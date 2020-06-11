DELFI 2020: как мы проведем это лето

Фото: DELFI

Весна со всеми ее экстремальными событиями осталась позади: чрезвычайное положение на этой неделе подошло к концу. Сегодня мы хотим поблагодарить всех читателей DELFI за то, что все эти трудные месяцы были с нами и доверяли нам. Это отличный момент, чтобы рассказать, что будет дальше.

Во-первых, новости! Главное: мы продолжим выполнять главную задачу – рассказывать о том, что происходит, максимально быстро и точно. В мае 870 000 жителей Латвии заходили на портал DELFI (данные Gemius Ratings), и это позволяет нам удерживать стабильную позицию самого популярного СМИ в стране. Не стоит забывать и о социологическом опросе, который был проведен в апреле. Он показал, что для 23% респондентов главным источником достоверных новостей о Covid-19 стал именно DELFI. СМИ, которое заняло второе место в списке заслуживающих доверия, набрало голоса всего 9% респондентов. Все это означает, что общество делает свой выбор в нашу пользу, и мы много и напряженно работаем, чтобы не подвести вас. Мы по-прежнему будем информировать о всем самом важном в связи с пандемией; расскажем о реформах и выборах в Рижскую думу; изучим проблемы, с которыми во время кризиса столкнулись латвийские предприниматели; по-прежнему будем следить за событиями в мире спорта и культуры.

Во-вторых, DELFI plus В мае DELFI plus отметил первый день рождения, и к этой дате мы подошли с 5700 активными подписчиками. Все только начинается: мы продолжим день за днем создавать медиа нового типа, рассказывать истории и поднимать темы, которые вызывают интерес у подписчиков. Летом на DELFI plus выйдут развернутые интервью с лидерами мнений, экспертами и знаменитостями, а также серия статей о том, как экономика Латвии выбирается из неожиданного кризиса. Мы готовим серию статей к выборам в Рижскую думу – о том, что происходит в столице и какие проблемы ждут столичное самоуправление. Будут завоевавшие свою преданную аудиторию исторические материалы, обзоры туристических маршрутов, рассказы о необычных людях и ситуациях, в которых они могут оказаться.

Все лето будет работать тестовая подписка на DELFI plus: за один евроцент новые подписчики получат недельный доступ ко всем материалам.



Мы видим, что большинство тех, кто попробовал тестовую подписку, остаются с нами – очевидно, потому, что преимущества (среди которых и отсутствие рекламы) действительно ощутимы. И за это мы вам очень благодарны.