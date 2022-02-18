Оппозиция требует от Левитса приостановить провозглашение поправок к Закону "О портах" и грозит референдумом

По инициативе Союза "зеленых" и крестьян в Сейме собраны 36 подписей депутатов под воззванием к президенту Эгилу Левитсу приостановить на два месяца провозглашение поправок к Закону "О портах". Спор идет о том, какими будут новые модели управления Вентспилсским и Рижскими портами, которые в 2019 году переняло полностью государство. Поводом для такого решения тогда стало введение Минфином США сакций в отношении экс-мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

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Подпись под воззванием поставили депутаты оппозиционных Союза "зеленых" и крестьян, "Согласия", "Латвия на первом месте", "За человечную Латвию (KPV.LV) и независимые депутаты.

72-я статья Сатверсме предусматривает, что президент обязан приостановить вступление в силу закона, если этого потребовало конституционное меньшинство парламента — не менее трети депутатов Сейма. Оспоренный в таком порядке закон выносится на всенародное голосование в случае, если не менее чем 10% избирателей (около 155 тысяч граждан) потребуют проведения референдума.

Если же 10% подписей избирателей не будут собраны, закон будет опубликован. Также референдум не состоится, если Сейм еще раз проголосует за закон. При этом за закон должны поддержать не менее трех четвертей состава парламента — то есть, не менее 75 из 100 депутатов Сейма, гласит Сатверсме.

В то же время 71-я статья Сатверсме гласит, что у президента есть право вернуть поправки в закону на повторное рассмотрение в Сейм — соответствующее решение Эгил Левитс может принять до 20 февраля.

Как государство переняло порты

Необходимость разработка новых моделей управления крупнейшими портами уходит в недавнюю историю.

В конце 2019 года правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") на внеочередном заседании приняло решение, что государство должно полностью перенять порты — Рижский и Вентспилсский. До этого государство и самоуправления имели паритет в правлениях портов. Половину членов правления выдвигало государство (четыре министерства — финансов, сообщения, экономики, а также охраны окружающей среды и регионального развития), половину — Вентспилсская или Рижская, соответственно, думы. Возглавлял правление порта традиционно представитель самоуправления.

Решение Кабинета министров, подтвержденное позже Сеймом, означало, что впредь в правлениях портов будут работать только делегированные министрами лица, а утверждать их в должностях будет правительство.

У решения правительства был политический контекст: Рижская и Вентспилсская думы на тот момент были оппозиционными государственной власти. В Вентспилсе у власти с 90-х годами Latvijai un Ventpilij олигарха Айвара Лембергса, в Рижской думе с 2009 года — "Согласие" и "Честь служить Риге". А по итогам выборов в 13-й Сейм в 2018 году в оппозиции в государстве оказывается прежде правительственный Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), который традиционно считался политической силой, приближенной к Айвару Лембергсу. В состав Кабинета министров входит Новая Консервативная партия, выдвинувшая условие — никакого сотрудничества с СЗК.

Поводом для того, чтоб государство полностью переняло порты, стало решение Министерства финансов США о введении санкций против отстраненного на этот момент от должности мэра Вентспилса Айвара Лембергса. Премьер Кришьянис Кариньш объяснил это тогда тем, что, когда государство полностью переймет порт, то будет полностью прервана его связь с лицом, подвергшимся санкциям. Напомним, что 22 февраля 2021 года Айвар Лембергс был осужден на пять лет по обвинению во взяточничестве и коррупции.

Что гласит новый закон о портах?

Поправки к Закону "О портах" фактически — спустя два с половиной года — наконец вводят новый порядок управления портами.

Новая редакция закона обязывает Кабинет министров и Рижскую думу до 1 сентября этого года учредить общество капитала для управления Рижским портом. Государство должно вложить в основной капитал предприятия активы и принадлежащее имущество Рижского Свободного порта, а Рижское самоуправление — принадлежащее ему имущество, находящиеся на территории порта, и активы, которые до сих пор находились в управлении Рижского Свободного порта.

