Сегодня мы празднуем двухлетие DELFI Plus – канала платного контента на DELFI. Это время было полным открытий, новых знаний и приключений – мы постоянно учились, совершенствовались и работали над тем, чтобы нашей аудитории было удобнее и интереснее читать портал. Спасибо всем подписчикам, которые присоединились к нам – ваши отзывы, советы, критика и похвала мотивирует нас идти вперед и развиваться!