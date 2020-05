Tele2 отозвался на призыв поддержать качественную журналистику

В мае, когда DELFI plus исполняется год, оператор мобильной связи Tele2 отозвался на призыв поддержать качественную местную журналистику и принял решение до конца года не применять комиссионную плату за подписку на DELFI plus, оформляемую при помощи СМС в сети Tele2. Это означает, что у DELFI появится больше ресурсов для создания журналистских материалов.

"Мы рады, что Tele2 отозвался на наш призыв поддержать DELFI и до конца года отказался от комиссионной платы за сообщения для оплаты подписки на DELFI plus в сети Tele2," подчеркнул председатель правления AS DELFI Константин Кузиков.

Год назад, в мае 2019-го, DELFI запустил канал DELFI plus – статьи, видеоматериалы и спецпроекты, доступные только подписчикам. За это время изменилось многое: DELFI plus выбрали тысячи подписчиков, которые каждый день читают и смотрят публикуемые материалы. Они поддерживают качественную журналистику, а вместе с тем и все информационное пространство Латвии и независимые медиа. Ежемесячно в рамках DELFI plus публикуется более 80 статей и видеоматериалов, посвященных важным и интересным темам – они доступны подписчикам без назойливой рекламы.