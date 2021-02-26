Один язык, общая память. Минкульт подготовил новую программу сплочения общества

На следующей неделе Министерство культуры представит новую программу сплочения общества на 2021-2027 годы. DELFI ознакомился с черновиком документа, выяснив, какую официальную позицию следующие семь лет будет занимать правительство в отношении национальных меньшинств.

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Язык как символ



Пятидесятистраничный документ называется "Основные положения развития сплоченного и граждански активного общества", однако в самом тексте очень мало внимания уделяется процессу двухстороннего сближения разных групп, зато очень много говорится о том, чем национальные меньшинства отличаются от основной нации и что надо сделать, чтобы приблизить их к желаемым показателям. Например, Минкульт встревожен, что, несмотря на улучшение знания латышского языка, представители нацменьшинств продолжают использовать для общения русский, а удельный вес государственного языка в неформальном общении и частном бизнесе остается недостаточно высоким.

"Исследователи связывают это с социально укоренившимися моделями поведения, когда латыши все еще часто переключаются на русский или другой иностранный язык в разговоре с носителями другого языка, который, таким образом, преобладает над латышским", — заключают авторы документа.

Аналогичную озабоченность идеологи Минкульта высказывают и в отношении попыток формирования коллективной памяти и укрепления чувства национальной идентичности. Хотя, согласно социологическим опросам, все больше нелатышей празднуют государственные праздники (число нелатышей, отмечающих День Лачплесиса, за пять лет выросло с 32% до 36%) и называют себя патриотами (65%), создатели политики сплочения обеспокоены недостаточным прогрессом в данных вопросах и вновь пытаются увязать это с темой языка.

"Латышский язык и культурное пространство составляют основу национальной идентичности, укрепляют принадлежность к нации и Латвийскому государству. Поэтому сохранение и укрепление латышского языка и латышского культурного пространства является приоритетом для долгосрочного развития Латвии", — говорится в документе.

Минкульт отмечает, что документ станет официальной основой для укрепления роли латышского языка в стране в течение следующих семи лет. При этом на деятельность, связанную с укреплением позиций латышского языка в ежедневном общении, в 2021 году программа отводит только 43 тысячи евро. Общий бюджет программы сплочения — чуть менее 2,5 млн евро.

Саму по себе политику сплочения Минкульт видит достаточно своеобразно. В предложенной им дефиниции нет ни слова о социально-экономическом благосостоянии общества, равноправии или праве меньшинств на самоидентификацию, зато опять сказано о роли госязыка: "Главной целью политики сплоченного общества является национальное, солидарное, открытое и граждански активное общество, основой которого являются закрепленные в Конституции демократические ценности и права человека, латышский язык и латышское культурное пространство".

Без попыток к диалогу



Подход Минкульта ранее раскритиковали исследователи Рижского университета им. П. Страдиня в своей масштабной работе о влиянии пандемии Covid-19 на латвийское общество. Они напомнили, что, например, Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), куда входит Латвия, понятие "сплоченное общество" трактует как "общество, которое действует во имя благосостояния всех его членов и борется с социальной отчужденностью".

Эксперты университета также отметили отсутствие признаков диалога в политике Минкульта. "Требуя коллективных действий при принятии решений, в "Основных положениях" не затрагиваются самые насущные вопросы: когда, где и кто объединит частные интересы для определения коллективных интересов, кто и по какой процедуре делегирует представителей выступать от имени коллективных интересов, как будут согласовываться интересы нескольких групп, как на практике будет осуществляться взаимодействие, какие будут юридические последствия", — говорится в исследовании.

Откат в национализм



Если сравнивать нынешнюю программу сплоченности с аналогичными программными документами двадцатилетней давности, то можно обнаружить движение в сторону консервативного национализма, заявил Delfi юрист Алексей Димитров, который работал в начале 2000-х в Секретариате министра по делам интеграции и участвовал в формировании политики в отношении нацменьшинств. Латышский язык присутствовал и в самой первой программе интеграции, но как средство межнационального общения, а не как символ. Тогда "общую социальную память" даже не пытались создавать — считалось, что для интеграции достаточно гражданства и знания языка. Однако со временем "планка интегрированности" поднималась все выше и выше. Не последнюю роль в этом сыграло появление 2014 году в тексте Конституции особой преамбулы, которая разделила жителей на "латышскую нацию" и остальных.

Правительство Латвии целиком поддерживает политический курс Министерства культуры. Черновик документа уже одобрен на заседании Кабмина в начале февраля. Конкретный план действий для достижения установленных целей будет представлен по частям — 1 марта 2021 года и 31 мая 2023 года.