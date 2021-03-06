Помощь ЕС может "зависнуть": Латвия не спешит идти на реформы в медицине, которых требует Европа

Проблемы системы здравоохранения могут стать камнем преткновения на переговорах Латвии и Еврокомиссии о получении средств из бюджета ЕС в рамках нового Механизма поддержки и устойчивости. Как стало известно DELFI, Брюссель требует от Латвии серьезных реформ и существенного увеличения финансирования отрасли, а Рига — в целях экономии — хочет ограничиться незначительными изменениями.

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Механизм поддержки и устойчивости с бюджетом в 750 млрд евро был создан весной прошлого года как инструмент борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Латвии из него до 2026 года будут доступны 1,65 млрд евро. Правда, при одном условии: деньги будут выдавать в обмен на долгосрочные реформы в конкретных отраслях, и это обстоятельство сильно усложняет процесс переговоров.

Пожелания Еврокомиссии в сфере здравоохранения опираются на рекомендации, которые она сама указали в своем прошлогоднем докладе о ситуации в Латвии. В докладе говорится, что низкий уровень финансирования отрасли медицины является одной из главных причин плохого состояния здоровья жителей. Начатые в сфере здравоохранения реформы до сих пор находятся на раннем этапе, а расходы государства на нужды отрасли остаются значительно ниже среднеевропейских показателей. Еврокомиссия также указывает на острую проблему нехватки кадров, особенно в регионах, что существенно ухудшает доступность медицинских услуг и угрожает реализации задуманных правительством реформ.

Дорого и недоступно

В 2020 году на финансирование отрасли медицины из госбюджета было запланировано только 3,5% от ВВП — это в два раза меньше, чем в среднем по ЕС, и в два с половиной раза меньше, чем в таких странах, как Австрия, Франция, Дания (там госрасходы на медицину превышают 8% от ВВП).

О недоступности и дороговизне латвийской медицины свидетельствует и тот факт, что жителям Латвии приходится много доплачивать за лечение самим. По данным Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР), совокупные расходы домохозяйств на медуслуги в Латвии составляют 2,4% от ВВП. Для сравнения: в Литве — 2,1%, в Эстонии — всего 1,6%.

Среди всех стран ОЭСР в Латвии зафиксированы критически высокие показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в обзоре Центра политических исследований PROVIDUS. В течение 30 дней после поступления в больницу от инфаркта миокарда из 100 пациентов старше 45 лет умирают 16,5 — это самый высокий показатель среди стран ОСЭР (в Литве — 13,6, в Эстонии — 12,3). Аналогичный рекордно высокий показатель смертности для случаев ишемического инсульта — 28,2 на каждые 100 госпитализированных пациентов (в Литве, например, — 20,8).

Еврокомиссия подчеркивает, что низкая эффективность системы здравоохранения повышает уязвимость пенсионеров и семей с низкими доходами. В 2017 году уровень долгосрочной смертности (long-term mortality rate) в Латвии был третьим по величине в ЕС, что, по мнению ЕК, указывает на необходимость инвестировать в повышение доступности и качества медицинской помощи.

Формальный ответ

Впрочем, несмотря на удручающую картину и многочисленные рекомендации международных организаций, правительство Латвии не торопится существенно пересматривать бюджет отрасли. По информации DELFI, Министерство финансов не поддерживает идею радикального увеличения финансирования медицины.

В плане мероприятий, который Латвия подготовила для согласования с Еврокомиссией, есть обещание улучшить некоторые формальные показатели, например, повысить уровень удовлетворенности жителей услугами здравоохранения с нынешних 76,2% до 80%, а процент неполученных медуслуг снизить с 6,2% до 4%. Латвия также обещает увеличить число практикующих врачей — с 337 до 345 на 100 тысяч жителей, то есть чуть более, чем на 2%.

Стоит отметить, что недавний аудит Госконтроля констатировал, что в медицинской отрасли не хватает как минимум 3,5 тысяч медсестер и около 300 акушерок. Только 65% новых специалистов, получивших квалификацию, остаются на латвийском рынке труда после получения диплома, и только 52% медсестер и 54% акушерок начинают работать в Латвии после окончания учебы. Также не происходит нормальной смены поколений: 55% медперсонала в Латвии уже старше 50 лет. Однако эти подробности в латвийской заявке на еврофонды не упомянуты.

DELFI попросил Министерство финансов и Министерство здравоохранения прокомментировать требования Еврокомиссии и готовность Латвии их выполнять. Но ответ был получен очень формальный: в настоящее время состоялись только первые переговоры с Еврокомиссией о планируемых реформах и инвестициях в области здравоохранения, поэтому пока рано говорить о конкретных изменениях или конкретных дополнительных реформах.

"План Механизма восстановления и устойчивости в сфере медицины предусматривает реализацию мер, которые укрепят долгосрочную устойчивость и доступность сектора здравоохранения за счет развития инфраструктуры, необходимой для интегрированных услуг здравоохранения, обеспечения способности медицинских учреждений адаптироваться к кризисным ситуациям и разработки улучшенных и эффективных моделей предоставления услуг", — сообщили DELFI в пресс-службе Минздрава. Минфин от комментариев воздержался, указав, что этот вопрос в компетенции Министерства здравоохранения.

В рамках Механизма восстановления и устойчивости для Латвии на нужды медицины предусмотрено финансирование в размере 181 млн. евро или 11% от всей суммы. Но если стороны не договорятся о конкретном плане реформ, то все деньги целиком получить не удастся.