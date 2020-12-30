В рамках проекта DELFI Stiprini stipros пожертвовано 78 тысяч евро, помощь получат несколько семей
В конце декабря завершился благотворительный проект Stiprini stipros, организованный ведущим СМИ Латвии DELFI. Вот уже третий год DELFI рассказывал истории семей, в которых есть человек, нуждающийся в постоянном уходе. В этом году особое внимание мы привлекли к важности услуг сиделок. В 2020 году за неполный месяц было пожертвовано 78 855,81 евро – эта сумма позволит помочь не только всем героям истории, но и другим семьям.
В 2020 году в сотрудничестве с благотворительной организацией Ziedot.lv проект Stiprini stipros рассказал истории пяти семей.
Мы познакомились с Екатериной, прикованной к инвалидному креслу из-за атрофии спинальных мышц – она может пошевелить только пальцами левой руки. Из-за сложностей с транспортировкой она никогда не любовалась золотой осенью в Сигулде и не видела Вентас румбу. Двойняшки Элвис и Райво с рождения страдают серьезными проблемами со здоровьем, они полностью зависят от помощи других людей. У братьев, преждевременно появившихся на свет – церебральный паралич и спастический тетрапарез, у Элвиса бывают приступы эпилепсии. Сейчас им по 22 года, но ясно, что даже в 30 или 40 лет они будут зависеть от других людей.
34-летняя дочь Татьяны Леночка – вечный ребенок, потому что ее развитие остановилось на уровне четырехлетнего ребенка. Ей поставлен диагноз "детский церебральный паралич и нарушение интеллекта и речи в тяжелой форме". Уже 18 лет к кровати прикован Рейнис Рунцис, жизнь которого перевернулась после автомобильной аварии, случившейся на обледеневшей дороге. А историю любви Солвиты и Айвара омрачила тяжелая, неизлечимая болезнь – рассеянный склероз. Уже два года Солвита не встает с кровати и полностью зависит от мужа.
На данный момент Ziedot.lv получил 70 просьб о помощи от людей, в семье которых есть человек, нуждающийся в особом уходе, и DELFI рассказал истории пяти семей. Завершился третий этап активного сбора пожертвований проекта Stiprini stipros, и вместе нам удалось собрать достаточно средств, чтобы герои историй в 2021 году могли оплатить услуги сиделок – для этого необходимо 29 844 евро.
Оставшаяся сумма – 49 011,81 евро – позволит помочь и другим семьям, подчеркивают представители Ziedot.lv. С детальным распределением средств позже можно будет ознакомиться на странице Ziedot.lv в разделе отчета о проекте.
Мы, команда DELFI, выражаем большую благодарность тем, кто сделал пожертвования и поддержал проект, и напоминаем – чтобы помочь людям, которые столкнулись с тяжелой болезнью, последствиями несчастных случаев или возраста, в любое время можно сделать пожервования здесь.
Мы познакомились с Екатериной, прикованной к инвалидному креслу из-за атрофии спинальных мышц – она может пошевелить только пальцами левой руки. Из-за сложностей с транспортировкой она никогда не любовалась золотой осенью в Сигулде и не видела Вентас румбу. Двойняшки Элвис и Райво с рождения страдают серьезными проблемами со здоровьем, они полностью зависят от помощи других людей. У братьев, преждевременно появившихся на свет – церебральный паралич и спастический тетрапарез, у Элвиса бывают приступы эпилепсии. Сейчас им по 22 года, но ясно, что даже в 30 или 40 лет они будут зависеть от других людей.
34-летняя дочь Татьяны Леночка – вечный ребенок, потому что ее развитие остановилось на уровне четырехлетнего ребенка. Ей поставлен диагноз "детский церебральный паралич и нарушение интеллекта и речи в тяжелой форме". Уже 18 лет к кровати прикован Рейнис Рунцис, жизнь которого перевернулась после автомобильной аварии, случившейся на обледеневшей дороге. А историю любви Солвиты и Айвара омрачила тяжелая, неизлечимая болезнь – рассеянный склероз. Уже два года Солвита не встает с кровати и полностью зависит от мужа.
