Штрафы, скидки и контейнеры в каждом дворе. Как рижан будут приучать сортировать отходы

Рижская дума готовится принять новые правила хранения и вывоза мусора, которые призваны побудить горожан сортировать отходы. Предполагается, что у каждого дома, в котором не менее пяти квартир, должен быть установлен контейнер для упаковки и макулатуры, а у дома, где более десяти квартир — еще и контейнер для стекла. DELFI рассказывает о том, как эти изменения могут повлиять на жизнь рижан.

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Сортируй или плати штраф?

Поскольку новые контейнеры появятся у всех домов, где более пяти квартир, можно сказать, что реформа коснется практически всех рижан. Платить дополнительно за установку новых контейнеров для упаковки и стекла жителям не придется, заверили DELFI в Департаменте жилья и окружающей среды Рижской думы. Более того, вывоз предварительно отсортированных отходов (упаковка-макулатура и стекло) будет бесплатным, подчеркивает самоуправление.

Однако если в контейнере, предусмотренном, например, для стекла примесь несоответствующих отходов превышает 20%, то содержимое контейнера признается несортированным. В этом случае за вывоз взимается плата. Более того, компания, занимающаяся вывозом отходов, будет иметь право наложить штраф за неправильную сортировку.

"Чрезвычайно важно, чтобы жители правильно размещали в контейнерах сортированные отходы. То есть в контейнер для упаковки и макулатуры нельзя выбрасывать мусор в мешках. Те, кто работает с отходами, не смогут в этом случае идентифицировать, какие отходы внутри — сортированные, несортированные или опасные. В такой контейнер нужно помещать чистые, сухие отходы, без примеси пищевых. В контейнер для стекла можно выбрасывать только бутылки и банки. Но их также нельзя выбрасывать в пакетах. Отходы из стекла тоже должны быть чистыми и без пищевых примесей. Точную информацию о том, в каком виде можно размещать отходы, должны предоставлять управляющие домов, а также компании, вывозящие мусор и самоуправление", — пояснила консультант по вопросам окружающей среды директора Департамента жилья и среды Рижской думы Анния Абелтиня.

По ее словам, одну из типичных ошибок при сортировке отходов иллюстрирует пример с упаковкой от пиццы: "Жиры от пиццы впитываются в картон, и упаковка уже не годится для вторичной переработки. Ее нужно выбрасывать вместе с несортированными отходами".

Если раньше у дома не было контейнеров для сортированных отходов, то жителям нужно быть готовыми к переходному периоду — в том числе, и к колебаниям платы за вывоз мусора, говорит Аболтиня. Если сортировка мусора стартует успешно, то логичным результатом станет уменьшение объемов несортированного мусора (возможно, уменьшение количества контейнеров для несортированного мусора, сокращение частоты вывоза) в пользу увеличения объемов (количества контейнеров и частота вывоза) сортированного мусора. Поскольку за вывоз сортированного мусор платить не надо, расходы должны снизиться, подчеркивает Аболтиня.

Как формируется "мусорный" тариф

Однако то, что сортированный мусор будут вывозить бесплатно, не означает, что платить не придется вообще. Дело в том, что "мусорный" тариф складывается не только из платы за вывоз, но и за хранение отходов. Работает эта система следующим образом.

Сейчас Рига поделена на четыре зоны (здесь можно узнать, в какой зоне находится ваш дом). Каждую зону обслуживает своя компания по вывозу мусора. Расценки за работу с несортированным мусором таковы:

1 зона (обслуживает SIA Clean R). 13,87 евро без НДС (16,78 евро с НДС) за 1м3;

13,87 евро без НДС (16,78 евро с НДС) за 1м3; 2 зона (обслуживает SIA Clean R) . 14,11 евро без НДС (17,07 евро с НДС) за 1м3;

. 14,11 евро без НДС (17,07 евро с НДС) за 1м3; 3 зона (обслуживает PS Lautus vide). 10,51 евро без НДС (12,72 евро с НДС) за 1м3;

10,51 евро без НДС (12,72 евро с НДС) за 1м3; 4 зона (обслуживает Eco Baltia vide). 14,24 евро без НДС (17,23 евро с НДС) за 1м3.

Все компании, занимающиеся хозяйственной деятельностью с отходами, обеспечивают сбор сортированного мусора по отдельной цене:

1 зона (обслуживает SIA Clean R). 7,74 евро без НДС (9,36 евро с НДС) за 1м3;

2 зона (обслуживает SIA Clean R). 8,00 евро без НДС (9,68 евро с НДС) за 1м3;

3 зона (обслуживает PS Lautus vide). 6,00 евро без НДС (7,26 евро с НДС) за 1м3;

4 зона (обслуживает SIA Eco Baltia vide). 10,39 евро без НДС (12,57 евро с НДС) за 1м3.

Плата начисляется на весь дом, а потом распределяется по квартирам пропорционально числу задекларированных в них жителей. Логика в том, что чем больше людей живет в доме, тем больше мусора они производят.

"Мусорные" коммунальные битвы



Между тем отношения между жильцами многоквартирных домов, управляющими (в большинстве случаев это Rīgas namu pārvaldnieks) и компаниями, вывозящими мусор, складываются не всегда гладко. Как правило, конфликты разгораются вокруг того, где именно должны стоять контейнеры. Часть жильцов не хочет, чтобы они портили вид из окна, кто-то недоволен, что контейнеры находятся далеко от подъезда. Во-вторых, жильцов не всегда устраивает частота вывоза мусора. Неприятный запах, крысы, чайки и вороны — это реальность многих дворов. Как жильцы могут бороться с такими ситуациями?

По словам Аннии Аболтини, собственники квартир, заключив договор об управлении домом, уже доверили конкретному управляющему организацию вывоза мусора. Управляющий заказывает контейнеры соответствующего размера, устанавливает частоту вывоза мусора, чтобы не скапливались отходы. В случае, если объем отходов повышается, он договаривается с компанией, вывозящей мусор, о дополнительном вывозе и/или установке дополнительных контейнеров. Чем больше мусора производит дом, тем больше приходится платить.

"Для размещения контейнеров не подходят стандартные решения, поскольку каждый двор имеет отличия. Управляющий домом должен разместить контейнеры для отходов так, чтобы они были доступны и жителям, и компаниям, вывозящим мусор", — говорит Анния Аболтиня. Если новые правила будут приняты, то управляющим придется искать место и для дополнительных контейнеров для упаковки и стекла.

"Управляющий домом может предложить создать жителям отдельную контейнерную площадку с навесом. Она будет доступна только жильцам конкретного дома, поскольку будет запираться на ключ", — говорит Аболтиня. В условиях, когда плата за вывоз мусора зависит от объемов отходов, произведенных домом, спрос на такие решения может возрасти.

Новые правила также определяют круг обязанностей управляющих домами: они выступают в роли посредников между жильцами и компаниями, вывозящими мусор. Так, управляющие будут обязаны не реже двух раз в год информировать жителей о правильной сортировке отходов. Кроме того, им придется обеспечивать сбор крупногабаритного и бытового строительного мусора. Порядок вывоза такого мусора придется согласовывать с жильцами. Более четко обозначены и обязанности компаний, вывозящих мусор. Эти предприятия, согласно новым правилам, должны после опорожнения контейнеров закрыть крышку и поставить контейнеры для отходов на прежнее место, а также обеспечить уборку мест, где стоят контейнеры.

Ознакомиться с проектом изменений правил Рижской думы, которые регулируют хозяйственную деятельность с отходами, можно здесь. Также Рижская дума просит горожан дать оценку планируемой реформе, заполнив анкету. Ответы ждут до 6 августа.