Пропавшие настилы и исчезнувшие деревья. Госконтроль: на восточной границе растрачено 7 млн евро

При строительстве приграничной полосы между Латвией и Россией были неправомерно потрачены 7,14 млн евро. К такому выводу пришел в ходе ревизии Госконтроль. Между тем, компания Igate, которая выиграла заказ на обустройство границы, обвиняет Бюро внутренней безопасности в преследованиях и угрожает вывести все свое производство за пределы Латвии.

В 2015 году Государственная погранохрана заключила с компанией Igate договор о создании инфраструктуры вдоль границы с Россией. Министерство внутренних дел планировало завершить проект к 2020 году и вложить в него не более 20,5 млн евро. Финансирование полностью потрачено, но работы еще не закончены. Скорее всего, проект потребует дополнительных вложений в размере почти пяти миллионов евро.

Госконтроль полагает, что МВД не обеспечил достаточного надзора за строительством в приграничной полосе, а Государственная погранохрана и Государственное агентство обеспечения незаконно распоряжались средствами госбюджета. В проект были внесены существенные изменения, которые привели к значительному его удорожанию.

Погранохрана вообще не должна была реализовывать строительные проекты такого масштаба, отмечает Госконтроль. МВД должно было подключить к надзору и координации строительства Государственное агентство обеспечения, так как оно более компетентно в сфере строительства. Однако, в этом проекте агентство занималось только приведением в порядок вопросов собственности приграничной земли и организацией процедуры закупки.

Пропавшие деревья и запоздалый учет



Погранохрана имела право вести работы только в пределах 12 метров от границы, однако это требование Кабинета министров выполнено не было. Например, работы по изменению рельефа территории (планировочные работы) изначально были предусмотрены на площади в пять гектаров. Во время выяснилось, что фактически работы проводились вне разрешенных 12 метров и затронули 135 гектаров.

На этой территории без инвентаризации и необходимых подтверждений были вырублены деревья. Из-за того, что не была проведена инвентаризация, Госконтроль не может оценить общий объем незаконной вырубки. На четырех участках, которые изучил Госконтроль, были вырублены 33 гектара леса. Там пропали либо не были учтены 5530 кубических метров древесины. Ее общая стоимость оценивается в 191 393 евро.

Вырубка деревьев началась еще в 2015 году. При этом первая оценка объемов вырубленной древесины была сделана только весной 2019 года. Более того, Госконтроль не смог убедиться в достоверности этой оценки, так как мнения экспертов разделились. Например, эксперт, нанятый Госконтролем, счел, что при строительстве было вырублено на 26% больше деревьев и они были на 23 тысячи евро дороже, чем указал эксперт Погранохраны.

Необоснованное отчуждение частной земли



Во время строительства Земельная служба по просьбе Государственного агентства обеспечения подготовила заключение, на основании которого произошло отчуждение более чем 10 гектаров частной земли. Госконтроль не нашел в подготовительных работах ни одного свидетельства тому, что для строительства границы нужна эта земля. Урон бюджету составил 14 765 евро.

Согласно оригинальному проекту, вдоль границы нужно было уложить деревянный настил, по которому в условиях бездорожья мог бы передвигаться транспорт пограничников. Длина этого настила составляла 77,5 км, стоимость работы составляла почти восемь миллионов евро. Однако в итоге суммарная длина настила составила 6,7 км, а остальная территория будет покрыта щепой. В сумме это обойдется в 4,68 млн евро.

Госконтроль указывает, что хоть новый вариант покрытия дешевле, его эксплуатация будет намного дороже. Для этого в ближайшие 20 лет потребуется от 10 до 13 миллионов евро дополнительно. Изменения в проекте были одобрены вопреки общим строительным нормативам и без одобрения стройуправы. Госконтроль полагает, что 3,44 млн евро на щепу были потрачены неправомерно.

Закупка в интересах одного участника



Во время строительства проект был сильно изменен — одни объемы работ стали намного больше, другие меньше. Погранохрана должна была провести новую закупку, но этого не произошло. Госконтроль подозревает, что изменения были сделаны в интересах одного из претендентов — строительной компании Igate.

Победитель конкурса установил более высокие цены, чем у остальных претендентов на те работы, объем которых изначально был небольшим. За время время строительства объем работ вырос. При этом Igate предлагало выполнить дешевле те работы, объем которых позже существенно сократился. Если бы в закупке был указан фактический объем работ, Igate проиграла бы конкурсе, считает Госконтроль. Другие претенденты предлагали выполнить эти работы, по крайней мере, в три раза дешевле.

Начата служебная проверка в Погранохране



После публикации сообщения Госконтроля министр внутренних дел Сандис Гиргенс сообщил, что начата служебная проверка в Погранохране и Госагентстве обеспечения. Гиргенс отметил, что обустройство пограничной полосы длилось долго, решения принимались разными должностными лицами, некоторые из которых уже не работают в системе МВД.

3 сентября Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало бывшего главу Погранохраны Нормунда Гарбарса и двух сотрудников Igate, в том числе председателя правления фирмы Мариса Пейланса. Следствие подозревало, что во время строительства были допущены нарушения технических требований, самовольная вырубка леса и отмывание денег.

Пейланс после задержания сказал, что Бюро внутренней безопасности строит свое дело на допущениях и материалах, которые не отражают объективную реальность: "Возможно, кто-то заинтересован в том, чтобы Погранохрана не могла качественно выполнять свои обязанности." Нынешний глава Погранохраны Гунтис Пуятс в октябре обратился в Генпрокуратуру. Он считает, что за малозначительные нарушения БВБ включает против пограничников "максимальную программу санкций".

Igate грозится покинуть Латвию



Незадолго до публикации отчета Госконтроля председатель правления Igate Марис Пейланс в интервью агентству LETA заявил, что компания планирует перевести все производство за пределы Латвии. "Мы можем использовать Латвию только как страну дешевой рабочей силы. Впредь будем вкладывать здесь круглый ноль, а весь заработок оставим за границей. Если одно государственное учреждение может осложнить нам работу до такой степени, то это вопрос, о котором мы размышляем. Мы можем оставить здесь только филиалы," — сказал Пейланс.

Igate изучает венгерский рынок, а также планирует больше работать в Эстонии и расширить производство в Литве. Пейланс сказал, что раз его фирма так легко стала объектом подозрений, то нельзя "сидеть на одном кресле" и надо создавать предприятия в других странах. Оборот Igate в 2018 году достиг 43 млн евро, а прибыль составила 2,9 млн евро.

Пейлансу и членам его семьи прямо или косвенно принадлежат доли капитала в предприятии по производству деревянных поддонов Marko KEA, предприятии по производству клееных деревянных конструкций IKTK, стройфирме Igate būve, предприятии по уборке Marko īpašumi, холдинге Igate-M, инженерно-строительной фирме IKTT и предприятии по производству электроэнергии MRK Enerģija. Пейланс также является одним из руководителей футбольного клуба "Елгава".