На данный момент Ziedot.lv получил 70 просьб о помощи от людей, в семье которых есть человек, нуждающийся в особом уходе, и DELFI рассказал истории пяти семей. Завершился третий этап активного сбора пожертвований проекта Stiprini stipros, и вместе нам удалось собрать достаточно средств, чтобы герои историй в 2021 году могли оплатить услуги сиделок – для этого необходимо 29 844 евро.
Оставшаяся сумма – 49 011,81 евро – позволит помочь и другим семьям, подчеркивают представители Ziedot.lv. С детальным распределением средств позже можно будет ознакомиться на странице Ziedot.lv в разделе отчета о проекте.
Мы, команда DELFI, выражаем большую благодарность тем, кто сделал пожертвования и поддержал проект, и напоминаем – чтобы помочь людям, которые столкнулись с тяжелой болезнью, последствиями несчастных случаев или возраста, в любое время можно сделать пожервования здесь.
"Для тех, чей марафон никогда не заканчивается, важно понимание и поддержка других людей. Команда DELFI осветила истории с такой достоверностью и чуткостью, что это растопило сердца. Пожертвованная сумма показывает, что жителям Латвии не все равно. Stiprini stipros помогает обществу стать более сопереживающим, гуманным и солидарным. И это так же важно, как помогать оплатить услуги сиделок".
- Руководитель Ziedot.lv Рута Диманта
- Руководитель Ziedot.lv Рута Диманта
Наша цель – не только практическая помощь. Как ведущее СМИ Латвии, мы верим в сплоченное общество для всех и каждого. Поэтому мы продолжим писать о том, с какими сложностями сталкиваются сиделки, будем исследовать, что включат в минимальную "корзину" социальных услуг, как на уход на дому повлиял Covid-19 и как отличаются услуги сиделок в зависимости от самоуправления.
Мы благодарим всех, кто познакомился с историями героев Stiprini Stipros, смотрел специально созданные для этого проекта сюжеты о доступности услуг сиделок и о том, как получить помощь, делились этим с окружающими.
Больше всего мы благодарим героев наших историй – людей, которые нам доверились! Каждый из вас и все вы вместе – огромная сила, и мы гордимся, что ваше доверие, храбрость, энергия и воля к жизни позволяет нам предать огласке темы, которые не могут оставить равнодушным.
Мы благодарим всех, кто познакомился с историями героев Stiprini Stipros, смотрел специально созданные для этого проекта сюжеты о доступности услуг сиделок и о том, как получить помощь, делились этим с окружающими.
Больше всего мы благодарим героев наших историй – людей, которые нам доверились! Каждый из вас и все вы вместе – огромная сила, и мы гордимся, что ваше доверие, храбрость, энергия и воля к жизни позволяет нам предать огласке темы, которые не могут оставить равнодушным.
"Семьи, в которых есть тяжелобольной человек, нуждающийся в круглосуточном уходе, не могут ждать, пока чиновники будут медленно принимать решения о том, нужна ли им помощь и какая. Ее нужно получить уже сейчас, она была необходима еще вчера".
- Журналист Айя Рутка
- Журналист Айя Рутка
"Нет времени ждать – ни завтрашнего дня, ни послезавтрашнего, ни следующего года. Семьи, в которых есть тяжелобольной человек, нуждающийся в круглосуточном уходе, не могут ждать, пока чиновники будут медленно принимать решения о том, нужна ли им помощь и какая. Ее нужно получить уже сейчас, она была необходима еще вчера, – говорит журналист Айя Рутка, которая побывала в гостях у семей Даугисов и Лукиных. – Иначе уход может понадобиться и самим сильным. Они тоже находятся на пороге выгорания. Поэтому мы рассказываем об их жизни – чтобы побудить задуматься о судьбе, от которой не может спасти ни один полис страхования. В зоне риска находится и напыщенный чиновник, и каждый член общества. Быть рядом, поддержать и проявить понимание – вот подарок, который можно преподнести семьям, где есть тяжелобольной человек!"
