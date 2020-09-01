Превратить дефект в эффект. Полный путеводитель по работе школ в период ограничений

Портал Delfi поздравляет всех читателей с Днем знаний и предлагает пополнить эти знания многочисленными нововведениями, которые намечаются в жизни школьников, их учителей и родителей в новом учебном году. Ограничения в связи с распространением Covid19, введение нового компетентностного подхода и содержания образования, языковая реформа школ — все эти факторы изменят привычный процесс почти до неузнаваемости. Подробно рассказываем, чего ждать и на что надеяться. Кстати, Дарить цветы учителям — можно.

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Конец прошлого учебного года, когда вся страна внезапно перешла в онлайн, в режиме стресс-теста подготовил всех действующих лиц от образования к новой реальности. Лето ушло на то, чтобы всем осмыслить слабые места. Всем понятно, что легко не будет — дополнительная нагрузка ляжет на всех участников процесса. Расходов — материальных и психических — у всех станет больше, дополнительных доходов не предвидится.

Итак, чего ждать 621 школе Латвии в 2020/2021 учебном году.

"Ковидные" ограничения и нововведения: все сложно

Министерство образования предложило школам выбирать одну из трех моделей организации образования.

Модель А — очное обучение. 1-6 классы учатся только очно. Для 7-12 классов предусмотрено 20% удаленных форм (каких — выбирают школы: от уроков онлайн до походов на природу), с помощью которых школьники будут улучшать навыки владения компьютером и самостоятельной работы.

Модель В — комбинированная. Также 1-6 классы учатся очно. В 7-12-х классах — до 40-60% обучения на удалении. Некоторые школы выбирают формулу, когда у школьника один-два-три "удаленных" дней в неделю, другие — одна-две недели в месяц.

Есть также модель С — полностью удаленное обучение, ее будут включать, если есть локальная вспышка или глобальное ухудшение ситуации с Covid19.

Более 80% латвийских школ выбрали модель А. В Риге этот процент намного ниже: из 108 школ такую модель выбрали 62.

Более 100 школ остановились на модели В. В основном это крупные учебные заведения, где учатся более тысячи детей. Большинство из них находятся в Риге. Многие из них лишь укрупнились в процессе оптимизации школьной сети, на чем так настаивало Министерство образования до пандемии. Теперь выяснилось, что именно им без "удаленных форм" трудно организовать процесс так, чтобы отдельные классы не пересекались и их ученики нигде не толпились в местах общего пользования (туалетах и столовых).

К реализации предложенных Минобразования вариантов каждая школа подходит исходя из своих ресурсов и технических возможностей. В большинстве школ каждый отдельный класс будет считаться закрытой общиной (ее членам можно не соблюдать дистанцию): учителя станут приходить к ученикам, а не наоборот. Это даст возможность ученикам разных классов минимально перемещаться по школе.

Многие школы выбрали принцип "блочных уроков": один предмет (или родственные) будут преподаваться в один день недели. Это поможет учителям не так часто менять классы. Например, в Рижской классической гимназии такой подход запущен даже в начальной школе: в каждом классе работает учитель и воспитатель, что помогает включать в процесс детей всех уровней подготовки и темпа обучения.

Большинство школ отказались от единого начала и окончания уроков для всех — это позволило отдельным классам не пересекаться во время проветривания. 20 школ Латвии все же намерены ввести учебу посменно, 24 школы будут использовать дополнительные помещения. Часть школ будут заводить детей в школы со сдвигом во времени (например, одна группа классов приходит к 8.20, друга — к 8.35 и третья — к 8.50). Дезинфицирование рук происходит на входе в школу и в места общего пользования. Детей с признаками респираторных заболеваний просят не приходить, а если их выявят — для них в школах оборудован отдельный кабинет-изолятор, из которого родители должны будут забрать ребенка как можно быстрее.

Труднее всего придется первоклашкам. Большинство школ намерены не впускать в помещение родителей, так что малышам придется идти по незнакомым коридорам с незнакомыми людьми — многих родителей этот момент волнует.

