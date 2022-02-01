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Партнерский проект с Accenture
Триумф цифровой трансформации и ключ к ее успеху
Пандемия как педаль газа
Технологический рывок последних лет нельзя рассматривать в отрыве от пандемийных ограничений и удаленного режима работы. Пандемия Covid-19 нажала "кнопку ускорения" в механизме цифровой трансформации. Это стало особенно заметно в показателях бизнеса – те компании, у которых уже были наработки в области инноваций и новейших технологий, смогли гораздо лучше справиться с вызванными пандемией проблемами в отличие от тех компаний, которые не инвестировали в цифровые технологии и в обучение сотрудников.
Кристапс Банга, руководитель по инновациям в ИТ-компании Accenture в Балтии, в качестве наглядного примера упоминает рост удаленных сервисов – э-коммерцию, э-образование и э-медицину. "Все эти сферы были вынуждены резко подстроиться под ситуации и искать решения для продолжения работы в удаленном режиме. Если до этого многие магазины работали только физически, то с началом пандемии пришлось инвестировать в развитие электронных платформ, в образование и в медицину – то, что началось как удаленное консультирование, превратилось в то, что в звонки интегрировали компьютерное зрение и искусственный интеллект, который, если пациент дает согласие, обрабатывает голос и визуальную биометрию, таким образом давая возможность врачам определить состояние здоровье пациента".
Банга отмечает, что в решениях онлайн-медицины появилась интересная тенденция в плане развития технологий, а именно – гиперавтоматизация и искусственный интеллект:
Если данные – это новая нефть, то искусственный интеллект – это новый двигатель внутреннего сгорания, который дает мощность. Данные всегда были вокруг нас, но благодаря возможности анализировать их в большом объеме и на огромной скорости, мы получаем добавленную ценность
Кристапс Банга, руководитель по инновациям в ИТ-компании Accenture в Балтии
Чтобы найти возможность оптимизировать обработку огромного объема данных, на помощь приходят квантовые технологии. "Сейчас Accenture реализует проект о применении квантовых технологий в исследованиях. Проект проводится совместно с Центром квантовых компьютерных наук при факультете компьютерно-вычислительных наук Латвийского университета. Это очень важно, например, при разработке новых рецептурных лекарств или при поиске закономерностей в схемах отмывания денег", – поясняет специалист по инновациям.

С развитием цифровых решений и инфраструктуры все более важной становится кибербезопасность, поэтому все большее количество компаний переносит свои продукты и услуги в облачные технологии, потому что это не только надежное, но и долговременное решение, которое к тому же может снизить негативное воздействие предприятий на окружающую среду. Облачные технологии и решения 5G стали особенно важны для крупных производственных компаний, потому что они дают возможность точно контролировать объемные производственные процессы в реальном времени.
Кристапс Банга, руководитель по инновациям в ИТ-компании Accenture в Балтии. Фото: пресс-фото
Кроме этого, во многих отраслях компании улучшают платформы для коммуникации и общения, используя разные цифровые каналы, чтобы общаться с клиентами. Со сменой поколений и привычек стал очевиден прогресс в сфере дополненной реальности. Так как программное обеспечение и компьютерная техника становятся все более доступными, дополненная реальность из cферы развлечений и киберспорта, который стал одной из первых отраслей, освоивших 3D мир, успешно вошла в науку. В качестве локального примера Банга называет латвийский стартап Anatomy Next, который создал трехмерный инструмент для студентов, чтобы они могли изучать человеческое тело: "Специализируясь в анатомии и 3D-технологиях, они разработали нишевое решение, которое в Латвии, возможно, не все знают, но уже несколько лет используют по всему миру".

По словам Банги, такие примеры доказывают, что цифровая трансформация идет полным ходом, и это только вопрос времени, когда мировые тенденции придут и в Латвию.

"Большие тренды – это вопрос того, как быстро происходит адаптация. Есть отрасли и предприятия, которые адаптируются быстро, потому что у них уже есть определенные наработки. Два года назад банк Citadele одним из первых ввел возможность аутентифицироваться в приложении с помощью биометрии лица. Компания Tilde тоже добилась существенных результатов в международном масштабе. На мировых специализированных конкурсах, которые посвящены переводам, системам распознавания голоса и языков, они показывают лучшие результаты, чем решения других крупных предприятий".