"Даже если мы собрали бы все деньги мира и убедили бы законодателей увеличить пособия на оплату услуг сиделок, необходимость в том, чтобы люди сочувствовали друг другу, понимали и были готовы протянуть руку помощи, останется".
- Представители рекламного агенства VUCA Communications
- Представители рекламного агенства VUCA Communications
"Это уже второй год, когда VUCA помогает с коммуникацией акции Stiprini stipros. Всегда хочется, чтобы проблемы решились с первого раза, и все начали жить счастливо, – говорит креативный директор Оскар Клаузе. – Но так это не работает. Даже если мы собрали бы все деньги мира и убедили бы законодателей увеличить пособия на оплату услуг сиделок, необходимость в том, чтобы люди сочувствовали друг другу, понимали и были готовы протянуть руку помощи, останется. У нас всех разные судьбы, и что бы с нами ни случилось, никто не должен оставаться на периферии, вне зоны видимости, чтобы не мешать иллюзии всеобщего комфорта".
"Проект Stiprini stipros" – о способности поговорить, выслушать истории людей, которым необходимы те, кто протянет руку помощи, чтобы можно было сделать шаг вперед. Вместе мы можем сделать больше, чем нам зачастую кажется. Radio Skonto, Radio TEV и Radio Skonto Plus тоже искренне рады быть небольшой частью тех, кто помог услышать эти истории и привлечь внимание людей к тому, как многое для этих людей значит то, что мы их видим, слышим и поддерживаем их в повседневной жизни", – говорит сотрудник Radio Tev Элизабете Пуче.
"Проект Stiprini stipros" – о способности поговорить, выслушать истории людей, которым необходимы те, кто протянет руку помощи, чтобы можно было сделать шаг вперед. Вместе мы можем сделать больше, чем нам зачастую кажется. Radio Skonto, Radio TEV и Radio Skonto Plus тоже искренне рады быть небольшой частью тех, кто помог услышать эти истории и привлечь внимание людей к тому, как многое для этих людей значит то, что мы их видим, слышим и поддерживаем их в повседневной жизни", – говорит сотрудник Radio Tev Элизабете Пуче.
"Проект Stiprini stipros" – о способности поговорить, выслушать истории людей, которым необходимы те, кто протянет руку помощи, чтобы можно было сделать шаг вперед".
- Сотрудник Radio TEV Элизабете Пуче
- Сотрудник Radio TEV Элизабете Пуче
"Мы горды вновь поддержать проект Stiprini stipros. Мы испытываем настоящее удовлетворение от того, что можем направить свои ресурсы и применить навыки в области цифровой рекламы, чтобы помочь привлечь финансирование для тех, кто нуждается в нем больше всего. Желаем всего самого доброго семьям, поучаствовавшим в проекте и выражаем благодарность всем, кто сделал пожертвования", – говорит директор Httpool Арнис Озолс.
Мы верим, что вместе мы достаточно сильны для того, чтобы помогать и впредь – заметить, поддержать, оценить. Поэтому призываем и напоминаем – поддержите сильных!
Мы говорим большое спасибо:
- Солвите и Айвару Лукиным, Татьяне Политовой и Елене Политовой, Рейнису Рунцису, Екатерине Лебедевой и Алле Аверьяновой, Маре Бутлере и семье Даугисов – Элвису, Райво и маме Ингуне за доверие
- благотворительной организации Ziedot.lv за сотрудничество;
- VUCA Communications за решения, касающиеся творческих идей и коммуникации;
- сети магазинов розничной торговли Maxima за информационную поддержку;
- Radio Skonto за информационную поддержку;
- Radio Tev за информационную поддержку;
- Radio Skonto Plus за информационную поддержку;
- Httpool за рекламу в социальных сетях;
- RIGATV 24 за информационную поддержку;
- Густаву Терзену, Занде Зарине-Решетиной, Иеве Ирбине и Арманду Симсону за участие в видеоклипе;
и каждому, кто поддержал проект и проявил понимание. Мы вместе достаточно сильны, чтобы помочь другим!