Сегодня мы празднуем двухлетие DELFI Plus – канала платного контента на DELFI. Это время было полным открытий, новых знаний и приключений – мы постоянно учились, совершенствовались и работали над тем, чтобы нашей аудитории было удобнее и интереснее читать портал. Спасибо всем подписчикам, которые присоединились к нам – ваши отзывы, советы, критика и похвала мотивирует нас идти вперед и развиваться!
В честь двухлетия DELFI plus мы подготовили путеводитель, куда включили самые интересные проекты, основную информацию о рубрике и самых значимых достижениях. А подписчикам мы приготовили подарок – познавательное приключение, в которое можно отправится по Пардаугаве – игру, созданную вместе с разработчиками приложения Roadgames. Подписчикам игра доступна бесплатно. Чтобы узнать о ней больше и принять участие, перейдите по ссылке. Но прежде всего – взгляните на путеводитель по DELFI plus.
Январь 2020 года: проект "Семейный ДНК" - о том, как найти свои корни.
Ноябрь 2019 года: спецпроект "История Мэри". Виестурс Радовицс рассказывает о трагической судьбе детей из Лиепаи во время Второй мировой войны.
8 августа 2019 года: супруга президента Латвии Андра Левита дает первое большое интервью латвийским СМИ - журналисту DELFI plus Дите Виновске.
28 июля 2019 года: Один из самых впечатляющих проектов DELFI: "Побег'94.", созданный Дианой Чучковой и Ольгой Петровой. Через год он получит приз Латвийской ассоциации журналистов.
2019 год: DELFI рассказывает о будущем СМИ в Латвии на фестивале Lampa.
10 июля 2019 года: первая тысяча подписчиков DELFI.
Весна 2019 года:серия статей о том, почему платный контент - это правильно.
Запуск нового платного продукта – DELFI Бизнес
Запуск "Семейной подписки"
Запуск комплекта - теперь можно оформить подписку на DELFI plus и MVP одновременно
Запуск годового абонемента
Особая цена на подписку на первые 4 недели – 1 евро как за DELFI plus, так и за MVP
Скоро
апрель 2021 года
декабрь 2020 года
с 19 октября 2020 года
ноябрь 2020 года
Запуск еженедельной подборки самых интересных материалов DELFI plus (лат. яз.)
Рождение MVP – электронного спортивного журнала
Новый вид подписки – коды, которые предоставляют доступ к платному контенту
1 июля 2020 года
август 2020 года
DELFI plus публикует множество интерактивных проектов
DELFI plus доступен в приложениях DELFI для пользователей iOs и Android
19 мая 2019 года
Цена подписки увеличивается с 1,99 евро до 2,99 евро за 4 недели. Старые подписчики могут использовать DELFI Plus еще год по прежней цене
1 февраля 2020 года
10 июля 2019 года
Запуск DELFI plus — канала качественного платного контента на двух языках
19 мая 2019 года
Журналисты много работают над развитием сторителлинга
2017-2018 годы
Идея о том, что DELFI нужна платная версия
2016 год
Мы знаем, что нам предстоит еще долгий и захватывающий путь развития платного контента, потому что у нас большие и амбициозные планы. Мы хотели бы, чтобы каждый посетитель нашего портала наслаждался качественной журналистикой, которую дополняют интерактивные решения, благодаря чему узнавать о новостях еще удобнее и интереснее!
Обновление данных для оплаты абонемента на платный контент DELFI
Добрый день!
DELFI проводит улучшения сервиса и безопасности. Чтобы сделать ваши платежи более удобными и безопасными, пожалуйста, обновите свои платежные данные здесь, на сайте DELFI*. В благодарность за сотрудничество дарим вам абонемент на 8 недель за 1 евро.
*В случае, если вы не обновите данные, абонемент продолжит действовать до окончания оплаченного периода, а следующий платеж может не удасться. Если так произошло, пожалуйста, оформите абонемент заново.
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Что бы удалить профиль Вам необходимо прервать подписку DELFI plus. Это можно сделать в разде аккаунта "Подписка на DELFI plus"
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Radusies tehniska kļūme.
Apmaksa izvēlētajā veidā pašlaik nav pieejama. Mēģiniet, lūdzu, vēlāk! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!