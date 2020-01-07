Расплата за демографию. Минобразования готовит план по оптимизации школ: что это значит?

123 средние школы Латвии не смогут выполнить новые требования Министерства образования о минимальном количестве учащихся в старших классов, говорится в докладе ведомства, который во вторник, 7 января, будет рассмотрен на заседании правительства.

Дефицит детей



Информационное сообщение "Об оценке сети учреждений среднего образования", подготовленное Министерством образования, состоит из двух частей: текстового описания ситуации и таблицы с указанием всех средних учебных заведений Латвии. Часть из них помечены желтым цветом — сигнал, что в школе уже наблюдается серьезный недобор учеников. По данным Минобразования, 1 сентября 2019 года в четырех школах страны не был зарегистрирован ни один учащийся 10-12 классов, а еще в 31 школе — не набралось ни одного десятого класса.

Минобразования напоминает, что в рамках действующего финансирования новую модель содержания образования, основанного на компетенциях, смогут осуществить только те учебные заведения, где в средних классах учатся 90 и более учащихся, и где в каждой группе классов есть хотя бы два параллельных класса. Сегодня в Латвии этим критериям отвечают только 40% школ, в которых числятся 70% учеников.

Новый стандарт



Министерство образования собирается уточнить требование к минимальному числу учащихся в средних школах, причем сразу с учетом запланированной на 2021 год административной реформы. В четырех крупных городах (Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава) школам для продолжения работы нужно будет иметь в 10-12 классах минимум 120-150 учеников, в центрах административно-территориального развития и краях Пририжского региона (Адажи, Саласпилс, Улброка, Кекава, Юрмала, Олайне, Марупе) лимит установят на уровне 90-120 учащихся, в краях административных территорий — 40-45, а в местах вблизи внешней границы Евросоюза (то есть в Латгалии — прим. Delfi) и на территориях, где расстояние до ближайшего учебного заведения составляет минимум 25 км, для сохранения средней школы будет достаточно 25-30 старшеклассников.



Реформа не затронет государственные гимназии (их в Латвии сейчас 30) и те учебные заведения, которые работают на основе международных договоров (еще 6 школ).

По состоянию на первое сентября 2019 года в крупных городах (Рига, Даугавпилс, Лиепая, Елгава) новым критериям Минобразования не отвечают 46 школ, в городах-центрах административно-территориального развития (Адажи, Кекава, Юрмала, Марупе и т.д.) — 28, на административных территориях вне краевых центров — 49.

Найти управу на самоуправления



По утверждению Минобразования, оптимизацию системы средних школ тормозят самоуправления. Согласно закону, именно муниципальные власти должны обеспечить жителям право на начальное и среднее образование, при этом если в самом самоуправлении таких возможностей нет, то нужно договариваться с другими. В Латвии уже есть девять самоуправлений, где нет ни одной школы, и дети ездят учиться в соседние города. За этих учащихся самоуправления выставляют друг друга счета. Но другие муниципалитеты из экономических соображений не хотят переходить на такую форму сотрудничества, что тревожит Минобразования. "Упорядочивание сети учебных заведений — одно из основных условий, чтобы обеспечить равноценные возможности для освоения учебной программы и эффективного использования школьной инфраструктуры и человеческого капитала", — говорится в правительственном документе.



Из консультаций с представителями самоуправлений Минобразования сделало вывод, что две трети муниципалитетов не хотят в ближайшее время проводить реорганизацию школ. Помимо сложной системы взаиморасчетов в качестве причин тому упоминаются плохая дорожная инфраструктура, отсутствие общежитий для расселения школьников и педагогов, требования гигиены, которые препятствуют увеличения числа учащихся в отдельных школах. Министерство обещает усиленно мониторить ситуацию. Конкретный план будущей оптимизации школ должен появиться к марту этого года.

