Только журналистика, без рекламы. Новое предложение для подписчиков DELFI plus

Раньше подписчики DELFI plus видели на стартовой и остальных страницах столько же рекламы, сколько и остальные читатели. В разделе DELFI plus коммерческой рекламы не было. С 1 февраля подписчики перестанут видеть коммерческую рекламу на всех страницах портала. В дальнейшем подписчики DELFI plus будут видеть только ту рекламу, которая связана с нашим порталом – но и она будет занимать совсем немного места. Так мы сможем рассказать вам о новых, самых интересных проектах DELFI – чтобы вы ничего не пропустили.