'"Побег'94" — лучший проект 2019 года. Что осталось за кадром?
В июле 1994 года из Парлиелупской тюрьмы в Елгаве сбежали 89 человек. Это был самый массовый побег в истории Латвии — и лучшая иллюстрация того, как жила страна в 1990-х. 25 лет спустя на DELFI вышел проект "Побег'94", который уже в этом году получил приз Латвийской ассоциации журналистов. Авторы "Побега'94" вспоминают историю создания проекта и рассказывают о том, что осталось за кадром.
Авторы "Побега'94" Диана Чучкова, Ольга Петрова и Кристина Худенко получили приз Латвийской ассоциации журналистов 2019 года за лучшую публикацию на языке нацменьшинств. Над проектом также работали редакторы Анатолий Голубов и Алина Семенихина, фотограф Марис Морканс, дизайнеры Наталия Шиндикова, Илзе Вановска и Артис Гулбис, переводчик Эгита Пандаре, IT-разработчик Карина Ляшук, оператор Юрис Тейванс и монтажер Владислав Поляковскис.
Главный редактор Rus.Delfi.lv Анатолий Голубов — из Елгавы. "В 1994-м мне было 16 лет. Как-то мы ехали с семьей на дачу, и на дороге нашу машину остановил патруль", — вспоминает он.
Работа над проектом началась почти за три месяца до старта, в мае 2019-го года. Первым этапом стал сбор материалов. "Мы провели две недели в архивах, читали прессу 1990-х. Полное погружение в ту эпоху, это невероятно интересно! Сейчас я собираю материалы для другого проекта и провожу в работе с документами по четыре часа в день, и снова не замечаю времени", — говорит Диана Чучкова.
Скоро стало понятно, что историю, в которой будет пять пар наручников на тысячу заключенных, в 2019 году не так просто рассказать: и мир, и Латвия за 25 лет очень изменились. Чтобы показать, в какой реальности жила страна в 1994 году, мы решили использовать инфографику: в этой статье можно найти криминальную карту Латвии той эпохи.
Следующий шаг — действующие лица. "Елгава — мой родной город, — говорит Ольга Петрова. — Я тогда училась в четвертом классе, эти события не помню. Так обидно! Но 1990-е я все же застала, так что сравнивала рассказы бывших полицейских и следователей со своими детскими воспоминаниями. Когда мы приехали на интервью к Зенте Третьяк (в 1994 году — начальник Уголовного розыска в Елгаве), она сразу меня узнала. Я судорожно начала перебирать в голове, что такого я могла натворить, что меня запомнили. Оказалось, что мы просто жили недалеко от полиции. Елгава — город маленький".
На этапе интервью к проекту подключился третий автор — Кристина Худенко. Сотрудники полиции и следователи, руководитель Управления мест заключения — всем было что вспомнить. Уже после публикации мы получили еще несколько историй о побеге, а год спустя, летом 2020 года, опубликовали еще один материал о задержании беглецов в Риге.
События лета 1994 года запомнились очевидцам и участникам надолго. Один из них, Владимир Ильин, имел все шансы стать 95-м беглецом. Но в последний момент передумал, остался за решеткой, позже вышел на свободу, получил еще три судимости, пристрастился к наркотикам и все же нашел в себе силы начать новую жизнь. С эмоциональной точки зрения интервью с пастором Владимиром Ильиным стало самым сильным, признаются Диана и Ольга. "Меня поразило, насколько кардинально может измениться судьба человека. Потом я еще несколько дней ходила под впечатлением, а коллеги меня подкалывали", — говорит Ольга.
"Парлиелупскую тюрьму в 1960-х годах построили в черте города — не в центре, но посреди жилой застройки, рядом с городской больницей и домом культуры, — говорит Ольга Петрова. — Мы думали, жители окрестных домов будут возмущаться таким соседством. Но нет! Женщины, с которыми нам удалось поговорить в один голос твердили, что именно тогда они чувствовали себя в безопасности. Улица освещена, на вышках солдаты с собаками. А вот когда тюрьмы не стало, появились опасения: нетрезвая молодежь и прочие подозрительные типы".
Проект "Побег'94" выделяется не только журналистской работой, дизайном и миксом из мультимедийных форматов. Он стал первым спецпроектом канала Delfi Plus: часть материалов доступна только по подписке. История настолько зацепила читателей, что привлекла множество новых подписчиков — как среди тех, кто читает на русском языке, так и среди латышской аудитории. И новые подписчики, и огромное количество прочтений, и то, какую оценку "Побег'94" получил в соцсетях — лучший признак того, что проект удался. Это подтверждает и приз Латвийской ассоциации журналистов, который Delfi получил с задержкой на год.
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