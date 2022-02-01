С развитием цифровых решений и инфраструктуры все более важной становится кибербезопасность, поэтому все большее количество компаний переносит свои продукты и услуги в облачные технологии, потому что это не только надежное, но и долговременное решение, которое к тому же может снизить негативное воздействие предприятий на окружающую среду. Облачные технологии и решения 5G стали особенно важны для крупных производственных компаний, потому что они дают возможность точно контролировать объемные производственные процессы в реальном времени.
По словам Банги, такие примеры доказывают, что цифровая трансформация идет полным ходом, и это только вопрос времени, когда мировые тенденции придут и в Латвию.
"Большие тренды – это вопрос того, как быстро происходит адаптация. Есть отрасли и предприятия, которые адаптируются быстро, потому что у них уже есть определенные наработки. Два года назад банк Citadele одним из первых ввел возможность аутентифицироваться в приложении с помощью биометрии лица. Компания Tilde тоже добилась существенных результатов в международном масштабе. На мировых специализированных конкурсах, которые посвящены переводам, системам распознавания голоса и языков, они показывают лучшие результаты, чем решения других крупных предприятий".
"Оценивая развитие отрасли ИКТ, можно сказать, что в 2021 продолжился рост спроса на цифровые решения – как в Латвии, так и на зарубежных рынках. Потенциальный рост тормозится нехваткой рабочей силы, что в долгосрочной перспективе является проблемой для латвийской отрасли ИКТ. Самая большая проблемой для предприятий в ИКТ – это подбор персонала. На ситуацию влияет возможность работать удаленно, которую используют зарубежные предприятия, чтобы привлечь латвийских специалистов. Ожидается, что эта тенденция будет актуальной еще несколько лет. Еще одна тенденция – это удорожание стоимости услуг. Одна из причин – это необходимость увеличивать зарплаты ИКТ-специалистам, чтобы они не утекали из Латвии. Кроме того, нужно упомянуть стремительный темп инфляции и рост цен на ресурсы", – поясняет Сигне Балиня, профессор и президент Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (LIKTA).
Она подчеркивает, что для отрасли ИКТ очень важна подготовка новых специалистов согласно требованиям рынка труда, поэтому очень важно, чтобы университеты и предприниматели сотрудничали между собой, обеспечивая возможности для практики с реальным погружением в рабочую среду. Кроме того, нужно больше думать о переквалификации сотрудников из других отраслей, а также об освоениях цифровых навыков.
"В современной бизнес-среде технологии – это необходимость, а не выбор. Это больше не отдельная отрасль, а фундамент для любой другой отрасли. Технологии не являются самоцелью, это инструмент для достижения более мощных результатов. Технологии, инновации и, конечно, стартапы способствуют развитию всего общества – как в плане менталитета, привычек и мышления, так и в экономическом плане. Технологии теперь везде, они влияют на процессы в различных отраслях, и ни одна из отраслей сейчас не может полноценно функционировать без них. Если 5-10 лет назад этому еще можно было сопротивляться, то сейчас ты просто не сможешь конкурировать на рынке. Чем дольше будешь сопротивляться, тем больше потеряешь, потому что за это время весь мир уйдет вперед, а ты останешься стоять на месте", – поясняет Баррету-Гонсалвес.
Развитие технологий в разных странах протекает в разных направлениях и на разных скоростях, однако общие тенденции наблюдаются повсюду. Далее можно ознакомиться с главными отраслевыми инновациями, часть которых актуальна и у нас:
ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.