Экономист Luminor Петерис Страутиньш рассказывает, что объем экспорта ИТ-услуг стремительно растет. «В первые три четверти 2021 года он вырос на 14%. По сравнению с 2016 годом он увеличился более чем в два раза. С 2000 года экспорт ИТ-услуг в среднем за год увеличивался на одну пятую часть, и этот темп был удивительно устойчивым. Поэтому в целом с 2000 года экспорт программирования вырос почти в 40 раз. В 2021 году ИТ-услуги составили примерно 15% от общего экспорта услуг или 3% от общего экспорта товаров и услуг. ИТ-услуги составляют часть экономики, которую в целом называют «услугами белых воротничков», в то же время их можно называть услугами с высокой добавленной стоимостью».



Согласно информации, предоставленной Страутиньшем, сумма экспорта этих услуг в прошлом году достигла 2,5 миллиардов евро. «Большая часть – это разные бизнес-услуги, которые в платежном балансе объединяет позиция «Другие услуги хозяйственной деятельности», их сумма составила около 1,3 миллиардов. Граница между этими услугами и ИТ-услугами в реальной жизни очень условна, нередко ИТ-услуги составляют часть более широкого предложения. Поэтому предоставление бизнес-услуг также зависит от ИТ-навыков», – поясняет экономист.



Отрасль ИТ – одна из самых высокооплачиваемых. Средний уровень зарплат достиг почти двух с половиной тысяч евро в месяц, поэтому вклад этой отрасли в народное хозяйство не вызывает сомнений.



«В третьей четверти прошлого года зарплаты программистов первый раз превысили зарплаты банковских работников, потому что росли быстрее всего – на 13% в год. Они тратят эти деньги в Латвии, все больше вкладывая средства в недвижимое имущество. Остальная экономика зависит от отрасли программирования и в техническом плане – другие отрасли все чаще используют, например, программируемые устройства, а для их обслуживания нужны технические знания», – поясняет экономист.



Пандемия этот прогресс не остановила, лишь несколько притормозила – в 2020 году экспорт ИТ-услуг вырос на 3,3%. «В самом начале пандемии в отрасли было волнение, потому что компании обычно уменьшают объем инвестиций в моменты большой неопределенности. Однако выяснилось, что пандемия именно этой отрасли в значительной мере пошла на пользу, потому что применение информационных технологий стремительно выросло», – отмечает Страутиньш.

