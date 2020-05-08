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Tele2 отозвался на призыв поддержать качественную журналистику

В мае, когда DELFI plus исполняется год, оператор мобильной связи Tele2 отозвался на призыв поддержать качественную местную журналистику и принял решение до конца года не применять комиссионную плату за подписку на DELFI plus, оформляемую при помощи СМС в сети Tele2. Это означает, что у DELFI появится больше ресурсов для создания журналистских материалов.

В этой ситуации важно укрепить местные СМИ, на работу которых влияет сокращение числа рекламодателей, поэтому мы отозвались на призыв DELFI.

Валдис Ванцовичс

"Вместе с этим мы пересмотрели рекламный бюджет Tele2, снизив его для международных площадок и перенаправив латвийским медиа. Надеюсь, что это решение поможет СМИ продолжить свою важную работу, чтобы обществу была доступна обширная и качественная информация о новостях в Латвии в мире", – сказал Валдис Ванцовичс, председатель правления Tele2.

Ранее DELFI уже сообщал о решении Tele2 поддержать латвийские медиа. Tele2 снизил размещение рекламы на международных площадках и перенаправил эти средства латвийским СМИ. Этот шаг имеет огромное значение для обеспечения информированности общества, потому что местные медиа сейчас оказались в незавидной ситуации – с одной стороны, кризис "заморозил" рекламный рынок и помощь государства носит очень неопределенный и ограниченный характер, а с другой – сотрудники должны вкладывать в работу больше сил и времени, чем когда-либо.

"Мы рады, что Tele2 отозвался на наш призыв поддержать DELFI и до конца года отказался от комиссионной платы за сообщения для оплаты подписки на DELFI plus в сети Tele2," подчеркнул председатель правления AS DELFI Константин Кузиков.

Это поможет нам в развитии качественной латвийской журналистики, мы сможем направить больше средств на создание важных материалов. Это принесет пользу всему латвийскому обществу.

Константин Кузиков

Год назад, в мае 2019-го, DELFI запустил канал DELFI plus – статьи, видеоматериалы и спецпроекты, доступные только подписчикам. За это время изменилось многое: DELFI plus выбрали тысячи подписчиков, которые каждый день читают и смотрят публикуемые материалы. Они поддерживают качественную журналистику, а вместе с тем и все информационное пространство Латвии и независимые медиа. Ежемесячно в рамках DELFI plus публикуется более 80 статей и видеоматериалов, посвященных важным и интересным темам – они доступны подписчикам без назойливой рекламы.

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