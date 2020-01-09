Сбор подписей как повод. Кто и зачем затягивает роспуск Рижской думы?

На следующей неделе в Латвии начнется сбор подписей против избрания Рижской думы на срок более пяти лет. DELFI коротко рассказывает, в чем смысл этого мероприятия и какие политические и юридические последствия оно может иметь в контексте анонсированного роспуска столичного самоуправления.

Почему проводится сбор подписей?

В конце декабря президент Эгилс Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов. Решение принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма. Согласно Конституции, президент может приостановить публикацию закона на два месяца.

Противоречивые поправки оговаривают новый порядок действий на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

Авторы законопроекта (из Министерства по делам самоуправлений и регионального развития) объясняют свои предложения необходимостью более эффективного использования финансовых средств, выделенных на проведение выборов. Противники поправок (фракции "Согласие" и Союза "зеленых" и крестьян) видят в ней угрозу демократии и попытки действующей правительственной коалиции захватить власть в Риге.

Как это будет?

Сбор подписей организует Центральная избирательная комиссия, которая таким образом должна выяснить, хотят ли граждане Латвии провести референдум по данному вопросу. Сбор подписей будет проходить с 16 января по 14 февраля. Подписаться против скандальных поправок могут только граждане Латвии старше 18 лет. Важный нюанс: свою подпись можно будет оставить только лично в специальных пунктах сбора подписей в самоуправлениях Латвии и за рубежом. Подписаться через интернет будет нельзя! Результаты сбора подписей обобщат к 21 февраля. Чтобы закон был передан на референдум, за это должны подписаться не менее одной десятой всех избирателей страны, то есть 154 868 человек. Расходы на проведение сбора подписей составят чуть меньше миллиона евро.

Что будет дальше?

Если необходимые 155 тысяч подписей за месяц будут собраны, то в Латвии пройдет референдум, где граждане большинством голосов смогут отменить принятый парламентом закон. Референдум можно предотвратить, если Сейм самостоятельно отзовет скандальные поправки голосами хотя бы трех четвертей депутатов. Впрочем, в парламентских кулуарах считают, что этого не потребуется: из-за пассивности избирателей 155 тысяч подписей собраны не будут, и новая редакция закона о выборах Рижской думы все-таки вступит в силу.

Зачем все это нужно?

Главная выгода, которую получает парламентская оппозиция, затеявшую всю эту недешевую для бюджета и не вполне понятную для обывателей историю, — время. Правительственная коалиция не рискнет принимать окончательное решение о роспуске Рижской думы до того момента, пока не будут утверждены правила выбора нового состава самоуправления. Таким образом у нынешних руководителей мэрии появляется минимум два дополнительных месяца, а дата досрочных выборов с конца февраля отодвигается на май-июнь.

Отсрочка для политиков важна по целому ряду причин. Первая и главная из них — деньги. Щедрые платежи из средств, которые выделены бюджетом политическим партиям, начнут поступать только к середине января. Как сообщал DELFI, партия "Согласие" к концу прошлого года накопила долгов на 360 тысяч евро, а рекламные бюджеты потребуют серьезных вложений.

Вторая причина — время на организацию предвыборных кампаний. У большинства политических партий, в том числе "Согласия", нет готовых лидеров, чтобы возглавить предвыборный список. "Раскрутка" новых лиц потребует активной медиа-кампании. В свою очередь, партии правительственной коалиции до сих пор даже не договорились, идут ли они на выборы общим списком или по отдельности.

Третья причина — затянуть процесс роспуска Думы связана с вопросами управления городом. Чем дольше Рига остается в руках союза "Честь служить Риге" и "Согласия", тем больше решений они успеют принять в отношении муниципальных предприятий. Для "Согласия", правда, это не только возможности, но и риски, поскольку с 1 января этого года держателем долей капиталов всех рижских предприятий стал соратник мэра Олега Бурова исполнительный директор Риги Юрис Радзевич (ранее эти функции между собой делили мэр и вице-мэр).

Четвертая причина — рейтинги. Результаты последних исследований SKDS показывают, что история с роспуском Рижской думы не принесла дополнительной популярности ее идеологам из объединения "Для развития Латвии/За!" Рейтинг союза в декабре "просел" на один процент. Учитывая прежние амбиции либералов побороться за голоса русскоязычного электората, эта тенденция не может не радовать "согласистов".

Что в сухом остатке?

По мнению экспертов, поправки о продлении срока полномочий новой Рижской думы, которые послужили формальным поводом для сбора подписей, с трудом вписываются в современные представления о демократии. На это указывал, в частности, известный латвийский политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс.

Претензии к поправкам есть и у юристов. По закону, у каждого избирателя должен быть только один голос. Но если человек проголосует на досрочных выборах Рижской думы в этом году, а в 2021-м, когда будут проходить очередные выборы самоуправлений по всей Латвии, задекларируется в другом городе и снова воспользуется своим правом избирателя, то этот принцип будет нарушен. Об этом на заседании парламентской комиссии в конце декабря говорили глава Центризбирком Кристина Берзина и советница Латвийского союза самоуправлений Винета Рейтере. Впрочем, пока все прогнозы указывают, что правящая коалиция пойдет до конца: нынешняя Рижская дума будет распущена, а новая — если избиратели не удивят своей активностью при сборе подписей — избрана сразу на пять лет.