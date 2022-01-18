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Oтрасль ИТ дает возможность работать из любого места в Латвии
Делать локально, достигать глобально
Кажется, что удаленная работа больше ни у кого не вызывает вопросов, потому что под влиянием пандемии она стала само собой разумеющейся моделью. Исследование, проведенное в прошлом году предприятием Accenture и исследовательским центром SKDS, свидетельствует о том, что работать удаленно в дальнейшем хотели бы продолжить 72% респондентов.
Конечно, есть отрасли и профессии, где удаленно работать невозможно, но есть области, где модель удаленной работы практиковалась и до пандемии, поэтому им не составило проблем полностью переключиться на удаленный режим, когда это стало необходимо, и работать с полной отдачей. Одна из сфер, которая предоставляет возможность работать из любой точки Латвии и мира, это сфера ИТ. К тому же, она существенно стимулирует экономику и вносит свою лепту во все народное хозяйство.
Глобальная тенденция и смена парадигмы
Pуководительница отдела рабочей среды и недвижимости Accenture в Балтии Инга Звайгзне. Фото: пресс-фото
Инга Звайгзне, руководительница отдела рабочей среды и недвижимости Accenture в Балтии, рассказывает, что уже неполных два года примерно 95% сотрудников Accenture работают из дома.
Сейчас роль офиса изменилась на 180 градусов. Это виртуальная среда. Хорошая новость в том, что расстояние и экран не являются препятствием для идей, полета мысли, сотрудничества и успешной организации труда. За время пандемии мы научились работать в полностью дигитализированной среде, что включает в себя как образование новых команд, так и старт новых проектов в виртуальной среде. За это время мы научились контролировать эффективность и продуктивность труда, освоили навык удаленного сотрудничества. Используя разные инструменты, мы научились делать в цифровой среде очень творческие и инновационные вещи.
Инга Звайгзне, руководительница отдела рабочей среды и недвижимости Accenture в Балтии
По ее словам, одним из самых больших открытий во время пандемии стало понимание, что расстояние не препятствует полету мыслей и идей, к тому же, есть вещи, которые в цифровой среде можно делать даже продуктивнее, чем очно.

"Например, организовать собрание, в котором участвует 15 и более сотрудников, проводить разные мероприятия. Если очно на них обычно приходило около 50 человек, то в дигитальной среде количество участников увеличивается в 3-4 раза. По-моему, каждому нужно оценить определенные показатели и смену парадигмы и не нужно пытаться вернуть старые привычки, которые были актуальны до пандемии. Мы провели в компании четыре опроса насчет удаленной работы. В них наглядно вырисовывается и сегодняшняя ситуация, и тенденции будущего. Например, на вопрос о том, сколько дней в неделю человек хочет работать из офиса, многие ответили, что в среднем два дня в неделю планируют работать из офиса, а три дня из дома", – рассказывает Звайгзне.

Подобная тенденция характерна не только для Латвии или конкретно для ИТ-компании Accenture – она наблюдается в международном масштабе, что подтверждают и различные исследования.

"Если углубляться в тему, то только 5% людей хотели бы работать только из офиса, 25% людей хотели бы работать из дома пять дней в неделю, четыре дня – 21%, три дня – 27%, два дня – 14%, а один день – 8%. В будущем сотрудники будут приходить в офис, чтобы выполнить конкретную задачу, в противном случае люди будут отдавать предпочтение экономии времени и денег, которые обычно тратятся на дорогу. Дома люди будут делать ту работу, которая требует индивидуального фокусирования или которую можно согласовать удаленно, а в офисе – те задачи, которые требуют нераздельного внимания команды, а также сотрудничества", – говорит Звайгзне .

