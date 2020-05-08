Tele2 отозвался на призыв поддержать качественную журналистику

Ранее DELFI уже сообщал о решении Tele2 поддержать латвийские медиа. Tele2 снизил размещение рекламы на международных площадках и перенаправил эти средства латвийским СМИ. Этот шаг имеет огромное значение для обеспечения информированности общества, потому что местные медиа сейчас оказались в незавидной ситуации – с одной стороны, кризис "заморозил" рекламный рынок и помощь государства носит очень неопределенный и ограниченный характер, а с другой – сотрудники должны вкладывать в работу больше сил и времени, чем когда-либо.

"Мы рады, что Tele2 отозвался на наш призыв поддержать DELFI и до конца года отказался от комиссионной платы за сообщения для оплаты подписки на DELFI plus в сети Tele2," подчеркнул председатель правления AS DELFI Константин Кузиков.