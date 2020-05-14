DELFI plus исполнился один год

Ровно год назад, 14 мая 2019 года, портал DELFI запустил совершенно новый для Латвии проект – канал для подписчиков DELFI Plus. Сегодня мы можем точно сказать: читатели "распробовали" новый продукт. Мы опубликовали почти две тысячи материалов для подписчиков, создали совершенно новую бизнес-модель, запустили целый ряд инновационных технических решений и собрали великолепную команду. Этим можно гордиться!
"Честно говоря, я вообще не мог прогнозировать, будет ли интерес у подписчиков. Мы просто прыгнули в неизвестность, – говорит главный редактор Delfi.lv Ингус Берзиньш. – Но видеть, как каждый день десятки новых и новых людей нам доверяют, было трогательно до слез. То есть все, что мы делали на протяжении многих лет – вкладывали в лучших в Латвии журналистов, в повышение их квалификации – было не напрасным. Потому что люди за такую журналистику голосуют своим кошельком. Не буду скрывать: мы "раскопали" данные по подписке самых известных в Латвии печатных СМИ – газет и журналов. И каждый раз, когда мы кого-то обгоняем, для редакции – маленький триумф. Кривая, которая показывает прирост новых подписчиков, свидетельствует: все больше жителей Латвии осознают, что за цифровую журналистику нужно платить. В Скандинавии, например, в среднем каждый пятый платит на подписку на новостное издание в интернете". Подписчиками DELFI в течение года стали 8627 человек.
Ингус Берзиньш
Главный редактор Delfi.lv
DELFI plus - огромный общий проект, над которым работают почти все сотрудники DELFI: журналисты и редакторы, дизайнеры и программисты, а также многие другие. Русская и латышская редакции готовят публикации в тесном сотрудничестве. "Это отличный пример сближения информационного пространства в Латвии, – говорит главный редактор Rus.Delfi.lv Анатолий Голубов. – Статьи, над которыми работают журналисты русской редакции, переводятся на латышский язык и пользуются огромным спросом и популярностью. Лучшие материалы, которые готовит латышская редакция, переводятся на русский. Над большими проектами обе редакции работают вместе, и в целом эта схема очень эффективна. Качественный продукт найдет свою аудиторию вне зависимости от того, на каком языке он был создан".
"Журналистские расследования, интервью, исторические материалы, обзоры культурных событий – продолжать можно долго. В целом есть очень приятное ощущение, когда вместе с профессионалами работаешь надо чем-то совершенно новым и неизведанным для латвийской медиа-среды. И благодаря этому год прошел очень динамично, с драйвом. Конечно, были и трудности, но было бы наивно ожидать, что, начиная что-то новое, можно обойтись без них. С каждым днем мы становимся все лучше, стараемся предлагать все более разнообразное содержание. И рост количества подписчиков – лучший ответ, который я получал по поводу этого проекта", – говорит редактор DELFI Plus Филипс Ластовскис.
Филипс Ластовскис
Редактор DELFI plus
В течение года
мы опубликовали более 1300 материалов на латышском языке и почти 400 на русском. Но не только: на DELFI вышли спецпроекты, посвященные самым разным темам:
"Приятно видеть и понимать, что качественная журналистика и развернутые статьи создаются не только потому, что этого требуют писанные и неписанные законы журналистики, но и то, что они необходимы обществу. Об этом свидетельствует то, что люди готовы за это платить. Спасибо всем читателям, которые дают возможность мне и моим коллегам делать то, что нам нравится! И еще хотелось бы отметить работу коллег. Мы не только творчески подходим к обсуждению планов, но и реализуем идеи и мечты. Я знаю, что каждый, кто принимает участие, делает это от всего сердца", – отмечает лайфстайл-редактор DELFI Plus Дита Виновска.
Дита Виновска
лайфстайл-редактор DELFI Plus
Нужно отметить, что в пакет DELFI plus входят также дискуссии и интервью проекта "DELFI TV с Янисом Домбурсом", а также видеолекции и колонки экспертов.
Интересно, что на материале DELFI plus уже написана первая бакалаврская работа. Опытом, который мы получили за время работы над проектом, мы делимся как во время лекций для студентов, так и в кругу иностранных коллег. И, конечно, у нас большие планы.
