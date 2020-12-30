В рамках проекта DELFI Stiprini stipros пожертвовано 78 тысяч евро, помощь получат несколько семей

"Это уже второй год, когда VUCA помогает с коммуникацией акции Stiprini stipros. Всегда хочется, чтобы проблемы решились с первого раза, и все начали жить счастливо, – говорит креативный директор Оскар Клаузе. – Но так это не работает. Даже если мы собрали бы все деньги мира и убедили бы законодателей увеличить пособия на оплату услуг сиделок, необходимость в том, чтобы люди сочувствовали друг другу, понимали и были готовы протянуть руку помощи, останется. У нас всех разные судьбы, и что бы с нами ни случилось, никто не должен оставаться на периферии, вне зоны видимости, чтобы не мешать иллюзии всеобщего комфорта".



"Проект Stiprini stipros" – о способности поговорить, выслушать истории людей, которым необходимы те, кто протянет руку помощи, чтобы можно было сделать шаг вперед. Вместе мы можем сделать больше, чем нам зачастую кажется. Radio Skonto, Radio TEV и Radio Skonto Plus тоже искренне рады быть небольшой частью тех, кто помог услышать эти истории и привлечь внимание людей к тому, как многое для этих людей значит то, что мы их видим, слышим и поддерживаем их в повседневной жизни", – говорит сотрудник Radio Tev Элизабете Пуче.