Отрасль ИКТ входит в ТОП-3 отраслей-экспортеров
Сигне Балиня, профессор и президент LIKTA. Фото: пресс-фото
Данные Центрального статистического управления (ЦСУ) и Латвийского банка говорят о том, что сейчас отрасль ИКТ входит в ТОП-3 отраслей-экспортеров среди всех отраслей народного хозяйства. Экспорт ИКТ в 2020 году увеличился на 15% по сравнению с предыдущим годом, а оборот экспорта ИКТ в 2020 году первый раз превысил внутренний оборот – 53% продуктов и услуг шли на экспорт.

"Оценивая развитие отрасли ИКТ, можно сказать, что в 2021 продолжился рост спроса на цифровые решения – как в Латвии, так и на зарубежных рынках. Потенциальный рост тормозится нехваткой рабочей силы, что в долгосрочной перспективе является проблемой для латвийской отрасли ИКТ. Самая большая проблемой для предприятий в ИКТ – это подбор персонала. На ситуацию влияет возможность работать удаленно, которую используют зарубежные предприятия, чтобы привлечь латвийских специалистов. Ожидается, что эта тенденция будет актуальной еще несколько лет. Еще одна тенденция – это удорожание стоимости услуг. Одна из причин – это необходимость увеличивать зарплаты ИКТ-специалистам, чтобы они не утекали из Латвии. Кроме того, нужно упомянуть стремительный темп инфляции и рост цен на ресурсы", – поясняет Сигне Балиня, профессор и президент Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий (LIKTA).

Она подчеркивает, что для отрасли ИКТ очень важна подготовка новых специалистов согласно требованиям рынка труда, поэтому очень важно, чтобы университеты и предприниматели сотрудничали между собой, обеспечивая возможности для практики с реальным погружением в рабочую среду. Кроме того, нужно больше думать о переквалификации сотрудников из других отраслей, а также об освоениях цифровых навыков.
Технологии – это необходимость, а не выбор
Область, которая напрямую и очень тесно связана с развитием технологий, это область стартапов – она очень динамична и изменчива, здесь большое значение имеют именно технологии. Ольга Баррету-Гонсалвес, исполнительный директор Латвийской ассоциации стартапов Startin.LV, убеждена, что сейчас предприниматели больше не могут допускать мысли о том, чтобы не развивать технологии.

"В современной бизнес-среде технологии – это необходимость, а не выбор. Это больше не отдельная отрасль, а фундамент для любой другой отрасли. Технологии не являются самоцелью, это инструмент для достижения более мощных результатов. Технологии, инновации и, конечно, стартапы способствуют развитию всего общества – как в плане менталитета, привычек и мышления, так и в экономическом плане. Технологии теперь везде, они влияют на процессы в различных отраслях, и ни одна из отраслей сейчас не может полноценно функционировать без них. Если 5-10 лет назад этому еще можно было сопротивляться, то сейчас ты просто не сможешь конкурировать на рынке. Чем дольше будешь сопротивляться, тем больше потеряешь, потому что за это время весь мир уйдет вперед, а ты останешься стоять на месте", – поясняет Баррету-Гонсалвес.
Скорость, с которой Латвия поспевает за миром, увеличивается, но я бы не сказала, что мы шагаем в ногу. У нас есть потенциал, чтобы делать более мощные вещи, но зачастую на этом пути появляются такие препятствия, как менталитет и политические решения. Скорость растет за счет того, что развивается startup-коммуна и экосистема инноваций, а также потому, что страна признала технологии, инновации, «умные вещи» приоритетом. Все это помогает кораблю или стране повернуться в правильном направлении и плыть дальше
Ольга Баррету-Гонсалвес, исполнительный директор Латвийской ассоциации стартапов Startin.LV
2021 год для отрасли стартапов в целом был самым успешным за последние 10 лет – и в плане инвестиций, и в плане развития экосистемы. "В этом году мы привлекли инвестиции в размере 202 миллионов евро как от местных, так и от иностранных инвесторов. Для сравнения: по подсчетам ассоциации с начала 2011 года по конец 2020 года инвестиции составили 246 миллионов евро. Это очень существенный прирост, который довольно логичен, потому что в этом году были три очень большие инвестиции: Printful, которая в конце весны стала единорогом, то есть стартапом, рыночная оценка которого превышает 1 миллиард долларов, а также Printify и Whimsical", – поясняет исполнительный директор ассоциации.
