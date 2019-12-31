"Украинагейт", "Зеленая сделка" и Brexit в тумане. Десять трендов 2019 года

От кризиса НАТО, нового курса Европы, триумфа Владимира Зеленского и раскола в православии до "Украинагейта" и новой гонки вооружений: по просьбе портала DELFI эксперт по европейской и международной политике Вадим Полещук перечисляет десять главных внешнеполитических трендов 2019 года.

Договор о ракетах

В 2019-м продолжился слом прежней мировой системы безопасности, на смену которой, к сожалению, пока не пришло ничего нового. Не очень заметным, но, тем не менее, центральным событием стало непродление в августе действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенного еще в 1989 году. Обе стороны договора — США и Россия — обвиняли друг друга в серьезных нарушениях. НАТО солидаризировалась с американцами в их критике россиян.

США за минувшие полгода успели испытать уже две ракеты, которые ранее были запрещены данным соглашением. С одной стороны, американцы опасается ядерного арсенала Китая, который не был стороной сделки 1989-го, с другой — они вынуждены учитывать серьезное отставание от России в разработке и производстве гиперзвукового оружия. Прекращение ДРСМД возвращает Европу в 1980-е, в эпоху гонки ядерных вооружений, когда ни восток, ни запад континента не могли чувствовать себя в безопасности.

Кризис в НАТО и европейская армия

Состоявшийся в декабре юбилейный саммит НАТО оставил противоречивые впечатления. Высказывания президента Франции Эммануила Макрона о "смерти мозга" НАТО им самим дезавуированы не были, а противоречия между США и европейскими союзниками, а также между ними и Турцией сохранились. Президент США Дональд Трамп ранее демонстрировал меркантильный подход к НАТО, стремясь превратить организацию в источник повышения доходов американского государства и ВПК.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не отказался от использования российской зенитной ракетной системы С-400 и от насилия против курдов на сирийской территории. Принятие на саммите очередных планов по защите стран Балтии и Польши от "российской агрессии" несколько сгладило негативное впечатление от первоначальных попыток Турции блокировать этот процесс. Однако саммит так и не дал ответа на вопрос: возможно ли одновременно быть надежными военными союзниками и участвовать в торговых войнах друг против друга.

На таком фоне интересными смотрятся планы президента Макрона о создании европейской армии. Франция, которая при президенте де Голле уже прекращала полномасштабное военное сотрудничество с НАТО, пытается сейчас построить систему военной безопасности, независимую от становящихся все более непредсказуемыми США. Для Макрона это также шанс утвердиться в качестве лидера Евросоюза после того, как канцлер Ангела Меркель отправится на пенсию, не говоря уже о возможном росте военных заказов — в мировом масштабе Франция занимает третье место как продавец вооружений.

Гегемон устал?

Разбалансировка мировой системы безопасности на практике приводит западный мир к болезным поражениям в самых разных точках планеты. В 2019-м президент Сирии Башар Асад начал зачищать с российской помощью последние неподвластные ему крупные анклавы в Идлибе и в северных курдских регионах на фоне вывода американских войск. В Венесуэле удержался у власти президент Николас Мадуро, тогда как признанный западным миром президентом Хуан Гуайдо остается не у дел. Однако в Боливии в ходе переворота был свергнут недружелюбный к Западу президент Эво Моралес.

В США американцы, готовя вывод войск, вынуждены договариваться с талибами, против которых много лет вели военные действия. Несмотря на оказываемое давление, США не добились своих целей ни в Северной Корее (денуклеаризация корейского полуострова), ни в Иране (пересмотр "ядерной сделки", где американцев не поддержали даже европейские союзники).

Западный мир предпринимает активные попытки по преодолению того, то называется гибридными угрозами, оказывая информационное противодействие таким странам, как Китай и Россия, и способствуя местному прозападному демократическому движению. И если "московские протесты" в среднесрочной перспективе не ослабили власть президента Владимира Путина из-за своей малочисленности, географической и временной ограниченности, то протестное движение в Гонконге — бывшей английской колонии, а ныне особом районе Китая — до сих пор подавить не удалось, и оно остается головной болью правительства в Пекине.

Газовая дипломатия

В конце года Вашингтон сделал своеобразный подарок Киеву, введя санкции против газопровода "Северный поток-2", который российский Газпром почти построил в обход украинской территории. Несмотря на неожиданную задержку, проект все равно будет закончен в следующем году. Однако Украина, судя по всему, также сможет гарантировать сохранение российского газового транзита через свою территорию в ближайшие годы.

Завершение проектов строительства газопровода "Северный поток-2", который доставит российский газ из России в Германию, и "Силы Сибири", предназначенного для транспортировки газа в КНР, можно будет считать однозначным усилением позиций Москвы в Европе. Будучи одним из основных поставщиков энергоресурсов в Евросоюз и расширяя для себя доступ к альтернативным рынкам газа в Азии, Россия остается для ЕС, и особенно для Германии, страной, сотрудничество с которой имеет важное значение для успешного экономического развития.

Смена власти и остановка расширения ЕС

В мае в Евросоюзе были проведены очередные выборы в Европарламент, а с ноября приступил к работе новый состав Еврокомиссии во главе с бывшим германским министром обороны Урсулой фон дер Ляйен. С одной стороны, выборы в Европарламент показали, что высказываемые еще пару лет назад опасения по поводу массового прихода в Брюссель евроскептиков и "популистов" не оправдались. С другой, — выборы и назначение Еврокомиссии пришлись на пик не менее популистского по своему характеру "зеленого" движения в Европе, что повлияло на объявленные Еврокомиссией планы.