Пандемия и работа из дома решили одну современную проблему офисов. Если в офисах открытого типа люди часто жаловались на сложности с концентрацией, то сейчас мы видим, что удаленно можно эффективнее организовать работу, которая требует индивидуальной фокусировки
Инга Звайгзне, руководительница отдела рабочей среды и недвижимости Accenture в Балтии
ИТ-индустрия – одна из самых высокооплачиваемых
Экономист Luminor Петерис Страутиньш. Foto: LETA
Экономист Luminor Петерис Страутиньш рассказывает, что объем экспорта ИТ-услуг стремительно растет. «В первые три четверти 2021 года он вырос на 14%. По сравнению с 2016 годом он увеличился более чем в два раза. С 2000 года экспорт ИТ-услуг в среднем за год увеличивался на одну пятую часть, и этот темп был удивительно устойчивым. Поэтому в целом с 2000 года экспорт программирования вырос почти в 40 раз. В 2021 году ИТ-услуги составили примерно 15% от общего экспорта услуг или 3% от общего экспорта товаров и услуг. ИТ-услуги составляют часть экономики, которую в целом называют «услугами белых воротничков», в то же время их можно называть услугами с высокой добавленной стоимостью».

Согласно информации, предоставленной Страутиньшем, сумма экспорта этих услуг в прошлом году достигла 2,5 миллиардов евро. «Большая часть – это разные бизнес-услуги, которые в платежном балансе объединяет позиция «Другие услуги хозяйственной деятельности», их сумма составила около 1,3 миллиардов. Граница между этими услугами и ИТ-услугами в реальной жизни очень условна, нередко ИТ-услуги составляют часть более широкого предложения. Поэтому предоставление бизнес-услуг также зависит от ИТ-навыков», – поясняет экономист.

Отрасль ИТ – одна из самых высокооплачиваемых. Средний уровень зарплат достиг почти двух с половиной тысяч евро в месяц, поэтому вклад этой отрасли в народное хозяйство не вызывает сомнений.

«В третьей четверти прошлого года зарплаты программистов первый раз превысили зарплаты банковских работников, потому что росли быстрее всего – на 13% в год. Они тратят эти деньги в Латвии, все больше вкладывая средства в недвижимое имущество. Остальная экономика зависит от отрасли программирования и в техническом плане – другие отрасли все чаще используют, например, программируемые устройства, а для их обслуживания нужны технические знания», – поясняет экономист.

