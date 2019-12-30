Скажите, как его зовут. Типичный латвиец: какой он на самом деле?

Когда мы рассуждаем о "народе" и "жителях Латвии", каждый представляет что-то свое. Кому-то видится нищий житель глубинки, кому-то — учительница или медсестра, кто-то представляет пенсионера. Но каков на самом деле средний, самый типичный житель Латвии? Как он живет? Где работает и сколько зарабатывает? Мы попробовали нарисовать портрет самого среднего латвийца на основе данных статистики.

Статистика знает о нас очень многое, хотя и не очень точно. Мы использовали данные Центрального статистического управления (ЦСУ) и других источников, брали среднестатистические показатели, или же смотрели на самые распространенные группы. Там, где были доступны данные 2019 года, мы использовали их (например, данные о зарплатах обновляются ежемесячно и ежеквартально), в остальных случаях использовались последние доступные данные (чаще всего за 2018 год).

Скорее всего, вы обнаружите, что средний латвиец не очень похож на вас. Это нормально: во-первых, хотя мы и очень старались сделать портрет честным и правдоподобным, это все же не научный труд, и он не претендует исчерпывающую точность*. Во-вторых, вы уникальны. Тут уж ничего не поделаешь.

Средний латвиец — это она

Тут без сюрпризов. Среднестатистический житель Латвии — женщина. По статистике в Латвии в начале 2019-го года проживали 1,9 млн человек, из них 1,03 млн женщин и 884 тысяч мужчин.

Как известно, мальчиков на свет появляется больше, чем девочек, но с возрастом мужчины находят все больше способов исключить себя из популяции. Если до 38 лет население мужского пола составляет большинство в соответствующих возрастных категориях, то затем ситуация меняется. Так что женщин в возрасте от 65 лет в Латвии на 132 000 больше, чем их ровесников — мужчин. В этом плане наша страна не уникальна: по данным Eurostat, во всем Евросоюзе в 2018 году было только три государства, где мужчины составляли большинство — Швеция (+45 тысяч), Мальта (5,4 тысячи) и Люксембург (+3,1 тысячи).

По данным Центрального статистического управления, средний возраст жителя Латвии — 42,5 года, но это потому, что до преклонных лет мужчины доживают реже. А у женщины в нашей стране средний возраст около 45,3 лет.

Скажите, как ее зовут

Сейчас мы угадаем ее имя. Можно, конечно, просто взять данные Управления гражданства и миграции и сказать, что ее зовут Анна или Татьяна, потому что это самые распространенные женские имена в Латвии (почти 21,9 и 21,8 тысяч человек соответственно). Но наша героиня не такая.

Благодаря отличной интерактивной визуализации, сделанной ЦСУ, мы знаем, что "Анна" было самым популярным именем для новорожденных девочек с 1920-х до 1950-х. Потом его популярность резко упала и восстановилась только в 1990-х. Наша же среднестатистическая женщина родилась в середине 1970-х, когда Анны улетели в четвертый десяток, а на первые позиции вышли Елены, Инги (всего на несколько лет) и Кристины.

Как следует из объяснений ЦСУ, появлению множества маленьких Елен, а также Татьян, Светлан, Ольг в те годы Латвия была обязана в первую очередь переселенцам из других республик СССР. Эти имена были больше всего распространены в Риге и Латгалии — самых "русскоязычных" регионах ЛССР.

Кристинами же новорожденных девочек называли и в русских, и в латышских, и в смешанных семьях. Этому немало поспособствовала роль легендарной Вии Артмане в фильме "Эдгар и Кристина" ("Purva bridējs"), вышедшем в 1966 году. Это имя продержалось в топе практически до 2000-х. Сейчас его носят более 14 тысяч наших соотечественниц.

Поэтому, друзья, Кристина.

Что мы знаем о Кристине?

У Кристины есть супруг, как и у половины рижанок ее возраста. Поскольку она во всех отношениях среднестатистическая, то семья такая же — не слишком богатая, не слишком бедная (доход на члена семьи — около 400 евро в месяц). Зная это, предположим, что хотя бы один ребенок у нее есть, так как в средних в плане достатка латвийских домохозяйствах — в среднем по 2,5 члена с учетом домохозяйств с одним-единственным членом.

