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История Никлавса
Сфера ИТ предлагает гораздо больше возможностей, чем я думал
Фото: Accenture
ИТ-специалист Никлавс планировал пойти по следам крестного отца и стать инженером-электроником, однако все изменилось после случайно замеченной рекламы с предложением обучиться программированию. Десять лет назад он начал карьеру в сфере ИТ в качестве стажера, а сейчас служит хорошим примером для других в плане того, как с помощью своей работы, отношения и желания двигаться вперед можно подняться по карьерной лестнице. Сейчас Никлавс работает руководителем группы технических консультантов SAP.
Направление учебы и выбор профессии
Вещи, связанные с программированием, начали интересовать Никлавса еще в детстве, когда в конце 90-х годов в доме появился первый компьютер и появилась возможность познакомиться с увлекательным миром компьютерных игр. "Меня привлекал не только процесс игры, но и то, как эта система работает. Это все было на уровне интереса, в то время у меня не было ни одного наставника и интернет еще не был развит так, как сейчас", – вспоминает Никлавс, добавляя, что в школьные годы ему удавалось что-то несложное запрограммировать, например, создать виртуальную игру Black Jack.

По окончанию средней школы Никлавс поступил в Рижский технический университет, потому что в школе ему хорошо давалась математика и физика, а кроме этого его интересовала электроника. Ему казалось логичным пойти по стопам своего крестного отца и стать инженером-электроником.

Во время учебы на последнем курсе Никлавс случайно заметил рекламу о бесплатном обучении программированию. Он подумал, что стоит попробовать. "Программирование всегда меня интересовало, поэтому я подал заявку на курсы с надеждой, что они помогут мне структурировать мой примерный взгляд на программирование, а также дадут дополнительные знания. Я хотел понять, как процесс программирования происходит в реальном мире", – объясняет Никлавс.
Никлавс, руководитель группы технических консультантов SAP. Фото: Accenture
Курсы программирования шли четыре недели, по рабочим дням, что, к сожалению, не подходило студенту очного отделения. Однако он узнал о двухнедельных курсах SAP. "В то время я мало знал об отрасли ИТ, однако меня заинтриговала руководительница группы SAP, которая много рассказала об этой профессии", – вспоминает Никлавс. После успешного обучения в bootcamp он получил место практиканта в компании Accenture, а позднее и постоянную работу.
Вскоре после обучения SAP Никлавс закончил учебу в университете и получил степень бакалавра по специальности инженера-электроника, однако решил продолжить восхождение по карьерной лестнице в ИТ. Он признает, что сфера ИТ предлагает гораздо больше возможностей, чем он думал. Это относится и к технологиям, и к количеству профессий – не только в целом, но и в рамках конкретной технологии.
Желание попробовать что-то новое
ИТ-компанию Accenture Никлавс зовет своим первым серьёзным рабочим местом, потому что до этого у него были только кратковременные подработки на каникулах, и они никак не были связаны с ИТ. Отвечая на вопрос о том, чем занимается SAP-специалист, Никлавс объясняет, что это могут быть и программисты, и ИТ-консультанты, которые вместе составляют техническую группу консультантов, перед которыми стоит задача помочь клиенту внедрить различные ИТ-решения. Клиент приходит со своим видением или конкретным желанием, а SAP-эксперты должны понять, как это реализовать, то есть преобразовать видение в техническое решение.
SAP появился в1972 году, когда пятеро бывших сотрудников IBM объединились, чтобы разработать бухгалтерскую программу. С течением времени были разработаны программы для логистики и управления человеческими ресурсами. В SAP есть также и программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP), которое помогает компаниям оцифровать свой бизнес. Продукты SAP помогают в управлении отношениями с клиентами, в клиентском опыте, в управлении цепочкой поставок и контролем расходов, а также управлении персоналом.
"Чтобы было понятнее, объясню на конкретном примере с покупкой автомобиля. В момент, когда человек покупает машину в дилерском автоцентре, SAP-системы обеспечивают то, как осуществляется заказ и как информация о нем отправляется на завод. Система отслеживает процессы производства и процессы контроля качества, после чего приходит время логистики – производится доставка машины, и, возможно, на каких-то этапах этого процесса будут задействованы склады. Все это сопряжено с финансовым управлением, со счетами. Управление человеческими ресурсами подсоединяется в тот момент, когда продавец получает комиссионные за продажу автомобиля. В бизнесе все процессы можно дигитализировать с помощью SAP, к которому можно добавить системы аналитики, чтобы улучшить качество работы и бизнес-результаты. Мы обычно этого не замечаем, но люди каждый день сталкиваются с какой-нибудь ERP-системой, и чаще всего – это SAP", – говорит Никлавс.
Никлавс, руководитель группы технических консультантов SAP. Фото: Accenture
Консультант
это ИТ-специалист, у которого есть понимание, как реализовать видение или конкретное желание заказчика, воплотив в конкретном техническом решении. ИТ-консультант должен оценить ИТ-инфраструктуру и ИТ-системы заказчика, понять бизнес-нужды заказчика.
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Техник компьютерных систем
может оценить соответствие компьютерной техники, простых локальных компьютерных сетей, операционных систем и приложений требованиям пользователя. Ycтанавливает локальные компьютерные сети, проверяет и устраняет ошибки.
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Инженер данных
создает системы данных, в которых бизнес-данные данные можно хранить, получать, контролировать и распространять. Он также вводит методы для улучшения качества и достоверности данных.
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Специалист по автоматизации бизнес-процессов
занимается разработкой роботов (ботов), которые имитируют действия людей и выполняют эти действия вместо них. Цель автоматизации бизнес-процессов – освободить человеческий ресурс, который может заниматься более творческими задачами, и повысить производительность предприятия.
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Общая цель объединяет
В рабочие обязанности Никлавса входит много разных вещей, но самая важная цель – это создавать и развивать группу технических консультантов SAP, которая сейчас насчитывает 120 талантов. "Из цели вытекают соответствующие задачи. Большую часть времени я посвящаю привлечению новых клиентов и продаже проектов по всему миру. Существенную часть времени я трачу на сотрудничество с архитекторами решений и руководителями проектов, чтобы реализовать соответствующие проекты именно так, как хотел клиент, и в запланированные сроки. Чтобы в проектах были самые лучшие программисты и консультанты, важен отбор сотрудников. Обычно он проходит двумя способами в зависимости от того, нужно ли привлечь опытного специалиста или же достаточно будет специалиста, который пришел в сферу ИТ, благодаря учебе в bootcamp", – объясняет Никлавс. В ходе карьеры Никлавс сменил разные должности, где у него были разные обязанности. Он всегда был открыт переменам и не боялся новых вызовов.
Никлавс, руководитель группы технических консультантов SAP. Фото: Accenture
"Через три года, проведенных в кресле программиста, я понял, что не хочу становиться экспертом в одной узкой области. У меня появился интерес к пополнению знаний о SAP. В проектах я начал брать на себя роли, которые выходили за рамки того, что я уже хорошо знал. Я хотел понять, как работают все внедряемые нами системы, а не только та часть кода, над которой трудится программист. Когда неожиданно освободилась моя нынешняя должность и мне предложили это место, я понял, что придется делать то, что до этого я не делал, к тому же в сфере, в которой у меня нет большого опыта. Однако я увидел возможность для роста и принял этот вызов", – говорит Никлавс.