Пандемия этот прогресс не остановила, лишь несколько притормозила – в 2020 году экспорт ИТ-услуг вырос на 3,3%. «В самом начале пандемии в отрасли было волнение, потому что компании обычно уменьшают объем инвестиций в моменты большой неопределенности. Однако выяснилось, что пандемия именно этой отрасли в значительной мере пошла на пользу, потому что применение информационных технологий стремительно выросло», – отмечает Страутиньш.
Не бояться, не сдаваться и следовать за мечтами
Сейчас удаленная работа дает возможность ИТ-специалистам жить в разных регионах Латвии, и согласно данным Центрального статистического управления сейчас в Латвии трудоустроены почти 40 тысяч специалистов информационных и коммуникационных технологий. У каждого человека – своя история, а ниже можно ознакомиться с несколькими из них.
Сандра
Kонсультант Accenture по функционалу SAP и коуч в Балтии
Мартиньш
Pуководитель Accenture Java Bootcamp в Балтии
Инесе
Инженер данных Accenture в Балтии
Айгарс
Pуководитель проектов Accenture в Балтии
Харалдс
Pуководитель команды Java в Accenture
Гунтис Чодерс
Pегиональный руководитель Accenture в Курземе
Гунтис Чодерс
Pегиональный руководитель Accenture в Курземе
Я вырос в Аллажи, а после средней школы полтора года провел в Великобритании. Во время отпуска я подал документы в Вентспилсскую высшую школу, получил бюджетное место и стипендию. Это стало причиной вернуться в Латвию, где я встретил свою жену. После учебы мы с женой переехали в Ригу, где прожили 10 лет – за это время у нас родилось трое детей. Понимая, что семейная жизнь в Вентспилсе будет удобнее и спокойнее, дети смогут посещать разные кружки, а в профессиональном плане можно будет эффективнее и спокойнее работать, экономя таким образом самое важное – здоровье и время, мы решили вернуться в Вентспилс. Весной 2019 года я начал работать в Accenture. До этого у меня был опыт работы в разных отраслях, в том числе в стартапах и ИТ, поэтому я хотел и в дальнейшем работать в инновационной и международной среде. Видя потенциал, а также возможности для заработка и роста, которые предоставляет отрасль ИТ, я хочу помочь и вдохновить других людей в Курземском регионе подумать над тем, чтобы начать работать в этой отрасли. ИТ-специалисты были востребованы даже в пандемию. В Курземе Accenture хочет увеличить количество работников, поэтому я регулярно вместе с коллегами провожу различные образовательные мероприятия. Возможность работы с большой добавленной стоимостью в регионах – это актуальный вопрос, поэтому сотрудничество в рамках экосистемы очень существенно для развития регионов. Люди могли бы найти хорошую работу и остаться в своем родном краю или вернуться в него.
Айгарс
Pуководитель проектов Accenture в Балтии
11 лет назад жене предложили работу в Лиепайской региональной больнице – и мы решили переехать. Мне очень нравится Лиепая. В городе очень хорошая инфраструктура – везде можно дойти пешком или доехать на велосипеде, рядом находятся образовательные учреждения, спортивный холл, торговые центры, кино. Большую добавленную стоимость имеет море, свежий воздух и близость к природе – все необходимое, чтобы жить с семьей и воспитывать трех сыновей. В Лиепае можно купить дом по цене квартиры в Болдерае. Свой опыт я накопил, управляя проектами в разных отраслях, а работать в Accenture я начал совсем недавно – в сентябре 2021 года, откликнувшись на рекламу в Facebook. Работа поначалу не была связана непосредственно с ИТ, однако позднее отрасль все больше начинала затягивать. Мой пример показывает, что опытный руководитель проектов из другой области может успешно начать работу в ИТ. Руководителю проектов необязательно все знать с нуля, но ему нужно быть готовым учиться. Работа и зарплата в ИТ мотивируют. Сейчас я вовлечен в проект, в котором участвуют коллеги из Индии, а клиент находится в Канаде. У меня и раньше был опыт удаленной работы, а сейчас эта тенденция только растет – можно жить, где нравится, и работать в международной среде.
Инесе
Инженер данных Accenture в Балтии
Мы с семьей живем в Лигатне – это одно из самых красивых мест в Латвии. Быть близко к природе и путешествовать по Латвии – это то, что приносит моей семье удовольствие, поэтому я ценю возможность работать в международной среде и продолжать жить в месте, где я нахожу покой и здоровый баланс. Раньше (до работы в Accenture) я руководила Лигатненским центром культуры и туризма, а после того, как началась пандемия Covid-19, в туристической отрасли начался спад, и я начала интересоваться другими карьерными возможностями. У меня трое детей, поэтому мне нужно хорошее место работы. Моей семье нравится жить в Лигатне, поэтому я не хотела менять местожительства. Мне за 40, поэтому сначала казалось немного нереально начать работу в отрасли ИТ, но, учитывая, что логическое мышление и цифры – это моя сильная сторона, я решила попробовать и подать заявку на учебу, увидев предложение учиться в Facebook. Я не пожалела о принятом решении, потому что после полугодичного обучения сейчас в рамках рабочего процесса в Accenture продолжаю пополнять полученные навыки инженера данных, а моя семья ценит то, что мы все вместе и продолжаем жить в Лигатне.