Ольга Баррету-Гонсалвес, исполнительный директор Латвийской ассоциации стартапов Startin.LV. Фото: Лаурис Виксне
Конечно, как и любая другая отрасль, стартапы тоже почувствовали на себе негативное влияние пандемии. «Пандемия, как мне кажется, была не так ощутима в аспекте бизнеса – не могу сказать, что стартапы массово банкротились или закрывались, но была очень ограничена мобильность, которая так важна для стартапов, потому что без путешествий и командировок к экспертам и партнерам, мероприятий, на которых можно себя презентовать, и обмена опытом стартапы выпадают из оборота. Наша коммуна буквально живет от одного мероприятия до другого. Сейчас ситуация улучшилась, но влияние пандемии все еще очень ощущается», – рассказывает Баррету-Гонсалвес.

Развитие технологий в разных странах протекает в разных направлениях и на разных скоростях, однако общие тенденции наблюдаются повсюду. Далее можно ознакомиться с главными отраслевыми инновациями, часть которых актуальна и у нас:
Облачные вычисления
В сфере ИТ облачные вычисления (услуги хранения данных, вычислительные мощности или программное обеспечение, доступ к которым происходит с помощью интернета, и их можно адаптировать под нужды предприятия) стали новой нормой. Компания Gartner, которая занимается исследованиями рынка, прогнозирует, что в мире в 2021 году доходы от облачных вычислений составят 474 миллиардов долларов США. В ближайшие годы продолжится стремительный процесс внедрения облачных технологий, компании будут создавать стратегии, чтобы развивать и оптимизировать процессы, связанные с облачными решениями, которые должны соответствовать нуждам предприятий. Как только компании полностью перейдут на облачные решения, они смогут гораздо быстрее поставлять свои новые инновационные решения и адаптировать их под нужды клиентов, а также улучшать эффективность затрат, обеспечивая непрерывность предпринимательской деятельности с учетом масштаба бизнеса. Кроме этого, ожидается, что в дальнейшем большое внимание в народном хозяйстве будет уделяться устойчивому развитию, которому можно способствовать с помощью перехода на облачные технологии и при создании более продуманной ИТ-архитектуры. В настоящий момент самые большие вызовы в сфере облачных технологий – это интеграция и безопасность данных.
Цифровая безопасность
Киберпреступники не дремлют – каждый год увеличивается количество целенаправленных кибератак, и 2021 год в этом смысле не стал исключением. В прошлом году количество целенаправленных кибератак выросло на 31% по сравнению с 2020 годом. В прошлом году в среднем на компанию или организацию, которые приняли участие в исследовании Accenture, касающемся кибербезопасности (ответы предоставили 4744 руководителей компаний из 18 стран мира), приходилось 270 кибернападений. Это был несанкционированный доступ к данным, услугам, приложениям, сетям или устройствам. 29 кибератак из этих 270 были успешными. По мере роста дигитализации в разных отраслях компании инвестируют в ИТ-безопасность больше, чем раньше, однако все еще более половины или 55% крупных предприятий во всем мире не способны достаточно эффективно защитить себя от кибернападений, не умеют превентивно идентифицировать и раскрывать потенциальные угрозы. По наблюдениям часть компаний вводят облачные сервисы более медленно именно в связи с вопросами безопасности – компаниям не хватает навыков, знаний, практик и моделей управления, чтобы создать продуманные системы управления безопасностью в облачных решениях. Вместе с этим предприятиям и организациям важно не только обеспечить необходимые инвестиции в безопасность ИТ, но и уметь оценить отдачу от вложений, чтобы понять способность компании себя защитить от потенциальных нападений. В области цифровой безопасности нельзя забывать об обучении сотрудников, особенно пока большинство из них или даже все работают удаленно. Чтобы своевременно обнаружить и устранить недостатки, а также чтобы помочь сотрудникам распознавать возможные угрозы, компаниям необходимо проводить различные симуляции нападений и тесты социальной инженерии.
