображениям совести: "Мы русские, а от нас там требуют писать против России! Я не могу!" Из зала слышатся хлопки, впрочем, довольно жидкие, а кто-то более прагматичный интересуется: а не лишит ли Россия гражданства тех, кто заполняет анкету так, как хочет Латвия. Его успокаивают: едва ли у Путина есть доступ к базам данных PMLP.

"А если я хочу уехать в Россию? — спрашивает пожилая женщина. — Я смогу продать здесь свою квартиру? Ходят слухи, что теперь нам это нельзя, заберут все".

Юрист успокаивает: недвижимости никто не лишает, а если есть опасения, что выдворить из страны могут раньше, чем удастся ее продать, можно оформить на кого-нибудь генеральную доверенность. Проблема в другом: банковские переводы в Россию сейчас невозможны. Можно поехать через границу с наличностью, задекларировав ее на таможне, но никто не может гарантировать, что на границе работают безупречно честные люди и информация об одинокой бабушке, путешествующей с тридцатью тысячами евро в сумочке, не утечет к недобрым людям.

Сто раз повторили, никто ничего не запомнил



"Ваш постоянный вид на жительство действует до сентября". "Пожалуйста, записывайтесь на экзамен". "Провалили экзамен — записывайтесь на повторный". "Не подавайте никаких документов до тех пор, пока не сдадите экзамен". "Не берите справку о доходах из банка или VSAA, пока не сдали экзамен, они действуют только три месяца". "Если не поддерживаете связь с родственниками, так и пишите в анкете о них: не поддерживаю связь". "Годится только документ от Центра содержания образования, никакие справки с курсов латышского не принимаются. Пожалуйста, запишите эту аббревиатуру: VISC".

Консультанты стараются говорить медленно, повторяя самое важное несколько раз. Но люди все равно не запоминают и переспрашивают. "У меня ВНЖ до 2025 года, меня же не могут выдворить, правда?" "Я провалила экзамен, что мне делать теперь?" "Я понятия не имею, где мой брат, как мне заполнять информацию о родственниках?" "Я в 1965 году закончила восьмилетку в Латвии, я же могу не сдавать экзамен?" "А вот я проходил курсы, у меня есть бумажка…"

На выходе из зала люди обмениваются впечатлениями. Общее ощущение — люди тут же забыли две трети того, что услышали. Как они будут сдавать экзамен по латышскому, если они и по-русски информацию не усваивают?..

Всем желающим выдавали буклет о том, как подать жалобу в Конституционный суд. Фото: Delfi

"Зря сходила, расстроилась только. Ничего не поняла", — сокрушенно качает головой старушка, идущая под руку с женщиной помоложе.

"Да что тут понимать. Мы враги, мы оккупанты. Никто нам не поможет", — сердито отзывается ее спутница.

"Какой мне экзамен? Какой экзамен? У меня муж лежачий после инсульта, я не успеваю за ним убирать, куда учиться еще", — причитает женщина лет шестидесяти.

"Ничего, вы еще молодая, вот мне семьдесят один, мне сложнее", — говорит ей седая дама с модной стрижкой.

"А муж? Что я ему скажу — тебе экзамен сдавать? Да он не поймет! Он свое имя сказать не может!"

"Подождите, — вмешиваюсь я. — Тем, кто с инсультом, точно полагается освобождение. Вам нужно к реабилитологу".

"К какому реабилитологу? Как я его потащу, на каталке? Он на дом приходит хоть?"

"Не знаю, надо посмотреть в интернете".

"Да не умею я! У меня и компьютера нет. Я вообще не понимаю, как это все, мышки эти. Я когда первый раз услышала слово "мышка", не поняла, думала, что мыши завелись, мне внучка объяснила…"

"И у меня компьютера нет. Отстали мы с тобой от жизни", — покровительственно вздыхает дама.

"Ну вы хоть заявку-то подайте, время потяните", — растерянно повторяю я тезисы правозащитницы.

"Да мы подадим, — вздыхает дама. — Но откровенно говоря, я не верю, что сдам экзамен. Я учу латышский по самоучителю, но даже не понимаю, учу ли то, что нужно. Да и запоминать тяжело в таком возрасте. Пыталась попасть на курсы, ничего не нашла".

"А у меня сосед умер из-за этого экзамена! Стало плохо, увезли в больницу, там умер!" — снова встревает женщина помладше.

"А можете дать контакты его близких? Я журналист, — признаюсь я. — У меня коллега сейчас как раз пытается проверить слухи о смертях из-за экзамена. Очень важно об этом написать, если это правда".

Женщина мнется и наконец говорит "нет".

"Его жена на меня матом орать будет, я ее знаю. Она и так в шоке. Не дам телефон".

Ей оказывается в другую сторону. Кажется, она не любит журналистов.

"Напишите, что мы очень хотим учить латышский, но очень мало этих курсов, не попадешь на них", — просит женщина постарше. Обещаю написать.