"Первая жертва войны — правда". Можно ли кому-то верить, когда идет война?

Фотографии раненых, колонны техники, взрывы, радостные боты, или не боты, или, наоборот, " а у нас все спокойно"… На людей хлынул поток информации с Украины. Как разобраться в тумане войны, справиться со страхом, растерянностью, ненавистью в соцсетях, обилием информационных каналов и желающих получить бонусы на крови. Delfi предлагает возможные алгоритмы от экспертов в этой теме, а также рассказывает о своей работе с источниками.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кристина Гильдеева. "Цель некоторых фейков цинична — собрать подписчиков"

Рижанка Кристина Гильдеева сегодня живет в Берлине, где с помощью искусственного интеллекта изучает открытые данные на наличие теорий заговора, онлайн-экстремизма и перехода всего этого из онлайна в офлайн.

"Сегодня в интернет-среде гуляет много самой противоречивой информации и фэйков, — утверждает Кристина. — Очень важно понимать, что некоторые фэйки случайные. Например, кто-то что-то недопонял и исказил первоначальную информацию, и ошибку стали распространять дальше.

Есть фейки абсолютно продуманные и спланированные. Некоторые Телеграм-каналы специально распространяют ложную информацию о бомбежках, атаках на отдельные населенные пункты, бегстве украинской армии. Цель этих сообщений посеять панику, деморализовать и исказить реальную картину. Для некоторых Телеграм-каналов цель еще более циничная — набрать как можно больше подписчиков".

Как проверить подлинность информации?

Лучшая опора на реальность — официальные источники. Они стараются давать проверенную, насколько это можно в условиях войны, информацию.

— официальные источники. Они стараются давать проверенную, насколько это можно в условиях войны, информацию. Если вы видите сообщение, например, о количестве погибших, но в нем не указан источник информации — погуглите. Если результата нет — лучше не принимать это за чистую монету, а дождаться официальных заявлений.

например, о количестве погибших, но в нем не указан источник информации — погуглите. Если результата нет — лучше не принимать это за чистую монету, а дождаться официальных заявлений. Погуглить стоит, даже если в изначальном сообщении источник указан, но эти сведения вы почерпнули в незнакомом Телеграм-канале. Это может быть фейк.

даже если в изначальном сообщении источник указан, но эти сведения вы почерпнули в незнакомом Телеграм-канале. Это может быть фейк. Есть целые сайты по факт-чекингу — там профессионалы помогают понять, что правда, а что нет.

— там профессионалы помогают понять, что правда, а что нет. Непроверенные сообщения из соцсетей иногда можно подтвердить или опровергнуть, связавшись со своими знакомыми и друзьями в Украине. Они могут дать более точную информацию о ситуации.

Ника Алексеева: "Антипрививочники склонны не верить и в войну"

Эксперт по дезинформации Центра стратегической коммуникации НАТО Ника Алексеева говорит, что есть множество способов, как профессионал может отличить фейк от реальной информации. При этом она осознает, что в обычной жизни люди вряд ли готовы тратить на это много времени и сил. По просьбе Delfi она дает самые простые советы.

Своя выборка СМИ , к которой вы со временем выработали доверие и следите за миром через нее. Хорошо, если таких источников несколько.

, к которой вы со временем выработали доверие и следите за миром через нее. Хорошо, если таких источников несколько. Не надо сразу постить на весь мир любую "сенсацию", которую заметили в соцсетях — поделитесь сначала с тем, с кем вы обычно обсуждаете разные темы, кому доверяете. Мы и сами так работаем: весь новый сенсационный контент складываем и проверяем перед публикацией — ищем другие источники, которые это подтверждают.

любую "сенсацию", которую заметили в соцсетях — поделитесь сначала с тем, с кем вы обычно обсуждаете разные темы, кому доверяете. Мы и сами так работаем: весь новый сенсационный контент складываем и проверяем перед публикацией — ищем другие источники, которые это подтверждают. Следите за российскими и украинскими независимыми СМИ, но время от времени можно заглянуть и в то, что пишут официальные кремлевские СМИ. Сложив один плюс один, можно достаточно наглядно увидеть реальную ситуацию.

СМИ, но время от времени можно заглянуть и в то, что пишут официальные кремлевские СМИ. Сложив один плюс один, можно достаточно наглядно увидеть реальную ситуацию. Не верьте безоглядно в заявления вроде "у меня там родня, я им позвонила — они говорят, ничего страшного и не верят в нападение России".

вроде "у меня там родня, я им позвонила — они говорят, ничего страшного и не верят в нападение России". При выборе "независимых источников" в горячей ситуации не стоит приобщаться к новым телеграм-каналам, которые сейчас стали активно множиться. Лучше выбирать те, у которых есть ресурсы и опыт освещения подобных событий — вся их модель существования держится на доверии. Если просочится фейк — это ущерб их репутации, их прямому бизнесу. В этом их отличие от кремлевских СМИ, которые не особо зависят от числа читателей или источников, поддерживаемых немедийным бизнесом.