Все последние годы Евросоюз существовал в условиях непрерывного приема новых членов. Однако ряд стран ЕС, прежде всего, Франция, приостановили балканское расширение ЕС, сделав тем самым призрачными надежды на присоединение к ЕС бывших союзных республик, в особенности Грузии и Украины. Уже в будущем году из-за Брексита Евросоюз впервые станет не больше, а меньше.

Brexit и сепаратизм в Европе

После тяжелого политического кризиса в течение всего 2019 года, декабрьская победа Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном предопределила выход Великобритании из ЕС в конце января 2020 года. Последствия этого шага не вполне просчитываются, но убытки понесут обе стороны. Президент Дональд Трамп вновь обещает Лондону торговую "суперсделку", которая может помочь ему скорее выйти из кризиса и получить значительные преференции после окончания опеки Брюсселя.

Если Великобритания добьется успехов в самостоятельном плавании, для Еврокомиссии это станет проблемой с учетом сложных отношений с рядом стран-членов. Кроме того, сепаратистские настроения в Великобритании (Шотландия, Северная Ирландия) могут оказать негативное воздействие на ряд регионов Европы, таких как Каталония в Испании, где в минувшем году власти наказали лидеров местных сепаратистов огромными тюремными сроками.

"Зеленая сделка"

В европейской политической среде в настоящее время сложился консенсус о возможности и желательности притормозить объективно наблюдаемые изменения климата за счет резкого снижения выборов СО2. Новый президент Еврокомиссии объявила о планах добиться для ЕС снижения вредных выбросов с опережением имеющегося графика. К середине века объединенная Европа должна добиться "климатического нейтралитета", то есть нулевого вредного воздействия на климат. Еврокомиссия выдвинула идею "зеленой сделки" с перечислением конкретных мер для достижения этих целей. В ближайшие годы ЕС намерен потратить на борьбу с климатическими изменениями один триллион евро.

Экологические меры неизбежно приведут к подорожанию целого ряда товаров и услуг, таких как электроэнергия, а также смогут ослабить конкурентоспособность экономики ЕС в глобальном масштабе. Это тем более неприятно, что программа нового президента Еврокомиссии имеет ярко выраженную социальную компоненту, например, она будет продвигать идею общеевропейской минимальной зарплаты. По идее, ЕС должно начать оказывать влияние на своих основных экономических партнеров — США, Китай и Россию, которые не проявляют схожего энтузиазма по "зеленой" тематике. Добиться успеха здесь будет нелегко, с учетом того, что с теми же США у ЕС уже развязана президентом Трампом торговая война, а с Россией имеются взаимные санкции из-за ситуации в Украине.

"Заморозка" конфликта на Донбассе

Президентские выборы в Украине в марте-апреле стали триумфом комика Владимира Зеленского. Он был избран как "президент мира", как за пять лет до этого президент Порошенко, с целью скорейшего разрешения конфликта на Донбассе. Практически сразу в Киеве заговорили о возобновлении переговоров в "нормандском формате", созданном для реализации Минска-2.

Данные соглашения были заключены на фоне тяжелого поражения украинской армии (ВСУ) в вооруженном конфликте в феврале 2015 года и предусматривали, кроме собственно прекращения огня и развода войск, предоставление Донбассу широкой автономии, в том числе через изменение конституции страны. При этом участники конфликта должны были получить амнистию, регион — собственные парамиллитарные образования, а ВСУ — контроль над границей, но только после местных выборов. Данные условия в Киеве с самого начала рассматривались как политически невозможные. На "нормандский саммит" в Париже в декабре Зеленский прибыл на фоне массовых протестов в Киеве. Он явно пытался добиться изменения соглашения, но не был поддержан главами Франции, России и ФРГ.

Таким образом, сущностное выполнение минских соглашений Киевом вновь перенесено на будущее. Однако поддерживаемые Москвой "республики" также явно не хотят возвращаться под контроль Киева. Россия в 2019-м облегчила предоставление своего гражданства жителям Донбасса. Тем самым, Кремль явно рассматривает данный конфликт как "замороженный". При этом, как и ранее, Запад выдвигает выполнение Минска-2 в качестве условия для снятия санкций с России.

Риск раскола всемирного православия

Перед президентскими выборами в Украине стремительно терявший поддержку населения президент Перт Порошенко сделал ставку на националистический электорат (лозунг "Армия, язык, вера"). Ему удалось при активном участии константинопольского патриархата Варфоломея довести до конца процесс создания независимой от Московского патриархата церковной структуры.

В 2019 году данное решение Варфоломея, спорное с точки зрения канонического права, было признано только патриархом Александрийским и всей Африки Феодором и Элладской церковью (то есть основными "греческими" частями всемирного православия). Ситуация в Украине также служит примером для властей Черногории, которые хотят вывести местных православных из-под юрисдикции Сербского патриарха. Таким образом, по внутриполитическим причинам Порошенко запустил процессы, которые могут заметно перекроить религиозную карту Европы и мира.

Импичмента Трампа и "Украинагейт"

Совершенно неожиданно контакты президента Дональда Трампа с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским имели большие последствия в США. Политические противники обвинили Трампа в том, что он обусловил предоставление Киеву военной помощи началом расследования коррупционной деятельности в Украине семейства бывшего вице-президента США Джо Байдена. В конце года это дало начало процедуре импичмента (отрешения от должности) Трампа. Тем не менее шансы на удачное окончание процедуры невелики.

Разразившийся параллельно "Украинагейт" уже выявил активную вовлеченность топовых украинских политиков и чиновников во внутриамериканские дела накануне президентских выборов 2016 года, причем на стороне демократов. С учетом большой вероятности переизбрания республиканца Трампа, в ближайшем будущем нет условий для улучшения американо-украинских отношений, что еще более ослабит позиции Киева в его конфликте с Кремлем.