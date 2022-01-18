"Например, организовать собрание, в котором участвует 15 и более сотрудников, проводить разные мероприятия. Если очно на них обычно приходило около 50 человек, то в дигитальной среде количество участников увеличивается в 3-4 раза. По-моему, каждому нужно оценить определенные показатели и смену парадигмы и не нужно пытаться вернуть старые привычки, которые были актуальны до пандемии. Мы провели в компании четыре опроса насчет удаленной работы. В них наглядно вырисовывается и сегодняшняя ситуация, и тенденции будущего. Например, на вопрос о том, сколько дней в неделю человек хочет работать из офиса, многие ответили, что в среднем два дня в неделю планируют работать из офиса, а три дня из дома", – рассказывает Звайгзне.
Подобная тенденция характерна не только для Латвии или конкретно для ИТ-компании Accenture – она наблюдается в международном масштабе, что подтверждают и различные исследования.
"Если углубляться в тему, то только 5% людей хотели бы работать только из офиса, 25% людей хотели бы работать из дома пять дней в неделю, четыре дня – 21%, три дня – 27%, два дня – 14%, а один день – 8%. В будущем сотрудники будут приходить в офис, чтобы выполнить конкретную задачу, в противном случае люди будут отдавать предпочтение экономии времени и денег, которые обычно тратятся на дорогу. Дома люди будут делать ту работу, которая требует индивидуального фокусирования или которую можно согласовать удаленно, а в офисе – те задачи, которые требуют нераздельного внимания команды, а также сотрудничества", – говорит Звайгзне .
Согласно информации, предоставленной Страутиньшем, сумма экспорта этих услуг в прошлом году достигла 2,5 миллиардов евро. «Большая часть – это разные бизнес-услуги, которые в платежном балансе объединяет позиция «Другие услуги хозяйственной деятельности», их сумма составила около 1,3 миллиардов. Граница между этими услугами и ИТ-услугами в реальной жизни очень условна, нередко ИТ-услуги составляют часть более широкого предложения. Поэтому предоставление бизнес-услуг также зависит от ИТ-навыков», – поясняет экономист.
Отрасль ИТ – одна из самых высокооплачиваемых. Средний уровень зарплат достиг почти двух с половиной тысяч евро в месяц, поэтому вклад этой отрасли в народное хозяйство не вызывает сомнений.
«В третьей четверти прошлого года зарплаты программистов первый раз превысили зарплаты банковских работников, потому что росли быстрее всего – на 13% в год. Они тратят эти деньги в Латвии, все больше вкладывая средства в недвижимое имущество. Остальная экономика зависит от отрасли программирования и в техническом плане – другие отрасли все чаще используют, например, программируемые устройства, а для их обслуживания нужны технические знания», – поясняет экономист.
Пандемия этот прогресс не остановила, лишь несколько притормозила – в 2020 году экспорт ИТ-услуг вырос на 3,3%. «В самом начале пандемии в отрасли было волнение, потому что компании обычно уменьшают объем инвестиций в моменты большой неопределенности. Однако выяснилось, что пандемия именно этой отрасли в значительной мере пошла на пользу, потому что применение информационных технологий стремительно выросло», – отмечает Страутиньш.
ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.