в горячей ситуации не стоит приобщаться к новым телеграм-каналам, которые сейчас стали активно множиться. Лучше выбирать те, у которых есть ресурсы и опыт освещения подобных событий — вся их модель существования держится на доверии. Если просочится фейк — это ущерб их репутации, их прямому бизнесу. В этом их отличие от кремлевских СМИ, которые не особо зависят от числа читателей или источников, поддерживаемых немедийным бизнесом. Самое опасное — выбрать одну сторону и отсеивать информацию, которая подтверждает только "вашу правду". Так и рождается "операция по освобождению жителей Украины от нацистского режима".



Про ботов можно говорить, в основном, в Твиттере. Это аккаунты, которые претендуют на роль реального человека, но это искусственный интеллект. Но там не так много ботов, как новых аккаунтов, которые могут координироваться через клик-фермы — ими оперируют люди с конкретными целями. Аккаунты могут быть довольно старыми — они продаются на рынке. Обращать внимание надо на количество твитов и фолловеров, пролистать ленту, посмотреть, как часто и какого качества твиты появляются. Если это сплошные ретвиты, то это скорее автоматизированная рассылка.

В Фейсбуке есть возможность спрятать много личной информации, но это еще не значит, что человек ненастоящий. Я бы советовала обратить внимание на аватарку — можно ли разглядеть лицо, если да — посмотреть фотографии, есть ли там это лицо, особенно с семейных посиделок. Можно поискать фото: если оно использовалось на других сайтах, профиль может быть не настоящим.

Мы видим тенденцию, что люди, раньше активно выступавшие на антипрививочные темы, сейчас склонны сомневаться в том, что идет война, в которой гибнут мирные жители. Есть и такие, кто осознанно сеет сомнения, считая действия России оправданными — они ждут, когда она придет в Латвию. Те и другие не доверяют западным государствам, которые якобы подвластны скрытой элите. Это коктейль из теорий заговора, смешанных с разочарованием во внутренней политике и приправленных антипрививочным посылом.

Ждать ли кибератак на Латвию? Центр круглосуточного реагирования на инциденты информационной безопасности Cert, которая этим занимается, говорит, что мы находимся в состоянии активных боев — на нас интенсивно нападают. Поэтому всем пользователям важно пользоваться двойной аутентификацией своих аккаунтов. И лучше два раза подумать, чем открывать левую ссылку от друга, с которым сто лет не виделись, а тут он шлет что-то со словами "смотри, где я тебя заметил!".

Delfi: "Если пишут, что город взят — это не значит, что он взят"

За 22 года работы портал Delfi выработал свои алгоритмы работы с информацией, оценки источников и получения экспертных оценок.

"По большому счету мы сегодня не доверяем никому. Всех стараемся проверять, — утверждает заместить главного редактора русской версии Delfi Ким Космачев. — Понятно, что время войны каждый участник конфликта будет тянуть в свою сторону. Но поскольку военные действия ведет Россия на территории Украины — больше доверия украинским источникам. Тем более что они передают не только сводки, правдивость которых трудно оценить, но и живые стримы. Разные структуры власти и военных периодически выставляют фотографии и видео, отчитываются о происходящем на местах. И ты можешь проанализировать, что видишь. Много информации приходит от "свидетелей" — люди что-то постят в соцсетях, а СМИ у них перепечатывают, но потом нередко оказывается, что это было не там или не то или не тогда".

Журналист Delfi.lv Андрис Карклувалкс считает, что много фейков запускается вполне сознательно, "для создания большего хаоса, который помогает нападающим сломить сопротивление". В частности, он предлагает быть внимательными к формулировке "военные заняли такой-то город или район": "Это вовсе не обязательно означает, что его действительно заняли. И даже поднятие флага не обязательно означает сдачу. Возможна серьезная партизанская война. Сегодня вся Украина поддерживает свою власть. Флаг не станет победой российской стороны".

С какими источниками событий в Украине работает русская редакция? "На украинском языке, а я его понимаю неплохо, много информации на "Украина 24", — говорит Ким Космачев. — Большие украинские каналы объединились и дают общий стрим круглые сутки, это прямая трансляция со включением корреспондентов с мест событий, экспертов, военных, руководителей районов, областей, городов. На русском языке с Украины просматриваю "Украинскую правду", УНИАН, "Страна UA" — их надо очень фильтровать, но для полноты картины годится. Корректно работает с источниками русская служба Би-Би-Си, оперативно выдает информацию телеграм-канал Baza, трезвый взгляд на российскую повестку у "Новой газеты"… Но российские журналисты за своим войсками не ездят — о них есть только редкие официальные сводки: взяты такие-то районы, уничтожено столько-то техники. О своих потерях они не сообщают".

Екатерина Шульман: "Сейчас лучше знать, что ты ничего не знаешь"

Российский политолог Екатерина Шульман в первый день войны опубликовала на Фейсбуке пост, в котором делится своим подходом. Она призывает не терять холодный рассудок и осознание того, что "прежняя жизнь отошла, наступает новая — она беднее, опаснее и ограниченней, но это не причина менять свои принципы". Шульман предлагает руководствоваться четырьмя тезисами: