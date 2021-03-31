Паланга в обмен на Акнисте. 100 лет назад Латвия дала Литве выход к морю: как это было

31 марта 1921 года литовская армия вошла в Палангу и Швянтойский порт. Так решились послевоенные споры о границе - споры не очень мирные. До этого Латвия потребовала выселения литовцев, а Литва — граждан Латвии. Взаимные претензии удалось погасить путем обмена земель: Латвия получила Илукстский уезд и Акнистский край, Литва — Палангский уезд и Мажейкяйский железнодорожный узел. Для нее это стало единственным на тот момент выходом к морю.
Большой репортаж о жизни современной Паланги и оставшихся там потомков куршских рыбаков портал Delfi делал в 2017 году в рамках проекта "Люди на границе". Там же можно почитать и о других территориях, которые Латвия в разные годы обрела и потеряла — Акнисте (тот самый край, который выменяли на Палангу), Рухну (Латвия упустила возможность получить единственный остров — Роню), Пыталово (территории в Псковской области, вокруг которой долгие годы был спор с Россией).
После окончания Первой мировой войны, несмотря на все Версальско-Рижские договоры, границы большинства стран Восточной Европы были еще очень подвижными. "Мечту новых государств — этнически чистые границы — реализовать не получалось, — рассказывает доктор исторических наук Эрик Екабсонс. — Экономика диктовала свое, поэтому споры порой перерастали в кровавые столкновения. Скажем, Латвия очень хотела получить Мажейкяй: латышей там уже почти не было, но это был важный железнодорожный узел. Из-за него путь из Лиепаи в Ригу проходил по территории Литвы. Но литовцы были против и прогнали оттуда латышскую комендатуру".
Взаимное проникновение латышей и литовцев на этих территориях было очень активным на протяжении многих веков. В своей статье "Латышские нацменьшинства в Литовской республике в 1918-1940-х годах" Екабсонс пишет, как в XIII веке земгалы бежали в Палангу от крестоносцев, в XVIII-XIX веках руцавские латыши активно перебирались в район Бутинга-Швянтое-Паланга, пользуясь особым расположением к ним графа Тышкевича. В Кедайняе граф Тотлебен брал на разные должности и ремесленные работы только латышей.
В итоге, к концу XIX века во многих городах Литвы сформировались серьезные латышские общины, которые вели активную культурную жизнь с балами и театральными постановками, строили лютеранские храмы, открывали школы. В первую мировую многие вернулись на родину, особенно после провозглашения независимости Латвии. Но многие, в том числе куршские рыбаки, остались. Несмотря на то что большую часть населения Паланги и Швянтое составляли литовцы, Латвия настаивала на своих правах на эти земли, которые во времена Российской империи были частью Курляндской губернии, поэтому латыши настаивали на преемственности — сохранении статус-кво.
Все споры 1919-1921 годов решала латвийско-литовская комиссия по пограничным вопросам под руководством шотландского профессора лорда Симпсона. Латышские литовцы и литовские латыши сильно затрудняли переговоры.
В 1920 году Сейм Латвии принял решение о выселении определенных категорий иностранцев из страны. После выселения многих литовских работников из Риги и Лиепаи, Литва издала встречный указ — потребовала, чтобы ее покинули латвийские граждане. Им не разрешилось даже забрать имущество. В ответ Латвия сказала "прощай" всем литовским гражданам, въехавшим с сентября 1915 года. Им надлежало съехать в 24 часа. Лишь после такого ультиматума Литва приостановила высылку латышей, и взаимные претензии удалось преодолеть.
В итоге Латвия получила Илукстский уезд и Акнистский край (290 кв. км), Литва — получила Палангский уезд и Мажейкяйский железнодорожный узел (183 кв. км). Так 31 марта 1921 года литовская армия вошла в Палангу и Швянтойский порт. Получив очень важный выход к морю. Ведь на тот момент Мемельская область по Версальскому мирному договору находилась под коллективным управлением стран Антанты. В Мемель (Клайпеду) ввели французский гарнизон из 200 солдат, а в самоуправлении заседали в основном немцы. Литва буквально отвоевала порт только в 1923 году.
В те времена латыши стали активно возвращаться на историческую родину, продавая свои литовские земли. По данным переписи 1923 года, в Литве проживало 14 883 латыша с литовским гражданством (0,73% жителей), а также 1279 граждан Латвии. По воспоминаниям исследователя Авотса, который на велосипеде ездил по приграничным домам, "латыши были настроены патриотично и питались лучше литовцев".
В 1937 году договор был разорван Латвией — литовские школы шло вразрез с национальной политикой в сфере образования… В 20-30-х годах в рыбацких поселках под Клайпедой на латышском говорили около 3000 куршей. Сейчас большинство ассимилировалось. Некоторые обитатели куршских дюн по-прежнему общаются между собой на диковинной смеси языков, а после литовской службы в лютеранском храме устраивают латышские песнопения.
Шесть лет назад на портале гражданских инициатив manabalss.lv в порыве посткрымской горячки был запущен сбор подписей за возвращение "Палангского края и морских территорий Латвии". Авторы инициативы собрали всего 191 подпись.