Зарегистрируйте или обновите аккаунт DELFI и выиграйте смартфон Samsung

Мобильные телефоны Samsung серии Galaxy Note20 оснащены самым быстрым процессором. В этом смартфоне сочетаются прогрессивные технологии и эргономичность, а также элегантный дизайн, характерный для серии Note.



Этот смартфон подходит для профессиональной съемки видео – камера Galaxy Note20 Series с функцией 8K-видео позволяет снимать видео сверхвысокой четкости и профессионального качества. В режиме профессионального видео с высококачественной фокусировкой, звуком, экспозицией, освещением, инструментами масштабирования и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду вы можете снимать видео, достойное кинотеатра.