Автоматизация
Роботизированная автоматизация процессов (robotic process automation или RPA) – это направление автоматизации, которое помогает с помощью технологий совершать действия, которые ранее выполняли на компьютере люди. Компании и организации все активнее внедряют различные решения по автоматизации для улучшения внутренних процессов, потому что таким образом можно улучшить эффективность труда, а в долгосрочной перспективе – снизить затраты. В результате сотрудники смогут работать эффективнее, быстрее, не тратя время на выполнение стандартизированных и монотонных рутинных задач, которые теперь выполняют роботы. Компании все больше ценят умную автоматизацию с многоуровневой обработкой данных – это значит, что обучение роботов происходит не только в рамках повторяющихся задач, но и для того, чтобы на основании различных переменных условий они могли подстраиваться под ситуацию и вносить соответствующие коррективы. Интеллектуальная автоматизация, обработка живой речи и виртуальные агенты помогают предприятиям улучшать эффективность и продуктивность, а также взаимодействие с клиентами. Кроме того, эти решения помогают находить новые подходы и способы для введения различных инноваций. Под влиянием эпидемии, когда выросли объемы и масштабы дигитализации, в автоматизации начали все чаще применять так называемую гиперавтоматизацию. Это ориентированный на бизнес, дисциплинированный подход, который организации и предприятия используют, чтобы быстро идентифицировать, проверить и автоматизировать как можно больше бизнес-процессов и технологических процессов. Для достижения целей гиперавтоматизации обычно используют несколько технологий, инструментов и платформ, в том числе искусственный интеллект, решения машинного обучения, RPA и т.д. Для компаний, которые вводят различные автоматизационные решения, очень важным фактором является обучение сотрудников, чтобы они умели использовать технологии, потому что самых лучших результатов можно добиться, когда человек «сотрудничает» с технологиями.
Цифровые близнецы
Цифровой близнец – это система или копия физического объекта в цифровом виде, посредник, который накапливает данных с разных сенсоров, находящихся в физическом объекте, устройстве или системе. Чтобы смоделировать все жизненные циклы продукта, предприятия начинают создавать несколько сетей близнецов. Таким образом можно без риска протестировать изменения, прежде чем они будут внедрены в реальной жизни. Можно моделировать разные симуляции и разыгрывать гипотетические ситуации и ситуации из реальной жизни на компьютере. В ближайшее время цифровые близнецы станут основой для тестирования новых бизнес-стратегий и подходов. 65% руководителей прогнозируют, что в ближайшие три года инвестиции в цифровые близнецы увеличатся (об этом говорится в исследовании Accenture). В наши дни цифровых близнецов можно использовать в разных отраслях. Самые заметные примеры – в области развития городской среды. Например, этой зимой ученые из Рижского технического университета разработали систему мониторинга потопов – цифровой близнец сможет спрогнозировать угрозу потопа в реке Огре за 24 часа до того, как он реально начнется. Прошлой весной Рижская дума дала зеленый свет проекту цифрового близнеца – он будет работать как виртуальная модель города. Цифровой близнец уже внедрен в некоторых точках мира, в том числе в Сингапуре. Цифровой близнец помогает моделировать разные ситуации и дает информацию о том, как разные планы и перемены повлияют на город в случае чрезвычайной эвакуации, ограничения движения, строительных процессов и т.д. Это дает возможность реализовывать изменения в городской среде более умным и дружественным по отношению к жителям города способом, снижая количество потенциальных ошибок. Кроме этого, цифровых близнецов можно использовать в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве и других отраслях.