"Продукт DELFI plus – это симбиоз между содержанием и технологией. К сожалению, готового решения, которое можно было бы взять и интегрировать в портал, не было. Поэтому в течение этого года нам пришлось много экспериментировать, стремясь сделать так, чтобы и обработка платежей, и использование системы в целом были удобными для каждого нашего читателя. Спасибо читателям за терпение и доверие. Но это еще не все. Впереди множество улучшений как в сфере содержания, так и в области технологий. В этом году мы сфокусируемся на том, чтобы содержание DELFI plus было интересным и легко доступным для всей семьи", – отмечает председатель правления AS DELFI Константин Кузиков.
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Слово нашим подписчикам
Сармите Элерте
Советник президента Латвии в вопросах культуры
"Профессиональная и независимая журналистика не бесплатна. Меня радует то, что DELFI решил запустить DELFI plus. СМИ, которое зависит от читателей, на самом деле становится более независимым. А вложения в журналистов и высокие профессиональные требования увеличивают общее качество латвийских СМИ"
Михаил Хазан
Профессор Латвийского университета, эксперт в вопросах миграции
Поздравляю DELFI с годовщиной запуска D Plus! Сам я уже много лет активно сотрудничаю с Делфи как читатель, а иногда и автор; Делфи неоднократно оказывали неоценимую помощь в организации исследований, связанных с миграцией. С некоторых пор являюсь подписчиком Delfi Plus. Эксклюзивные материалы действительно достойные, а возможность читать Делфи без рекламы экономит время и бережет нервные клетки. В принципе к подписке на электронные СМИ отношусь положительно, эта модель позволяет развиваться качественной журналистике даже на таком маленьком рынке как наш латвийский. На данный момент у меня подписка только на Delfi Plus, в сочетании с несколькими "большими" медиа открытого доступа пока хватает.
Анда Рожукалне
Профессор Рижского университета Страдиня, медиа-эксперт
Что мне приходит на ум, когда я размышляю о первом годе DELFI plus?
Возможность в наше время найти и развивать смысл журналистики в целом и во множестве деталей именно в Латвии.
Вызов. В том, чтобы подтвердить и традиционную, и новую профессиональную роль журналиста в прекрасном хаосе цифровой среды.
Творчество (в том числе и в сфере технологии), азарт и устойчивые достижения, которые приносит возможность вырваться из профессиональной рутины. В этом году многие коллеги из DELFI добились выдающегося профессионального роста.
Парадокс. Нужно менять фокус и концентрироваться на тех профессиональных ценностях журналистики, которые ранее нивелировались, игнорировались или были скомпрометированы. Теперь нужно продать контент, который воссоздает и подтверждает эти ценности снова.
Настойчивость. Нужно доказать, что неприятная, неудобная, мешающая, непонятная, вызывающая сомнения работа действительно имеет ценность.
Риск. Неопределенность и вопросы, на которые нет ответа, становятся стратегией.
Компромиссы между надеждами и транзакциями, оборотом и аудиторией, которая платит.
Поздравляю с тем, что у вас хватает смелости каждый день держать в уме профессиональные критерии журналистики! Желаю выдержки и удачи в создании "новой цифровой журналистики", о которой все мечтают – и локально, и глобально".
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Turpināsim vizuālās stāstniecības projektu jaunradi, vismaz reizi mēnesī publicējot izvērstu žurnālistisku pētījumu vairākās sērijās. Ik nedēļu sarūpēsim portretintervijas un stāstus par aizraujošām personībām. Regulāri, vismaz divreiz mēnesī, ekskluzīvi ļausim lasīt prestižu ārvalstu mediju un autoru rakstus, ko latviski nebūs iespējam izlasīt citur.
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Turpmāk pilnos “DELFI TV ar Jāni Domburu” raidījuma ierakstus piedāvāsim tikai abonentiem jau nākamajā dienā pēc raidījuma. Kā arī tikai abonentiem būs pieejami izvērsti, analītiski raksti, kas kanālā “DELFI TV ar Jāni Domburu” tiks publicēti gan par raidījumos izskanējušām tēmām, gan citām aktualitātēm.
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