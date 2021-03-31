Паланга в обмен на Акнисте. 100 лет назад Латвия дала Литве выход к морю: как это было

31 марта 1921 года литовская армия вошла в Палангу и Швянтойский порт. Так решились послевоенные споры о границе - споры не очень мирные. До этого Латвия потребовала выселения литовцев, а Литва — граждан Латвии. Взаимные претензии удалось погасить путем обмена земель: Латвия получила Илукстский уезд и Акнистский край, Литва — Палангский уезд и Мажейкяйский железнодорожный узел. Для нее это стало единственным на тот момент выходом к морю.

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Большой репортаж о жизни современной Паланги и оставшихся там потомков куршских рыбаков портал Delfi делал в 2017 году в рамках проекта "Люди на границе". Там же можно почитать и о других территориях, которые Латвия в разные годы обрела и потеряла — Акнисте (тот самый край, который выменяли на Палангу), Рухну (Латвия упустила возможность получить единственный остров — Роню), Пыталово (территории в Псковской области, вокруг которой долгие годы был спор с Россией).

После окончания Первой мировой войны, несмотря на все Версальско-Рижские договоры, границы большинства стран Восточной Европы были еще очень подвижными. "Мечту новых государств — этнически чистые границы — реализовать не получалось, — рассказывает доктор исторических наук Эрик Екабсонс. — Экономика диктовала свое, поэтому споры порой перерастали в кровавые столкновения. Скажем, Латвия очень хотела получить Мажейкяй: латышей там уже почти не было, но это был важный железнодорожный узел. Из-за него путь из Лиепаи в Ригу проходил по территории Литвы. Но литовцы были против и прогнали оттуда латышскую комендатуру".

Взаимное проникновение латышей и литовцев на этих территориях было очень активным на протяжении многих веков. В своей статье "Латышские нацменьшинства в Литовской республике в 1918-1940-х годах" Екабсонс пишет, как в XIII веке земгалы бежали в Палангу от крестоносцев, в XVIII-XIX веках руцавские латыши активно перебирались в район Бутинга-Швянтое-Паланга, пользуясь особым расположением к ним графа Тышкевича. В Кедайняе граф Тотлебен брал на разные должности и ремесленные работы только латышей.