Delfi пообщалась с директорами девяти латвийских школ — вот конкретные примеры реализации моделей А и В. Впрочем, все уверены, что изначальные планы будут корректироваться по ходу дела.

Продленка и кружки: все неопределенно

Организацию групп продленного дня министерство оставило полностью на откуп школ. Большинство опрошенных школ собираются принять решение через две недели, когда более менее прояснится общая формула работы школы.

По обустройству кружков по интересамминистерством разработаны специальные указания. Главное — родителям надо оценить необходимость посещать больше одного кружка, делить на мелкие группы, а во время работы кружка стараться как можно меньше контачить и по возможности соблюдать дистанцию два метра, в том числе — во время пения в хоре.

Если ситуация с пандемией в стране будет развиваться так, что в какой-то период школьное образование станет недоступным на период не меньше одной недели, может быть принято решение о продлении учебного года для учеников с 1-го по 8-й и 10-11-х классов.

Больничные родителям: далеко не всем

Если ребенок признан контактной персоной инфицированного человека, одному из его родителей предусмотрен оплачиваемый больничный лист. Если нет (например, когда включается вариант С)— не предусмотрен, надо договариваться с работодателем.

Родителям детей до 14 лет, которые вернулись с "опасных" территорий (см. список Центра профилактики и контроля заболеваний) и должны выдержать 14-дневную самоизоляцию, тоже можно получить оплаченный больничный лист.

Музыка, спорт, искусство: надо подождать

Музыкальные, художественные и спортивные школы будут запускать процесс обучения постепенно, каждые две продумывая, какие модели лучше работают. При поддержке столичного самоуправления дети смогут заниматься в разных кружках и спортивных секциях при Детско-юношеских центрах и школах бесплатно или по цене софинансирования.

Вес школьной сумки

для школьников младше 9 лет — 2,5-3,5 кг,

для школьников 9-11 лет — 3,5-4 кг,

для школьников 12-13 лет — 4-4,5 кг,

для школьников 14-15 лет — 4,5-5 kг,

для школьников 16 лет и старше — 5 кг и более.

Оптимизация школ: хотели, как лучше

Из 108 рижских школ — лишь 82 средние, число которых входят и государственные гимназии.

В процессе оптимизации в этом учебном году закроется только одна школа — Рижская основная школа Ластадия. В ее помещения перейдут ученики Рижской 11-й основной школы Андрея Пумпурса. Многие школы поменяют свой статус. В основном на более низкую ступень. Только Рижская классическая гимназия повысит статус — она станет государственной.

В этом учебном году 10-е классы не откроют 16 средних школ Риги — 19-я, 28-я, 46-я, 54-я, 61-я, 63-я, 65-я, 69-я, 74-я, 85-я, а также Рижская музыкальная средняя школа, Рижская средняя школа им. Яниса Порукса, Рижская восточная средняя школа, Ильгуциемская средняя школа и Рижская средняя школа им. Сергея Жолтока. Ряд школ нацменьшинств уже столкнулись с тем, что после языковой реформы их ученики выбрали близлежащие латышские школы.

В этом году 25 школ Риги будут вводить инклюзивное образование, то есть принимать детей с особенностями. За это им будет добавляться финансирование.

Вступительные экзамены: борьба за сильных

В этом году многие популярные столичные школы провели вступительные экзамены в 10-е классы.

Если раньше жесткий отбор претендентов проводился только в 1-й, 2-й и 3-й рижских госгимназиях, то в этом году начинание подхватили еще 25 столичных школ. В том числе, 10-я, 22-я, 34-я, 49-я, 64-я, 84-я и 89-я средние школы, Юглская, Пурвциемская, Имантская, а также Гимназия Северных стран и Французский лицей.

