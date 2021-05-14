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Сегодня мы празднуем двухлетие DELFI Plus – канала платного контента на DELFI. Это время было полным открытий, новых знаний и приключений – мы постоянно учились, совершенствовались и работали над тем, чтобы нашей аудитории было удобнее и интереснее читать портал. Спасибо всем подписчикам, которые присоединились к нам – ваши отзывы, советы, критика и похвала мотивирует нас идти вперед и развиваться!
В честь двухлетия DELFI plus мы подготовили путеводитель, куда включили самые интересные проекты, основную информацию о рубрике и самых значимых достижениях. А подписчикам мы приготовили подарок – познавательное приключение, в которое можно отправится по Пардаугаве – игру, созданную вместе с разработчиками приложения Roadgames. Подписчикам игра доступна бесплатно. Чтобы узнать о ней больше и принять участие, перейдите по ссылке. Но прежде всего – взгляните на путеводитель по DELFI plus.
Исторический проект о восхождении и крахе "Банка Балтия".
Новейшая история латвийского баскетбола в проекте журналиста Рейниса Лациса.
19 мая 2020 года: первый день рождения DELFI plus. Мы проводим день открытых дверей: подписаться можно за 0,01 евро.
Чрезвычайная ситуация из-за пандемии Covid-19
март 2020 года
Декабрь 2019 года: мультимедийный проект о 40-летии войны в Афганистане.
Правильная теплица - это и наука, и искусство. Собрали для вас супер-подробный гайд: теперь ваша дача будет идеальной!.
Для студентов, школьников и учителей скидки: все, кого есть ISIC, могут читать DELFI Plus четыре недели всего за 1 евро.
Есть ли жизнь на Марсе? Проект "Земля 2.0" подробно отвечает на этот и многие другие вечные вопросы.
Подводим итоги года с "ковидом" в рамках проекта "Потерянный год?"
16 февраля 2021 года: подробнейший рассказ о самой трагической катастрофе на железной дороге.
Январь 2021 года. Все что вы хотели знать о самогоне в Латвии.
Проект о редких квартирах советского времени: "Mākslinieku mājas".
Один из самых популярных спецпроектов: "Культовые места, которых больше нет".
Количество подписчиков DELFI впервые превышает 10 тысяч
Проект Ксении Колесниковой и Алины Семенихиной "Копанина" - о мире черных археологов Латвии.
14 октября 2020 года: DELFI дарит стипендиатам фонда ЛУ подписку на DELFI plus на академический год.
DELFI следит за ситуацией в Беларуси: выходит резонанская статья Кристины Худенко "Демократия закончилась. Теперь будем вас п***ь!" Депортированные из Минска латвийцы про избиения и тюрьму.
Подробнейшая реконструкция двух исторических событий: катастрофы парохода "Маяковский" и взрыва в универмаге Centrs.
Проект "Мэры Риги", в котором приняли участие все редакции DELFI.
Серия исторических публикаций о Елгаве: "Город, которого нет".
19 июня – резонансная публикация Лауры Дзерве о том, почему в Латвии пары без штампа в паспорте лишены почти всех прав.
Июнь 2020 года: глубокое погружение в вопросы этнографии и истории – проект "Kapu tauta".
Апрель 2020 года: проект "Красота без фильтров". Сколько может стоить идеальное тело?
DELFI plus разбирается в том, к чему может привести административная реформа.
Все материалы DELFI Plus, связанные с Covid-19, доступны бесплатно до конца "первой" чрезвычайной ситуации. Спасибо Mēness aptieka за поддержку!
Дискусии и интервью Яниса Домбурса становятся частью DELFI Plus.
Тревел-проект "По следам Твена.
Январь 2020 года: проект "Семейный ДНК" - о том, как найти свои корни.
Ноябрь 2019 года: спецпроект "История Мэри". Виестурс Радовицс рассказывает о трагической судьбе детей из Лиепаи во время Второй мировой войны.
8 августа 2019 года: супруга президента Латвии Андра Левита дает первое большое интервью латвийским СМИ - журналисту DELFI plus Дите Виновске.
28 июля 2019 года: Один из самых впечатляющих проектов DELFI: "Побег'94.", созданный Дианой Чучковой и Ольгой Петровой. Через год он получит приз Латвийской ассоциации журналистов.
2019 год: DELFI рассказывает о будущем СМИ в Латвии на фестивале Lampa.
10 июля 2019 года: первая тысяча подписчиков DELFI.
Весна 2019 года: серия статей о том, почему платный контент - это правильно.
Запуск нового платного продукта – DELFI Бизнес
Запуск "Семейной подписки"
Запуск комплекта - теперь можно оформить подписку на DELFI plus и MVP одновременно
Запуск годового абонемента
Особая цена на подписку на первые 4 недели – 1 евро как за DELFI plus, так и за MVP
Скоро
апрель 2021 года
декабрь 2020 года
с 19 октября 2020 года
ноябрь 2020 года
Запуск еженедельной подборки самых интересных материалов DELFI plus (лат. яз.)
Рождение MVP – электронного спортивного журнала
Новый вид подписки – коды, которые предоставляют доступ к платному контенту
1 июля 2020 года
август 2020 года
DELFI plus публикует множество интерактивных проектов
DELFI plus доступен в приложениях DELFI для пользователей iOs и Android
19 мая 2019 года
