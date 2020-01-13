Только журналистика, без рекламы. Новое предложение для подписчиков DELFI plus

DELFI plus – не просто каприз портала DELFI. Запуск этого проекта обусловлен глобальными процессами, которые происходят в мировых массмедиа. В Америке и Европе, в Скандинавии и Эстонии, на остальных континентах СМИ уделяют все больше внимания повествовательной, аналитической журналистике, за которую платит читатель. Это позволяет массмедиа стать более независимыми от нестабильного рынка и денег рекламодателей.

Такая модель финансирования позволяет массмедиа быть честнее, объективнее и качественнее. В Латвии и во всем мире люди голосуют своим кошельком именно за такую журналистику – журналистику, которой можно доверять, которая ценит своего читателя, ищет ответы на вопросы "почему?" и "к чему это приведет?", а не просто преподносит одни голые факты. Поэтому читатель платит за уникальный контент, которого нигде больше не найти – за оригинальные материалы. На первый план выходит профессионализм журналиста, который рассказывает захватывающую историю, хорошо написанную и богато проиллюстрированную.

Первый этап работы DELFI plus показал нам: мы смогли укрепить свои позиции по всем этим пунктам. Поэтому каждый читатель DELFI plus – нынешний и будущий – может быть уверен, что в дальнейшем мы предложим ему еще более качественный и разнообразный контент.