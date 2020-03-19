Школа онлайн: не больше двух учителей в видеочате; учесть графики родителей; детям помогать друг другу

Министерство образования разработало направляющие линии для внедрения онлайн обучения в школах со следующей недели. Родителям предстоит вспомнить, что они должны помогать своим детям в учебе. Учителям не забывать, что родители тоже работают и подчинить свою работу их графикам, потому что компьютер дома может быть один. Всем думать о том, что одним месяцем ситуация может не ограничиться.

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Директор 1-й Огрской средней школы Игорь Григорьев поделился своим опытом организации онлайн-обучения на примере опроса родителей 130 учеников второго класса.

Интернет. Быстрый и стабильный интернет — у 74,4%, сравнительно медленный, но стабильный — у 23,3%, у остальных интернет или совсем плохой, или него нет.

Компьютеры. Есть у 48,8% детей, у 38,5% — смартфон, у 17,6% — планшет, у остальных нет ничего.

Родители. 30% могут помогать детям с 9.00 до 12.00, 27% с 12.00 до 15.00, 28% с 15.00 до 18.00, 55% — с 18.00 до 21.00.

Советы школам и родителям от директора Игоря Григорьева

Убедиться, что доступ к компьютерам и интернету есть у всех . А также какие конкретно устройства: понятно, что с помощью компьютера учиться удобнее. чем на мобильном телефоне

. А также какие конкретно устройства: понятно, что с помощью компьютера учиться удобнее. чем на мобильном телефоне Узнать, когда конкретно родители могут помогать своим детям. Понятно, что в начальной школе без этой помощи учебный процесс невозможен совсем. Но родители могут в очень разное время, зачастую поздно вечером — школе придется подчиниться рабочим графикам родителей .

. Для контакта учителя с учениками удобно использовать формат чата , который доступен в любое время и не требует много интернета. Обратная связь со школьником очень важна.

, который доступен в любое время и не требует много интернета. Обратная связь со школьником очень важна. Создавать материалы, по которым ученик сам шаг за шагом может учиться.

Рожденные в эпоху интернета дети могут помочь друг другу больше, чем учителя и родители им. Надо создать среду, в которой детям будет удобно помогать.

и родители им. Надо создать среду, в которой детям будет удобно помогать. Если в семье несколько школьников , учебный процесс будет проходить в темпе реальном для каждой семьи, соблюдая лишь точки прямого контакта со школой и одноклассниками

, учебный процесс будет проходить в темпе реальном для каждой семьи, соблюдая лишь точки прямого контакта со школой и одноклассниками С вопросам по учебному процессу родители могут обращаться к руководству школы , учителям и классным руководителям

, учителям и классным руководителям Думать не только о краткосрочных решениях проблемы, а о сценарии, если все затянется на два или три месяца — создавать единую экосистему школы со своим подходом.

Советы школам и родителям от Министерства образования