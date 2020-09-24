Зарегистрируйте или обновите аккаунт DELFI и выиграйте смартфон Samsung
Портал DELFI в сотрудничестве с Samsung предлагает своим читателям возможность выиграть один из трех новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Все, что необходимо сделать – с 22 сентября до 2 ноября зарегистрировать новый аккаунт DELFI или обновить информацию в уже зарегистрированном аккаунте.
Благодаря аккаунту DELFI вам будут доступны различные опции – к примеру, вы сможете сохранять статьи для того, чтобы прочесть их позже, а также подписаться на платный контент DELFI.
Участие в лотерее примут все, кто зарегистрировал аккаунт DELFI и с 22 сентября по 2 ноября заполнил анкету, указав свое имя, фамилию, пол и возраст, а также контактную информацию. Также в лотерее смогут участвовать все, у кого уже есть аккаунт DELFI или подписка на платный контент DELFI; для участия необходимо заполнить все поля анкеты. С условиями лотереи можно ознакомиться здесь. Полученные данные о пользователях будут использованы для повышения качества продукта с целью его улучшения для пользователя.
Раз в две недели между участниками лотереи мы будем разыгрывать один из новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Розыгрыши призов будут проведены 6 и 10 октября, а также 3 ноября.
Благодаря аккаунту DELFI вам будут доступны различные опции – к примеру, вы сможете сохранять статьи для того, чтобы прочесть их позже, а также подписаться на платный контент DELFI.
Участие в лотерее примут все, кто зарегистрировал аккаунт DELFI и с 22 сентября по 2 ноября заполнил анкету, указав свое имя, фамилию, пол и возраст, а также контактную информацию. Также в лотерее смогут участвовать все, у кого уже есть аккаунт DELFI или подписка на платный контент DELFI; для участия необходимо заполнить все поля анкеты. С условиями лотереи можно ознакомиться здесь. Полученные данные о пользователях будут использованы для повышения качества продукта с целью его улучшения для пользователя.
Раз в две недели между участниками лотереи мы будем разыгрывать один из новых смартфонов Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Розыгрыши призов будут проведены 6 и 10 октября, а также 3 ноября.
В своем аккаунте DELFI читатели могут менять информацию профиля, связаться с DELFI и получать информацию о различных событиях.
Также в своем аккаунте читатели могут оформить подписку на платный контент – DELFI plus и MVP, проверить статус оформленной подписки и активировать подарочные коды.
Каждый зарегистрированный пользователь может сохранять статьи, которые хотел бы прочесть позже – аналитические материалы, рецепты праздничных блюд, увлекательные маршруты выходного дня, подборку фестивалей, которые состоятся этим летом, и множество другой полезной информации. Над каждой статьей есть иконка закладки, и сохраненные таким образом статьи можно прочесть на любом устройстве, просто зайдя в свой аккаунт DELFI.
Каждый зарегистрированный пользователь может сохранять статьи, которые хотел бы прочесть позже – аналитические материалы, рецепты праздничных блюд, увлекательные маршруты выходного дня, подборку фестивалей, которые состоятся этим летом, и множество другой полезной информации. Над каждой статьей есть иконка закладки, и сохраненные таким образом статьи можно прочесть на любом устройстве, просто зайдя в свой аккаунт DELFI.
Foto: Samsung
Мобильные телефоны Samsung серии Galaxy Note20 оснащены самым быстрым процессором. В этом смартфоне сочетаются прогрессивные технологии и эргономичность, а также элегантный дизайн, характерный для серии Note.
Этот смартфон подходит для профессиональной съемки видео – камера Galaxy Note20 Series с функцией 8K-видео позволяет снимать видео сверхвысокой четкости и профессионального качества. В режиме профессионального видео с высококачественной фокусировкой, звуком, экспозицией, освещением, инструментами масштабирования и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду вы можете снимать видео, достойное кинотеатра.
Этот смартфон подходит для профессиональной съемки видео – камера Galaxy Note20 Series с функцией 8K-видео позволяет снимать видео сверхвысокой четкости и профессионального качества. В режиме профессионального видео с высококачественной фокусировкой, звуком, экспозицией, освещением, инструментами масштабирования и съемкой со скоростью 120 кадров в секунду вы можете снимать видео, достойное кинотеатра.
Пользователи Note не дадут соврать – стилус S Pen, которым оснащен этот смартфон, очень эргономичен и позволяет сразу же записать все мысли, которые приходят во время вдохновения, обеспечивая еще большую точность касания.
Это фото сделано на смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G/DELFI