Кванты
Квантовые вычисления – это одна из экспериментальных технологий в сфере ИТ, в рамках которой проходят разные исследования и пилотные проекты. Ведущие ИТ-компании инвестируют в изучение квантовых алгоритмов, в пилотные проекты, сотрудничают с лучшими мировыми исследовательскими центрами и учеными, чтобы углубленно изучать применение квантовых алгоритмов в различных областях. Латвийские ученые в сфере квантовых алгоритмов – одни из лучших в Европе. Центр квантовых компьютерных наук при факультете компьютерно-вычислительных наук Латвийского университета сотрудничает с экспертами Accenture. Это партнерство – важный шаг к тому, чтобы в Латвии появилась база для сильных талантов в квантовой разработке. Несмотря на то, что большая часть человек не осознает, где «в быту» пригодятся квантовые вычисления, ожидается, что квантовая компьютерная наука откроет новые вычислительные возможности, которые смогут дать радикальный толчок во многих направлениях ИТ отрасли. Квантовые вычисления помогут улучшить, автоматизировать и увеличить эффективность в обработке больших данных. Прогресс ожидается и в сфере искусственного интеллекта, потому что квантовые вычисления помогут лучше обучать алгоритмы ИИ, возможно, создавая новые возможности и подходы. Квантовые вычисления могут быть полезными во многих отраслях, например, в разработке новых лекарств, в производственных процессах – они помогут находить новые решения и подходы в ситуациях, где сложно справиться нынешними методами. Эксперты ожидают, что квантовые вычисления сделают цифровую среду более безопасной, потому что обеспечат более сложное шифрование данных. Чтобы в будущем можно было создавать новые продукты и сервисы, которые бы приносили пользу всему обществу, очень важно, чтобы представители ИТ-отрасли сотрудничали с учеными. Таким образом можно понять правильное направление исследований и лучше реализовывать пилотные проекты.
Блокчейн
В обществе технологии блокчейн в основном ассоциируются с криптовалютой, например, биткоином, но на самом деле их можно использовать гораздо шире. Большую отдачу от технологий блокчейн получает не только финансовая отрасль, но и энергетика, наука, госсектор, логистика, телекоммуникации, а также процессы, которые связаны с идентификацией человека. Блокчейн – это децентрализованный журнал сделок в сети, где каждая запись зависит от предыдущих записей, которые практически невозможно отредактировать. В сфере энергетики блокчейн-технологии могут помочь уменьшить количество торговцев, обеспечив возможность прямых поставок. А если объединить их с искусственным интеллектом, то можно обеспечить доступ к источникам данных, например, о количестве жителей, расходе энергии, сезонности. Это можно использовать, чтобы прогнозировать и обеспечивать поставку энергии между поставщиком и потребителями. В области недвижимого имущества блокчейн-технологии могут ускорить сделки, связанные с недвижимостью, которые включают в себя обмен информацией и разные согласования перед сделкой. Блокчейн-технологии решают вопрос с проверкой цифровой личности, что особенно актуально в области прав беженцев. Блокчейн вместе с ИИ может осуществлять надзор в лагерях для беженцев, собирать информацию о здоровье людей, обобщать информацию о процессах ухода и т.д. В сфере медицины, где существует большое количество данных и где необходим обмен информацией, решения, основанные на блокчейне, могут обеспечить то, что пациент может рассматривать каждый случай взаимодействия с медперсоналом отдельно и давать доступ к данным о своем здоровье, зная, что данные шифруются и хорошо защищены. В сделках с применением блокчейна можно уменьшить число задействованных лиц.
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект в наши дни – это не только научная фантастика, но и стремительно растущее направление, которое в будущем позволит компаниям и организациям менять способ общения с клиентами, партнерами и сотрудниками. Искусственный интеллект – это одна из технологий, которая сильнее всего повлияет на мир после промышленной революции, потому что с его помощью можно обработать немыслимо большое количество данных за сутки и делать это непрерывно. Искусственный интеллект и решения машинного обучения могут в кратчайшее время «пролистать» объем информации и разных данных, который сложно вообразить человеческому разуму. Также они могут моделировать поведение, похожее на поведение человека. Подобные решения внедряются во многих отраслях, к тому же искусственный интеллект способен распознавать поведение, эмоции, интонацию голоса человека. Наиболее яркие примеры – это виртуальные помощники, решения для распознавания речи и лица, программы для анализа изображений и т.д. В разработке решений искусственного интеллекта большое внимание уделяют качеству данных: чтобы не использовались необъективные данные, важно убедиться, на каких именно данных обучается ИИ. Здесь важно соблюдать принцип прозрачности, потому что системы, основанные на ИИ, должны работать как дополнение человеческих возможностей. Чтобы страны могли быстрее вводить решения, основанные на ИИ, необходимо создавать модели, обрабатывающие открытый код или локальные языки, доступные за сравнительно небольшие средства. Так компании смогут быстро разрабатывать виртуальных ассистентов для улучшения продуктивности. В мире по мере развития искусственного интеллекта продолжается дискуссия об этических принципах, а также о необходимости образования человека о принципах работы ИИ и правильном использовании решений с точки зрения данных и этики.

