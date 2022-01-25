По окончанию средней школы Никлавс поступил в Рижский технический университет, потому что в школе ему хорошо давалась математика и физика, а кроме этого его интересовала электроника. Ему казалось логичным пойти по стопам своего крестного отца и стать инженером-электроником.
Во время учебы на последнем курсе Никлавс случайно заметил рекламу о бесплатном обучении программированию. Он подумал, что стоит попробовать. "Программирование всегда меня интересовало, поэтому я подал заявку на курсы с надеждой, что они помогут мне структурировать мой примерный взгляд на программирование, а также дадут дополнительные знания. Я хотел понять, как процесс программирования происходит в реальном мире", – объясняет Никлавс.
Возможность подниматься по карьерной лестнице – это одна из причин, по которой Никлавс уже почти 10 лет работает в Accenture. "Я особо ничего наперед не планирую, потому что, возможно, спустя время у меня появится новый вызов, который снова заставит сделать меня шаг вперед. Видя, насколько много возможностей в компании и в отрасли, я свое будущее развитие сейчас связываю с Accenture", – отмечает Никлавс. Он поддерживает основные ценности компании, которые отражают, каким должен быть подход сотрудника к работе и коллегам.
Одна из основных ценностей – это взаимоуважение. "Очень важна поддержка. Если у сотрудника что-то не получается в профессиональном плане, то другие коллеги помогают, дают советы и делятся опытом. Я тоже всегда призывают не замалчивать проблемы, а поговорить с руководителем проекта или команды, ведь нас объединяет общая цель, а задача руководителей – не только говорить, что делать, но и помогать. Здесь взаимопомощь находится на высоком уровне, и мне это нравится больше всего", – говорит Никлавс, добавляя, что работа в сфере ИТ – очень интересная, тут практически нет рутины, потому что каждый рабочий проект похож на новое место работы.
В начале было сложно принять перемены, они казались даже невозможными, однако со временем удалось привыкнуть, и сейчас он чувствует себя комфортно в новых условиях. Работа из дома позволяет сэкономить время, которое иначе нужно было бы провести в пути и пробках, кроме того, остается больше времени на личную жизнь. "По выходным мне нравится высыпаться, поэтому я их всегда планирую с мыслью о том, что первым делом надо отключить будильник. В свободные моменты я иногда могу что-то попрограммировать в свое удовольствие. Огромный источник радости для меня – это полугодовалый французский бульдог Джесси. В этом году она впервые увидела снег и по полной им насладилась. Конечно, нужно уделять определенное время дрессировке", – поясняет Никлавс.
ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.