Это статьи и сервисы портала DELFI, которые можно приобрести по подписке за ежемесячную абонентскую плату. Для того, чтобы приобрести абонемент DELFI plus, у вас должен быть профиль на DELFI Материалы DELFI plus можно найти в рубрике DELFI plus , выбрав "D+" в меню портала или статью из соответствующей рубрики в ленте новостей. Материалы можно читать как в браузере – на смартфоне или компьютере, так и в мобильном приложении (Android и iOS). Чтобы получить доступ к статьям DELFI plus, необходимо зайти в свой аккаунт на DELFI.