Возможность подниматься по карьерной лестнице – это одна из причин, по которой Никлавс уже почти 10 лет работает в Accenture. "Я особо ничего наперед не планирую, потому что, возможно, спустя время у меня появится новый вызов, который снова заставит сделать меня шаг вперед. Видя, насколько много возможностей в компании и в отрасли, я свое будущее развитие сейчас связываю с Accenture", – отмечает Никлавс. Он поддерживает основные ценности компании, которые отражают, каким должен быть подход сотрудника к работе и коллегам.

Одна из основных ценностей – это взаимоуважение. "Очень важна поддержка. Если у сотрудника что-то не получается в профессиональном плане, то другие коллеги помогают, дают советы и делятся опытом. Я тоже всегда призывают не замалчивать проблемы, а поговорить с руководителем проекта или команды, ведь нас объединяет общая цель, а задача руководителей – не только говорить, что делать, но и помогать. Здесь взаимопомощь находится на высоком уровне, и мне это нравится больше всего", – говорит Никлавс, добавляя, что работа в сфере ИТ – очень интересная, тут практически нет рутины, потому что каждый рабочий проект похож на новое место работы.
Время перемен и хобби
Во время пандемии стала актуальной удаленная работа, и сфера ИТ, конечно, не стала исключением. Перемены повлияли на рабочие будни Никлавса, потому что он привык работать в совершенно другом режиме – четыре дня в неделю он проводил в самолете и командировках. "Раньше работа в области SAP значила непрерывное перемещение, потому что клиенты привыкли работать с SAP-специалистом лично. Семь лет подряд я каждый понедельник отправлялся в командировку – в Швецию, Данию, Англию, Норвегию, Германию, а в четверг вечером возвращался в Латвию. По пятницам чаще всего я был в офисе Accenture. Когда нужно было начать работать из дома, я не только не ходил в офис, но и перестал летать в командировки", – отмечает Никлавс. Его командировочный "счет" уже превысил 500 полетов.

В начале было сложно принять перемены, они казались даже невозможными, однако со временем удалось привыкнуть, и сейчас он чувствует себя комфортно в новых условиях. Работа из дома позволяет сэкономить время, которое иначе нужно было бы провести в пути и пробках, кроме того, остается больше времени на личную жизнь. "По выходным мне нравится высыпаться, поэтому я их всегда планирую с мыслью о том, что первым делом надо отключить будильник. В свободные моменты я иногда могу что-то попрограммировать в свое удовольствие. Огромный источник радости для меня – это полугодовалый французский бульдог Джесси. В этом году она впервые увидела снег и по полной им насладилась. Конечно, нужно уделять определенное время дрессировке", – поясняет Никлавс.
Никлавс и его французский бульдог Джесси. Фото: Accenture
Удерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью для Никлавса не составляет проблем, потому что он характеризует себя как человека, любящего работать. Помогает поддержка жены, потому что она также работает на ответственной должности с интенсивной нагрузкой – поэтому в семье есть понимание и поддержка. Никлавс согласен с утверждением о том, что человек успешен в жизни, если делает то, что ему нравится, а за это еще и платят. Он никогда не верил до конца в то, что решающий фактор – это талант.
Важен интерес человека, отношение. У человека должна быть любознательность и желание двигаться вперед, учиться и развиваться. Так рождается мотивация, и каждый может всего в жизни достичь
Никлавс
Узнайте больше о вариантах обучения ИТ и возможностях карьерного роста в "Accenture" на сайтах bootcamp.lv и shegoestech.lv.

ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.
Над проектом "Перспективы в мире ИТ" работали: содержание – Сабине Кошелева, Лиене Матиса и Санита Калве (“Accenture”), дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Карлис Симановис, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Ерикс Радзелис, эксперт по медиакоммуникациям – Инесе Скараине.
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