'Плохие новости' – игра, которая научит распознавать дезинформацию

Пропаганда испытывает нас на прочность каждый день. Как один из таких случаев был отобран и адаптирован для игры Bad News, рассказывает аналитик А. Казлаускас:

«Осенью прошлого года я следил за потоком новостей в фейсбуке, и мое внимание привлекло сообщение от Alfa.lt о том, что Гитанас Науседа предложил США привезти в Литву ядерное оружие и основать здесь 500 военных баз. Меня это заинтриговало, и моей первой реакцией было «о, замечательно»! Однако я тут же подумал, что как-то слишком уж хорошо это звучит, чтобы быть правдой. Я стал искать другую информацию, и спустя мгновение корреспондент Delfi по темам обороны Вайдас Сальджюнас написал, что он тоже ищет информацию на эту тему».

Позже А. Казлаускас рассказал, как дальше развивалась ситуация: «На самом деле, портал KasVykstaKaune (рус. ЧтоПроисходитВКаунасе) был взломан. Кто-то разместил ложную новость о предложении Г. Науседы и о том, что госсекретарь Майк Помпео был очень доволен договоренностью о создании новой американской военной базы в Литве, где хранилось бы ядерное оружие. Затем, через полчаса, кто-то подделал (spoofed) электронное письмо В. Сальджюнаса и отправил его в канцелярию президентуры – якобы, что все это значит, извольте объяснить».

Подробнее обо этой ситуации можно прочитать здесь.

Английское слово spoofing употребляется для обозначения такой техники, когда ты получаешь электронное письмо якобы от какого-то человека, хотя, на самом деле, он ничего подобного тебе не отправлял. Специалисты говорят, что такой способ фальсификации не представляет никакой сложности, просто нужно знать адрес электронной почты человека – и ты можешь отправлять с нее все, что хочешь.

На тот момент Турция как раз стала активно включаться в конфликт в Сирии, а США старались это предотвратить. В сообщении содержалась информация, что ядерное оружие США из Турции перемещают в Литву. Как утверждает аналитик Debunk EU, время для этой попытки распространения дезинформации было подобрано просто идеально:

«Это был хитрый замысел, поскольку в глазах Турции все выглядело так, словно партнеры по НАТО Америка и Литва вступили в заговор против них. Вне всяких сомнений, такое убеждение было на руку Кремлю.

Для игры мы использовали это сообщение, но решили, что ему стоит добавить более наглой лжи. Словом, мы придумали, что надо объявить о сговоре Науседы с русскими. Кое-кто, наверное, еще помнит, как США и Россия жали на кнопку reset («перезагрузка») в 2009-м. И, поскольку у нас новый президент, мы же не можем исключить вероятность того, что он и сам соблазниться перезагрузить отношения с Москвой – ведь лидеры в Западной Европе постоянно говорят о «неизбежной необходимости» перезагрузки отношений с Россией.

По словам А. Казлаускаса, это – очень яркий пример, поскольку такое сообщение может показаться людям крайне убедительным, к чему и стремится другая сторона: создать эффект достоверности, хотя само по себе сообщение было вершиной беспардонной лжи.

Это все, о чем мы пока можем рассказать. Остается самим испытать эту игру!