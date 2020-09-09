'"Побег'94" — лучший проект 2019 года. Что осталось за кадром?  

Работа над проектом началась почти за три месяца до старта, в мае 2019-го года. Первым этапом стал сбор материалов. "Мы провели две недели в архивах, читали прессу 1990-х. Полное погружение в ту эпоху, это невероятно интересно! Сейчас я собираю материалы для другого проекта и провожу в работе с документами по четыре часа в день, и снова не замечаю времени", — говорит Диана Чучкова.

Скоро стало понятно, что историю, в которой будет пять пар наручников на тысячу заключенных, в 2019 году не так просто рассказать: и мир, и Латвия за 25 лет очень изменились. Чтобы показать, в какой реальности жила страна в 1994 году, мы решили использовать инфографику: в этой статье можно найти криминальную карту Латвии той эпохи.

Следующий шаг — действующие лица. "Елгава — мой родной город, — говорит Ольга Петрова. — Я тогда училась в четвертом классе, эти события не помню. Так обидно! Но 1990-е я все же застала, так что сравнивала рассказы бывших полицейских и следователей со своими детскими воспоминаниями. Когда мы приехали на интервью к Зенте Третьяк (в 1994 году — начальник Уголовного розыска в Елгаве), она сразу меня узнала. Я судорожно начала перебирать в голове, что такого я могла натворить, что меня запомнили. Оказалось, что мы просто жили недалеко от полиции. Елгава — город маленький".