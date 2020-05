DELFI plus исполнился один год

Нужно отметить, что в пакет DELFI plus входят также дискуссии и интервью проекта "DELFI TV с Янисом Домбурсом", а также видеолекции и колонки экспертов.



Интересно, что на материале DELFI plus уже написана первая бакалаврская работа. Опытом, который мы получили за время работы над проектом, мы делимся как во время лекций для студентов, так и в кругу иностранных коллег. И, конечно, у нас большие планы.



"Продукт DELFI plus – это симбиоз между содержанием и технологией. К сожалению, готового решения, которое можно было бы взять и интегрировать в портал, не было. Поэтому в течение этого года нам пришлось много экспериментировать, стремясь сделать так, чтобы и обработка платежей, и использование системы в целом были удобными для каждого нашего читателя. Спасибо читателям за терпение и доверие. Но это еще не все. Впереди множество улучшений как в сфере содержания, так и в области технологий. В этом году мы сфокусируемся на том, чтобы содержание DELFI plus было интересным и легко доступным для всей семьи", – отмечает председатель правления AS DELFI Константин Кузиков.