Кристина живет в Риге, как и треть ее соотечественников: ни в одном другом регионе Латвии, а тем более в другом городе нет такой концентрации людей. Живет она в многоквартирном доме — это самый типичный вид жилья в Риге. Вероятно, у нее трехкомнатная квартира: в Риге на одного члена домохозяйства обычно приходится 1,1 комнаты. Средняя площадь столичного жилья составляет 56 кв м, поэтому предположим, что семья Кристины обитает в доме 467-й серии или в хрущевке (площадь трехкомнатных квартир в этих сериях — 54-60 кв м).

Здоровье у Кристины тоже среднее. В буквальном смысле: в 2018-м проживавшие в латвийских городах женщины чаще всего оценивали свое здоровье на "троечку" по пятибалльной системе.

Умрет она, скорее всего от сердечно-сосудистого заболевания (по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, это самая распространенная причина смерти среди латвийцев, отметивших 60-летие), или от онкологии. Но вряд ли это произойдет скоро: прогнозируемая продолжительность жизни в Латвии для женщин ее возраста — около 36 лет, поэтому у Кристины неплохие шансы отметить 80-летие.

Так что у Кристины еще полно времени. Да и до пенсии осталось прилично, потому она работает: в третьем квартале 2019-го уровень занятости среди женщин ее возраста достигал 83,5%. Официальный уровень безработицы в стране был 6%, но в Риге он уже довольно давно приблизился к 3%. Кристина явно наемный сотрудник: 90% занятых на рынке труда женщин пребывают именно в этом статусе и работает в сфере торговли.

Можно было бы предположить, что она продавец (самая распространенная в Латвии профессия, по данным Службы госдоходов), но мы ставим на то, что с ее высшим образованием (больше всего женщин старше 15 лет, 36,9%, имеют вузовский диплом, и с середины 1990-х удельный вес этой группы вырос более чем вдвое) Кристина по карьерной лестнице забралась повыше. Может быть, даже до какой-то управленческой должности: второй по распространенности профессией в Латвии являются члены правления предприятий.

Зарабатывает она в районе 800-900 евро до уплаты налогов. Медианная брутто-зарплата в стране, по последним данным, составляет около 850 евро, так что половина работающего населения получает больше этой суммы, половина — меньше, но благодаря образованию Кристина скорее всего находится в верхней половине. Тем более, что самая большая группа женщин — наемных работников относится к категории старших специалистов (22,5% всех трудоустроенных женщин), а наиболее распространенная брутто-зарплата у латвийских женщин — от 700 до 1000 евро.

Дополнительной работы у Кристины нет: лишь 5% женщин сообщают о наличии таковой (не стоит делать вывод, что на двух работах пашут в основном мужчины: у них этот процент еще ниже — 3,5%).

Конечно, она хотела бы зарабатывать больше: в 2018-м женщины оценивали свое финансовое состояние в среднем на 5,3 по 10-балльной системе. Но в то же время работа ее скорее устраивает (7,4), как и личные отношения (7,8) и то, как она использует свое время (7). Заграница ее тоже не привлекает (60% жителей не считают эмиграцию подходящим вариантом), да и в целом нынешняя жизнь ее более-менее устраивает (средняя оценка по стране — 6,93 по десятибалльной системе).

Уныние ей вообще не свойственно (в том же году 67,7% женщин сообщали ЦСУ, что за последние 4 недели перед опросом ни разу не чувствовали себя подавленными), а вот спокойствие и счастье довольно часто встречаются в ее эмоциональной палитре. Возможно, потому, что ее согревает чувство уверенности: если жизнь возьмет за горло, семья, друзья или коллеги помогут материально или нематериально.

Она им благодарна. В эти зимние праздники Кристина подарит родным и близким небольшие подарки, потратив на них до 100 евро. Хотя, если ее спросят "А не кажется ли вам, что Рождество стало очень коммерциализированным?", она ответит: еще как кажется!



* В некоторых случаях, составляя портрет, мы отсекали самые распространенные группы, которые не подходят, исходя из того, что мы уже знаем о человеке. К примеру, с точки зрения семейного положения в Латвии больше всего неженатых / незамужних людей, но почти половину из них составляют дети. А наш среднестатистический латвиец точно не дитя. Поэтому, определяя статус, выбираем самый распространенный в подходящей возрастной категории. То же касается достатка (раз человек у нас средний, он не может быть ни очень богатым, ни нищим), сферы деятельности и пр.