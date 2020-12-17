«Непрерывный поток информации, в котором мы живем, формирует наши установки, ценности, убеждения и даже поведение. Информация определяет, что мы будем покупать или не покупать, употреблять, как проводить свободное время, во что верить. Если у нас отсутствует критическое мышление, если мы не способны отличить правдивую информацию от лжи, в таком случае у нас создается искаженное представление о действительности, что вредно в принципе. Ведь фальшивые новости, иначе говоря, являются откровенной ложью, а ложь вводит нас в заблуждение, заставляет сомневаться, порождает недоверие», – поясняет вред таких новостей историк Лука Синявичене.

По словам доцента кафедры социальной коммуникации университета Витаутаса Великого Игнаса Калпокаса, фальшивые новости оказались в центре внимания в 2016 году, когда Дональд Трамп был избран президентом США. Именно тогда общество наконец обратило внимание на то, что ложные новости служат, по сути, пропагандой – это попытка со стороны политиков, предпринимателей или недружественных государств преподнести выдуманные или видоизмененные истории как отражение истинных событий или фактов.

«И такие «новости» совсем не случайны – они крайне важны в контексте актуальных на тот момент событий. Например, пару лет назад начался кризис беженцев, и поднялась волна фейка о нападениях, которые якобы организовали беженцы. Наблюдалось явное стремление настроить общество враждебно, повлиять на него. Именно такую цель преследуют все фейковые новости», – поясняет И. Калпокас.

Фейк наиболее активно распространяется в социальных медиа, кроме того, такой информации немало можно найти в интернете, например, на сайтах, притворяющихся новостными порталами и умело копирующими привычный для общественности формат подачи новостей.

«Фальшивые новости в социальных сетях просто паразитируют. Информация распространяется с такой скоростью, что просто невозможно успеть ее отловить. Особенно стремительно и эффективно новости расходятся в разных группах фейсбука, объединяющих людей со сходными склонностями, убеждениями или взглядами. Иначе говоря, все мы живем в своих социальных пузырях, которые похожи на гулкие комнаты, и где мы видим и слышим то, что хотим видеть, потому что наши друзья в социальных сетях всегда похожи на нас», – утверждает общественница Л. Синявичене.

Согласен с ней и преподаватель УВВ И. Калпокас. «Социальные медиа невероятно благоприятны для распространения фальшивых новостей по нескольким причинам – технологически это просто, кроме того, это не требует больших затрат. Другой важный аспект: если инициатор добирается до критических масс, он начинает работать вместо создателя заговора – делится, комментирует и т. п. Такие новости передаются со ссылкой на портал фейковых новостей или подобный ему блог, что у определенной части людей вызывает доверие. И, конечно, фильтр скепсиса совсем пропадает, если новостью поделились наши друзья, знакомые, лица, которые считаются авторитетами».