Цена подписки увеличивается с 1,99 евро до 2,99 евро за 4 недели. Старые подписчики могут использовать DELFI Plus еще год по прежней цене
1 февраля 2020 года
10 июля 2019 года
Запуск DELFI plus — канала качественного платного контента на двух языках
19 мая 2019 года
Журналисты много работают над развитием сторителлинга
2017-2018 годы
Идея о том, что DELFI нужна платная версия
2016 год
Исторический проект о восхождении и крахе "Банка Балтия".
Новейшая история латвийского баскетбола в проекте журналиста Рейниса Лациса.
19 мая 2020 года: первый день рождения DELFI plus. Мы проводим день открытых дверей: подписаться можно за 0,01 евро.
Чрезвычайная ситуация из-за пандемии Covid-19
март 2020 года
Декабрь 2019 года: мультимедийный проект о 40-летии войны в Афганистане.
Правильная теплица - это и наука, и искусство. Собрали для вас супер-подробный гайд: теперь ваша дача будет идеальной!.
Для студентов, школьников и учителей скидки: все, кого есть ISIC, могут читать DELFI Plus четыре недели всего за 1 евро.
Есть ли жизнь на Марсе? Проект "Земля 2.0" подробно отвечает на этот и многие другие вечные вопросы.
Подводим итоги года с "ковидом" в рамках проекта "Потерянный год?"
16 февраля 2021 года: подробнейший рассказ о самой трагической катастрофе на железной дороге.
Январь 2021 года. Все что вы хотели знать о самогоне в Латвии.
Проект о редких квартирах советского времени: "Mākslinieku mājas".
Один из самых популярных спецпроектов: "Культовые места, которых больше нет".
Количество подписчиков DELFI впервые превышает 10 тысяч
Проект Ксении Колесниковой и Алины Семенихиной "Копанина" - о мире черных археологов Латвии.
14 октября 2020 года: DELFI дарит стипендиатам фонда ЛУ подписку на DELFI plus на академический год.
DELFI следит за ситуацией в Беларуси: выходит резонанская статья Кристины Худенко "Демократия закончилась. Теперь будем вас п***ь!" Депортированные из Минска латвийцы про избиения и тюрьму.
Подробнейшая реконструкция двух исторических событий: катастрофы парохода "Маяковский" и взрыва в универмаге Centrs.
Проект "Мэры Риги", в котором приняли участие все редакции DELFI.
Серия исторических публикаций о Елгаве: "Город, которого нет".
19 июня – резонансная публикация Лауры Дзерве о том, почему в Латвии пары без штампа в паспорте лишены почти всех прав.
Июнь 2020 года: глубокое погружение в вопросы этнографии и истории – проект "Kapu tauta".
Апрель 2020 года: проект "Красота без фильтров". Сколько может стоить идеальное тело?
DELFI plus разбирается в том, к чему может привести административная реформа.
Все материалы DELFI Plus, связанные с Covid-19, доступны бесплатно до конца "первой" чрезвычайной ситуации. Спасибо Mēness aptieka за поддержку!
Дискусии и интервью Яниса Домбурса становятся частью DELFI Plus.
Тревел-проект "По следам Твена.
Январь 2020 года: проект "Семейный ДНК" - о том, как найти свои корни.
Ноябрь 2019 года: спецпроект "История Мэри". Виестурс Радовицс рассказывает о трагической судьбе детей из Лиепаи во время Второй мировой войны.
8 августа 2019 года: супруга президента Латвии Андра Левита дает первое большое интервью латвийским СМИ - журналисту DELFI plus Дите Виновске.
28 июля 2019 года: Один из самых впечатляющих проектов DELFI: "Побег'94.", созданный Дианой Чучковой и Ольгой Петровой. Через год он получит приз Латвийской ассоциации журналистов.
2019 год: DELFI рассказывает о будущем СМИ в Латвии на фестивале Lampa.
10 июля 2019 года: первая тысяча подписчиков DELFI.
Весна 2019 года: серия статей о том, почему платный контент - это правильно.
Запуск нового платного продукта – DELFI Бизнес
Запуск "Семейной подписки"
Запуск комплекта - теперь можно оформить подписку на DELFI plus и MVP одновременно
Запуск годового абонемента
Особая цена на подписку на первые 4 недели – 1 евро как за DELFI plus, так и за MVP
Скоро
апрель 2021 года
декабрь 2020 года
с 19 октября 2020 года
ноябрь 2020 года
Запуск еженедельной подборки самых интересных материалов DELFI plus (лат. яз.)
Рождение MVP – электронного спортивного журнала
Новый вид подписки – коды, которые предоставляют доступ к платному контенту
1 июля 2020 года
август 2020 года
DELFI plus публикует множество интерактивных проектов
DELFI plus доступен в приложениях DELFI для пользователей iOs и Android
19 мая 2019 года
Цена подписки увеличивается с 1,99 евро до 2,99 евро за 4 недели. Старые подписчики могут использовать DELFI Plus еще год по прежней цене
1 февраля 2020 года
10 июля 2019 года
Запуск DELFI plus — канала качественного платного контента на двух языках
19 мая 2019 года


Журналисты много работают над развитием сторителлинга
2017-2018 годы


Идея о том, что DELFI нужна платная версия
2016 год

Мы знаем, что нам предстоит еще долгий и захватывающий путь развития платного контента, потому что у нас большие и амбициозные планы. Мы хотели бы, чтобы каждый посетитель нашего портала наслаждался качественной журналистикой, которую дополняют интерактивные решения, благодаря чему узнавать о новостях еще удобнее и интереснее!

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