"Через три года, проведенных в кресле программиста, я понял, что не хочу становиться экспертом в одной узкой области. У меня появился интерес к пополнению знаний о SAP. В проектах я начал брать на себя роли, которые выходили за рамки того, что я уже хорошо знал. Я хотел понять, как работают все внедряемые нами системы, а не только та часть кода, над которой трудится программист. Когда неожиданно освободилась моя нынешняя должность и мне предложили это место, я понял, что придется делать то, что до этого я не делал, к тому же в сфере, в которой у меня нет большого опыта. Однако я увидел возможность для роста и принял этот вызов", – говорит Никлавс.



Возможность подниматься по карьерной лестнице – это одна из причин, по которой Никлавс уже почти 10 лет работает в Accenture. "Я особо ничего наперед не планирую, потому что, возможно, спустя время у меня появится новый вызов, который снова заставит сделать меня шаг вперед. Видя, насколько много возможностей в компании и в отрасли, я свое будущее развитие сейчас связываю с Accenture", – отмечает Никлавс. Он поддерживает основные ценности компании, которые отражают, каким должен быть подход сотрудника к работе и коллегам.



Одна из основных ценностей – это взаимоуважение. "Очень важна поддержка. Если у сотрудника что-то не получается в профессиональном плане, то другие коллеги помогают, дают советы и делятся опытом. Я тоже всегда призывают не замалчивать проблемы, а поговорить с руководителем проекта или команды, ведь нас объединяет общая цель, а задача руководителей – не только говорить, что делать, но и помогать. Здесь взаимопомощь находится на высоком уровне, и мне это нравится больше всего", – говорит Никлавс, добавляя, что работа в сфере ИТ – очень интересная, тут практически нет рутины, потому что каждый рабочий проект похож на новое место работы.