Все они провели комбинированный вступительный экзамен (математика+ иностранный язык), который можно было сдать в любой из школе-участниц отбора, а в документах указать, куда ученик хочет поступить. Некоторые из школ учеников в итоге не добрали, поэтому вынуждены были дать второй шанс желающим поступить.

Язык обучения: все равны, но есть равнее

С 1 сентября ученики 10-11-х классов всех школ Латвии должны перейти на латышский язык обучения, за исключением предметов, связанных с языком, литературой и культурой нацменьшинств, в 12-х классах пока сохраняется старая норма — 60% на 40%.

Полностью все средние школы Латвии перейдут на госязык в следующем учебном году. При этом в начальной школе остается языковое соотношение 50% на 50%, а в основной — 80% на 20% (в эти 20% входят все предметы, которые преподаются не на латышском языке). Эти нормы касаются как общественных, так и частных школ.

Этим летом Сейм согласился на некоторые послабления в языковой реформе. Был принят Закон о Международных школах, который позволяет в такого рода частных школах обучение на иностранных языках, если это официальные языки стран ЕС и стран НАТО. В таких школах учителя не обязаны иметь высшую категорию по госязыку.

В полученном Латвией заключении Венецианской комиссии говорится, что необходимо создать механизмы, чтобы, если есть спрос, обязательно открывались программы нацменьшинств как в садиках, так и в школах, а всем частным школам гарантировать свободу выбора языка обучения. Но Министерства образования считает эти указания рекомендациями, необязательными к исполнению.

Новое содержание образования: дефекты в эффекты

По плану реформа содержания образования и переход на компетентностный подход должны начаться именно сейчас: в этом году реформируют содержание 1, 4, 7 и 10 классов (составители реформы говорят, что для этого все есть, опрошенные директора — что часть программ поступила в их распоряжение буквально на днях).

В следующем году те же реформы ждут 2, 5, 8, 11 классы. К концу 2023 года на новый подход в обучении должны перейти все. Глава центра содержания образования и автор реформы Гунтарс Цатлакс сообщил, что ограничения из-за Covid19 осложняют планируемое введение нового содержания образования, но "надо превратить дефект в эффект".

Новый подход предусматривает более тесное взаимодействие между учителями разных предметов, углубленное изучение отдельных предметов по выбору школьника и отказ от части необязательных предметов. Добавляются и новые дисциплины. Так с 4-го класса все школьники должны начать изучение второго иностранного языка. Объединяются такие предметы, как история Латвии и всемирная история. Появится новый предмет "Театральное искусство".

Количество уроков в день

5 уроков — с 1 по 3 класс,

6 уроков — в 4 и 5 классе,

7 уроков — в 6 и 7 классе,

8 уроков — с 8 по 12 класс.

Оценки: только с 4-го класса

По новому плану содержания обучения в Латвии школьникам 1-3-х классов не будут ставить оценки ни по одному предмету. Для каждого учебного предмета будут определены "достижимые результаты", и на основании этого эталона учителя будут индивидуально оценивать, насколько каждый ученик выполнил план. Затем эту информация в детальном виде передадут родителям, чтобы они знали об успехах своего ребенка. Школьники 4-12-х классов будут, как и раньше, получать оценки по 10-балльной шкале.

Питание: выбора нет

По закону, ученики как минимум раз в день должны быть обеспечены горячим питанием, для которого необходимо предусмотреть перемену не менее 30 минут. Как и раньше, государство будет оплачивать обеды ученикам 1-4-х классов, а самоуправление может обеспечить горячими обедами учеников более старших классов. В Риге, к примеру, кормят школьников до 12 класса.

Ограничения из-за Covid-19 основательно изменили графики школьного питания. Также из-за требований к безопасности еды у детей не будет прежнего выбора блюд в комплексном обеде — всем будут предлагать одно и то же. Большинство опрошенных школ сообщили, что выбирать блюда с раздачи можно будет лишь с 8-го класса, и опять же выбор не будет большим, чтобы процесс продвигался как можно быстрее.