Мартиньш
Pуководитель Accenture Java Bootcamp в Балтии
Я из Ливани, и вот уже два года, как вернулся в свой родной край. В школьные времена мне нравилась математика и компьютеры, поэтому после средней школы я отправился в Ригу и поступил в Латвийский университет на факультет информатики и вычислительной техники. После учебы я работал в разных городах – Риге, Лондоне, Париже, Милане, Брюсселе и других местах. В сфере ИТ я попробовал разные профессии. Я был программистом, тестировщиком, специалистом службы поддержки и т.д. Сейчас я отдаю предпочтение образовательному направлению. Я помогаю заинтересованным людям получать навыки, которые нужны для работы в ИТ. Четыре года назад я приехал в Ливани, знакомый показал мне свои грибные места и сказал, что показывает мне их только потому, что я никогда не буду жить в Ливани. А теперь я тут живу. Такую возможность передо мной открыла пандемия и удаленная работа. С течением времени город развился, я очень ценю доступность природы, свежий воздух, покой, инфраструктуру. Тем более жить в Ливаны – экономически выгоднее, чем в Риге. Жителям в регионах нужно быть открытыми, нужно подстраиваться под перемены, чтобы не упустить возможности. Я нахожусь на том жизненном отрезке, когда мне хочется свои знания передавать дальше, поэтому надеюсь, что подаю хороший пример другим местным жителям.
Сандра
Kонсультант Accenture по функционалу SAP и коуч в Балтии
Я из Елгавы, мне нравится жить в городе, в котором живет моя семья и друзья. Нравится атмосфера города, то, что рядом есть все необходимое, но в том же время – тут спокойный ритм жизни, возможность быть ближе к природе. Мое первое образование связано с медициной, в этой области я отработала более 20 лет. В карьере я достигла наивысшей точки, поэтому начала искать новые возможности. Когда мне было 40, я путем самообучения и благодаря поддержке коллег из ИТ-компании изучила SAP. Сейчас, спустя 18 лет в отрасли, я не только консультант SAP, но и коуч Clifton strength – я помогаю сотрудникам применять свои таланты и превращать их в сильные стороны. Я никогда не боялась перемен, потому что считаю, что если человек слишком долго остается в зоне комфорта, то рост прекращается. Сейчас мир приспосабливается к переменам, а технологии обеспечивают возможность для коммуникации, поэтому я живу и работаю в Елгаве, а до пандемии чаще бывала за границей у клиентов компании, чем в офисе в Риге. Я ценю то, что сейчас семьи в Латвии могут больше проводить времени вместе. Возможно, для некоторых это сложно, потому что в повседневной суете мы забыли о простом человеческом общении, но в целом я вижу, что это идет на пользу. Мы можем развивать новые привычки, например, я начала делать зарядку по утрам, кроме этого, у меня появилось больше времени для хобби.
Харалдс
Pуководитель команды Java в Accenture
Я с семьей живу в Адажи, поэтому я доволен тем, что работу в сфере ИТ можно совмещать с личной жизнью, что важно, когда воспитываешь четверых детей. Удаленная работа иногда доставляет неудобства, однако все можно сделать и решить. Я нашел способ, как без отрыва от работы размяться, пройти пару километров на тренажере, а на выходных мне нравится ходить в походы с семьей. Прошло больше семи лет с тех пор, как я переквалифицировался из специалиста по продажам в программиста, и сейчас выполняю обязанности руководителя команды, которая специализируется на Java. Язык программирования Java до сих пор очень популярен – спрос все еще велик, поэтому я призываю не бояться и учить его, если есть желание начать карьеру в ИТ. Я решил освоить ИТ, когда работал в компании, которая занималась маркетинговыми рассылками. По вечерам я самостоятельно учился, а кроме этого записался на курс Java Bootcamp в Accenture. Ушел с работы и встал на биржу труда – я помню разговор с карьерным консультантом. Я рассказывал ей, что планирую работать программистом, а она, изучив мой опыт работы, ответила, что программист из меня не получится. «Еще как получится», – ответил я и начал много времени уделять учебе. Я доволен своим выбором, поэтому хочу мотивировать других не бояться, не сдаваться и следовать за своими мечтами.
Узнайте больше о вариантах обучения ИТ и возможностях карьерного роста в "Accenture" на сайтах bootcamp.lv и shegoestech.lv.

ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.
Над проектом "Перспективы в мире ИТ" работали: содержание – Сабине Коселева, Лиене Матиса и Санита Калве (“Accenture”), дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Карлис Симановис, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Ерикс Радзелис, эксперт по медиакоммуникациям – Инесе Скараине.
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