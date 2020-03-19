Школа онлайн: не больше двух учителей в видеочате; учесть графики родителей; детям помогать друг другу

Министерство образования разработало направляющие линии для внедрения онлайн обучения в школах со следующей недели. Родителям предстоит вспомнить, что они должны помогать своим детям в учебе. Учителям не забывать, что родители тоже работают и подчинить свою работу их графикам, потому что компьютер дома может быть один. Всем думать о том, что одним месяцем ситуация может не ограничиться.
Директор 1-й Огрской средней школы Игорь Григорьев поделился своим опытом организации онлайн-обучения на примере опроса родителей 130 учеников второго класса.
Интернет. Быстрый и стабильный интернет — у 74,4%, сравнительно медленный, но стабильный — у 23,3%, у остальных интернет или совсем плохой, или него нет.
Компьютеры. Есть у 48,8% детей, у 38,5% — смартфон, у 17,6% — планшет, у остальных нет ничего.
Родители. 30% могут помогать детям с 9.00 до 12.00, 27% с 12.00 до 15.00, 28% с 15.00 до 18.00, 55% — с 18.00 до 21.00.
Советы школам и родителям от директора Игоря Григорьева
- Убедиться, что доступ к компьютерам и интернету есть у всех. А также какие конкретно устройства: понятно, что с помощью компьютера учиться удобнее. чем на мобильном телефоне
- Узнать, когда конкретно родители могут помогать своим детям. Понятно, что в начальной школе без этой помощи учебный процесс невозможен совсем. Но родители могут в очень разное время, зачастую поздно вечером — школе придется подчиниться рабочим графикам родителей.
- Для контакта учителя с учениками удобно использовать формат чата, который доступен в любое время и не требует много интернета. Обратная связь со школьником очень важна.
- Создавать материалы, по которым ученик сам шаг за шагом может учиться.
- Рожденные в эпоху интернета дети могут помочь друг другу больше, чем учителя и родители им. Надо создать среду, в которой детям будет удобно помогать.
- Если в семье несколько школьников, учебный процесс будет проходить в темпе реальном для каждой семьи, соблюдая лишь точки прямого контакта со школой и одноклассниками
- С вопросам по учебному процессу родители могут обращаться к руководству школы, учителям и классным руководителям
- Думать не только о краткосрочных решениях проблемы, а о сценарии, если все затянется на два или три месяца — создавать единую экосистему школы со своим подходом.
Советы школам и родителям от Министерства образования
- Объем потребления интернета школьниками резко вырастет, возможны перебои — школьникам и родителям советуют не залезать одновременно в 9 утра понедельника в обозначенные школами сайты. Лучше их заранее на выходных подготовить — войти и зарегистрироваться.
- Чтобы интернет-структура выдержала напряжение, просят согласовать графики учителей, чтобы одновременно не больше двух-трех учителей школы использовали устройство для видеобщения со школьниками.
- Не планировать уроки так, как это бы делалось в школе, а назначить самые важные темы, знания и навыки, которые важнее и проще преподавать в таком режиме. Назначать планы работы на неделю.
- В оценках знаний в этот период концентрироваться на формативной оценке (по проверочным работам), а не суммарной (суммирование пунктов за несколько уроков) — в этой ситуации у всех очень неравные возможности.
- Очень важно, чтобы родители участвовали в процессе и не только интересовались успехами, но и помогали в организации и выполнении учебного процесса.
- Самоуправлениям поддержать детей из групп социального риска, помочь школам с техническим оснащением и учебными материалами, часть из которых, возможно, доставить в аналоговом виде, чтобы школьник не сидел 4-5 часов у экрана — в семье может быть один компьютер на всех.
- Подумать о физической активности детей. По возможности двигаться на свежем воздухе.
- Главное — спокойствие, только спокойствие. Это возможность развить дигитальные навыки пусть в принудительном порядке!