Поскольку школы вынуждены будут растянуть процесс кормления школьников во времени, часть будет получать обед в 11 утра, а другие — ближе к 14 часам дня. В связи с этим родителей просят не забывать выдавать своим детям в школу бокс с полезным питанием.

Ремонты: процесс идет

В этом году Рига проводит ремонты в 61 зданиях детсадов и 40 школах. Утеплены фасады 13 детсадов и 19 школ, у части зданий заменены крыши. В 19 детских садах и 12 школах модернизирована система отопления.

Самые серьезные строительные процессы прошли в Классической, Золитудской и Английской гимназиях — там рядом со школьными зданиями были построены новые хозяйственные постройки и научные корпуса с лабораториями. Правда, в связи с ограничениями Covid19 пользование лабораторными классами осложнено, ведь предусматривается дезинфекция кабинетов и всех принадлежностей перед каждой новой порцией учеников.

Компьютеры: техника приходит с опозданием

Министерство образования предложило впредь считать частично-удаленное обучение нормой очного образования и внести в Закон об образовании новую обязанность для родителей — приобретение для каждого ребенка школьного возраста компьютеров с программным обеспечением и подключением к интернету. "Совершенно точно, что такой нормы с 1 сентября еще не будет", — заверила министр образования Илга Шуплинска Delfi. По ее словам, это тема для обсуждения, которая ждет встречных предложений от руководителей отделов образования самоуправлений. О малообеспеченных детях в любом случае позаботится государство.

Директора рижских школ сообщили, что финансируемая Министерством образования и осуществляемая Рижским самоуправлением закупка компьютерной техники явно запоздала. Компьютеры обещают поставить в школы лишь к концу 2020 года. (Министр образования Илга Шуплинска заверила, что все случится раньше — к концу октября.) Часть компьютеров раздадут детям, часть пойдет на оборудование компьютерных классов. Рига на этот процесс выделила 2,5 млн евро, а на закупку бумажных учебников и рабочих тетрадей — более полумиллиона.

Опрос показал, что большинство школ выходят на онлайн-контакты через платформу zoom, на втором месте по популярности — Microsoft teams. Для учителей закуплены курсы улучшения навыков владения компьютером. Также будет продолжаться пополнение содержания учебного телеканала tavaKlase. Также министр призвала учеников подтягивать своих учителей в том, в чем они разбираются лучше учителей — например, в компьютерных навыках.

Зарплаты учителей: поднялись, но нагрузка больше

Как сообщил в интервью Delfi директор 34-й школы Наталья Рогалева, нагрузка на учителей из-за всех ограничений вырастет вдвое, а зарплата — очень скромно, по плану. В Латвии ставка педагога повысится с 750 до 790 евро за 21 контактный час и 9 часов других обязанностей в неделю. Вырастут и дополнительные коэффициенты для учителей гимназий и за работу с детьми с особыми потребностями. Рижская дума обещает также добавить по сто евро учителям дошкольных учреждений. Также самоуправление обеспечивает педагогов рижских школ и детсадов страховкой здоровья и льготами на услуги общественного транспорта.

Нехватку педагогов Министерство образование намерено компенсировать постепенно, вводя ускоренные педагогические курсы для обладателей профильного образования по системе, подобной Iespējamā misija. А пока предлагается "латать дыры" за счет привлечения преподавателей из вузов, а также использования онлайн-записи уроков в TavaKlase.

Детсады: спим валетом

Детсады по-прежнему будут работать по безопасной формуле. Родители должны сдавать детей у порога и не имеют права находиться в помещениях групп, что опять же, может быть очень болезненно для детей, которые впервые пришли в детский сад. Кормить детей будут в группах. Спать рекомендуется валетом. Игрушки приносить нельзя.

Параллельно с каждым годом в рижских детсадах увеличивается доля латышского языка обучения: в 72 дошкольных учреждения работают группы только с латышским языком, в 46 — с латышским и русским. 29 детских садов будут проводить обучение на языках нацменьшинств.