В Вентспилсе до 1 сентября аналогичным образом будут осуществлены вложения государства и Вентспилсского самоуправления в предприятие — АО Ventas osta.

Поправки оговаривают, что контрольный пакет в обоих обществах капитала будет принадлежать государству. Так государству должно контролировать не менее 60% частей капитала, самоуправление — не более 40%. В законе также говорится, что держателями будут четыре министерства — финансов, сообщения, экономики, а также охраны окружающей среды и регионального развития (у каждого по 20% акций, таким образом суммарный пакет государства — 80%). У общества капитала будет право предложить акции и самоуправлению, поскольку его деятельность влияет на порт. Но при всем том же условии — за государством остаются две трети капитала.

В законопроекте также сказано, что в целях привлечения частного сектора — компаний, работающих в порту — будут создаваться советы по сотрудничеству для обсуждения важных вопросов. Это, по мнению авторов закона, дает бизнесу право участвовать в развитии портов.

Установлено, что в ведении портовых управлений находятся государственная и мунипальная земля, акватории, навигационные устройства и оборудования, а также сооружения, привязанные к госудаственной земле. В ведении управлений портами Риги, Лиепаи и Вентспилса находятся и гидротехнические сооружения (молы, пирсы, дамбы, волнорезы, береговые укрепления и так далее). Управление порта будет вправе принимать решения о сдаче в аренду соответствующих государственных и муниципальных участков земли, застройке и прочей хозяйственной деятельности.

Поправки обязывают до 31 декабря 2022 года ликвидировать прежние структуры — управление Рижского Свободного порта и управление Вентспилсского свобдного порта. Это означает проведение полной инвентаризации и передачу всего (материальных, финансовых ценностей, имущества, долговых обязательств и т.д) новым предприятиям.

Против чего протестует оппозиция?

По словам председателя фракции СЗК в Сейме Улдиса Аугулиса, в ходе дискуссий об изменении модели управления портами неоднократно задавался вопрос о том, как она повлияет на развитие самих портов, но ответ получен не был, сообщает LETA. "Стоимость активов, с которыми будут работать новые общества капитала — полмиллиарда евро", — подчеркивает Аугулис. По мнению политика, закон подготовлен некачественно, что создает предпосылки не для развития, а для стагнации портов. Также Аугулис предполагает, что это попытка движения в сторону приватизации портов, что полностью неприемлемо и "не отвечает интересам общества и государства".

Оппозиция также считает, что закон создает неприемлемый прецедент и "в дальнейшем угрожает фактически любой территориальной и финансовой автономии самоуправления".

В частности в письме президенту депутаты указывают: закон предусматривает, что примерно 42% административной территории города Вентспилса (в том числе, имущество самоуправления стоимостью в 150 млн евро) "без какого-либо экономического и правового обоснования" передается в бессрочное и безвозмездное использование новому обществу капитала, в котором контрольный пакет принадлежит государству. Улдис Аугулис утверждает, что это помешает Вентспилсскому самоуправлению распоряжаться своим имуществом, которое попадет в управление обществом капитала. В том числе, возникнут сложности, к примеру, со строительством детсадов или многоквартирных домов, что, по мнению СЗК, является абсурдом. "Такие действия резко контрастируют с обязанностью самоуправления распоряжаться своим имуществом в интересах своих жителей", — считает оппозиция.

Представитель СЗК Даце Карклиня отметила, что мнение Рижской думы о законе о порте "даже не выяснялось", невзирая на то, что парламентская оппозиция требовала предоставить позицию столичного самоуправления.

Оппозиция полагает, что отсутствие оценки перспектив деятельности государственных обществ капитала, созданных для управления Рижским и Вентспилсским портами, создает риски, что эти предприятия не будут финансово стабильными. А это, в свою очередь, потребует привлечение дополнительного государственного или иного финансирования, говорится в письме Эгилу Левитсу.

В этом контексте политики указывают на риск того, что общества капитала, в которые включена и имущество самоуправлений, могут попасть в частные руки, "что в латвийское обществе принято называть "прихватизацией".