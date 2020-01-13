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Только журналистика, без рекламы. Новое предложение для подписчиков DELFI plus

Весной 2019 года DELFI сделал значительный шаг вперед и стал первым порталом на латвийском медиа-пространстве, предложившим DELFI plus – сервис, который дает своим подписчикам доступ к уникальному содержанию. Его уже успели оценить тысячи читателей, которые поддерживают объективную, качественную латвийскую журналистику, способную изменить общество к лучшему.

Пришло время сделать следующий шаг. С 1 февраля мы расширяем пакет DELFI plus. Наши публикации станут еще лучше и качественнее, а все подписчики смогут читать портал без рекламы (уточняем -- да, без коммерческих баннеров не только на статьях DELFI plus, но и на всем портале). Цена подписки для постоянных читателей, которые уже оформили или оформят ее до 31 января 2020 года, в следующие 12 месяцев останется прежней. Для новых подписчиков с 1 февраля цена составит 2,99 евро за четыре недели.

"За 2,99 евро вы получите не только качественный контент и уникальную информацию, но и внесете свой вклад в развитие качественной латвийской журналистики. Это важно для всего нашего общества", – говорит председатель правления DELFI Константин Кузиков.


Что DELFI plus предлагает своим читателям?

Первое, что важно понимать: вы покупаете не отдельную статью, которая вас заинтересовала. Вы оформляете подписку на четыре недели на весь платный контент DELFI в Латвии – более 100 статей в месяц на русском и латышском языках. Это аналитика и обзоры, репортажи, рецензии, исторические материалы и многое другое. Главный редактор латышской версии DELFI Ингус Берзиньш рассказывает о том, как будет развиваться DELFI plus в будущем:


 

Мы продолжим работать над проектами визуального сторителлинга. Как минимум раз в месяц мы будем публиковать развернутое журналистское исследование в нескольких частях. Хороший пример – проект “История Мэри” (на лат. языке), которая завершает цикл публикаций об эвакуированных из Латвии во время Второй мировой войны пионерах. Другие примеры: проект “Семейный ДНК” (о том, как искать информацию о предках) или “Побег-94” (история самого массового побега из латвийской тюрьмы). 

Каждую неделю на DELFI Plus будут выходить развернутые интервью или рассказы о выдающихся людях. Например, “От хлева до трона. Дочь Вии Артмане — о том, какой была королева латвийского театра и кино” или "Война учит ценить время". Таня Рекис о службе в израильской армии, переезде в Латвию и новых вершинах”.

Несколько раз в месяц на DELFI Plus будут публиковаться переводы лучших материалов из зарубежных СМИ (например, статьи Republic.Ru доступны в переводе на латышский) или лучшие публикации, над которыми работали журналисты и редакторы DELFI в Эстонии и Литве. 

Подписчики DELFI Plus получат полный доступ к материалам проекта “DELFI TV с Янисом Домбурсом”: смотреть передачи и читать статьи можно будет без ограничения по времени. Смотреть передачи в прямом эфире и впредь смогут все, но уже на следующий день полная запись передачи будет доступна только для абонентов. Кроме того, они получат доступ и к другому контенту, который будет производить команда “DELFI TV с Янисом Домбурсом”: аналитике, комментариям и т.д.

Портал DELFI уверен, что в интересах латвийского общества крайне важно обеспечивать возможность производства журналистики высшего качества. В случае с передачей “DELFI TV с Янисом Домбурсом” рекламная модель финансирования не работает. У подписчиков есть возможность сделать личный вклад в развитие журналистики и обеспечить ее жизнеспособность и развитие.   


Рекламы станет меньше

Раньше подписчики DELFI plus видели на стартовой и остальных страницах столько же рекламы, сколько и остальные читатели. В разделе DELFI plus коммерческой рекламы не было. С 1 февраля подписчики перестанут видеть коммерческую рекламу на всех страницах портала. В дальнейшем подписчики DELFI plus будут видеть только ту рекламу, которая связана с нашим порталом – но и она будет занимать совсем немного места. Так мы сможем рассказать вам о новых, самых интересных проектах DELFI – чтобы вы ничего не пропустили.

С 1 февраля для всех подписчиков DELFI plus весь портал (в том числе и первая страница) будет доступен без рекламы. Вот как это будет выглядеть (до и после, используйте “мышку“, чтобы переключиться)

Зачем мы развиваем DELFI plus?

DELFI plus – не просто каприз портала DELFI. Запуск этого проекта обусловлен глобальными процессами, которые происходят в мировых массмедиа. В Америке и Европе, в Скандинавии и Эстонии, на остальных континентах СМИ уделяют все больше внимания повествовательной, аналитической журналистике, за которую платит читатель. Это позволяет массмедиа стать более независимыми от нестабильного рынка и денег рекламодателей.

Такая модель финансирования позволяет массмедиа быть честнее, объективнее и качественнее. В Латвии и во всем мире люди голосуют своим кошельком именно за такую журналистику – журналистику, которой можно доверять, которая ценит своего читателя, ищет ответы на вопросы "почему?" и "к чему это приведет?", а не просто преподносит одни голые факты. Поэтому читатель платит за уникальный контент, которого нигде больше не найти – за оригинальные материалы. На первый план выходит профессионализм журналиста, который рассказывает захватывающую историю, хорошо написанную и богато проиллюстрированную.

Первый этап работы DELFI plus показал нам: мы смогли укрепить свои позиции по всем этим пунктам. Поэтому каждый читатель DELFI plus – нынешний и будущий – может быть уверен, что в дальнейшем мы предложим ему еще более качественный и разнообразный контент.

Изменится ли цена для тех, кто уже подписан на DELFI plus?

С 1 февраля изменится стоимость подписки. Она составит 2,99 евро за четыре недели. Для тех, кто уже оформил подписку или оформит ее до 31 января, мы сохраним текущую цену на год – если вы не отмените подписку, то до 31 января 2021 года стоимость DELFI plus составит 1,99 евро за четыре недели.

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