Дополненная реальность
Дополненная реальность открывает новые возможности того, как человек может видеть и ощущать окружающую среду, не находясь в конкретном месте, что стало особенно актуально во время пандемии. Дополненная реальность дает возможность, используя специальные очки или умные устройства, видеть в физической среде цифровые и визуальные решения, которые обеспечивают персонализированный опыт в реальном времени. В наше время решения дополненной реальности можно использовать в области образования. Каждый год компании инвестируют большие средства в образование сотрудников, однако, как показывают исследования, ученики забывают 70% содержания в течение 24 часов и почти 90% – через месяц. Неудивительно, что более 99% руководителей, которые были опрошены в рамках исследования Accenture, согласны с тем, что методам обучения сотрудников надо быть более эффективными и что активный учебный процесс помогает достичь лучших результатов. Обучение, основанное на симуляционных технологиях, актуальны и в промышленности, и в сервисной отрасли, в том числе – в медицине, когда молодые специалисты могут получить необходимые практические навыки, используя решения дополненной реальности. Во время пандемии, когда вырос объем э-коммерции, решения дополненной реальности стали полезными инструментами для удержания аудитории и для привлечения новых клиентов. Примеры можно наблюдать в сфере моды, игрушек, косметики и др. Решения дополненной реальности обеспечивают индивидуальный и инновационный опыт шопинга. Даже если клиент находится удаленно, он может детально рассмотреть и примерить товар, получить дополнительную информацию о товарах и продуктах, их составе и влиянии на окружающую среду и здоровье человека.

Интернет вещей
Нас окружает интернет вещей – ведь умные устройства все чаще имеют подключение к интернету и способны общаться между собой. Иногда владелец даже не подозревает об обмене информацией между устройствами. Разные умные гаджеты могут сделать жизнь человека гораздо более легкой. Например, если дома размещены беспроводные сенсоры, то можно следить за тем, как протекает день у оставшихся дома пожилых людей, и при необходимость использовать переносную тревожную кнопку. Это позволит незамедлительно реагировать, если будут зафиксированы необычные изменения в движениях человека. Сенсоры идентификации падения сейчас широко используются в уходе за пожилыми людьми. Сенсоры с высокой точностью регистрируют падения и информируют о них врача или членов семьи. В сфере логистики сенсоры сообщают о необходимости привести дороги в порядок, если на них зафиксировано обледенение, таким образом можно избежать ДТП. У людей в домах становится все больше и больше умных помощников. Производители предлагают носимые устройства, которые можно подключить к интернету, например, обувь для бега, которая помогает следить за прогрессом тренировок и другими параметрами. Вместе с этим нужно помнить, что с увеличением количества устройств, которые подключены к интернету, и объема данных, которыми обмениваются связанные между собой устройства, особенно важным становится вопрос защиты данных и цифровой безопасности. Человек не всегда понимает, какими данными обмениваются соединенные между собой устройства, как устроена обработка данных, где они хранятся, к каким функциям надо дать доступ, а в каких ситуациях надо отказаться от предоставления права на обработку данных.
Большие данные и аналитика
Современные компании больше не говорят о возможностях больших данных. Они говорят о том, как быстро реагировать на меняющийся объем данных, особенно во время пандемии, чтобы можно было соответствующим образом действовать и вводить необходимые изменения в цепочки поставок – в отношениях с партнерами и клиентами. Сейчас компании в основное конкурируют в международной среде, поэтому им важно принимать решения, основанные на данных, а также быстро реагировать на новую информацию. Например, компания, которые следит за данными, в отличие от конкурента, которые этого не делает, может заметить поток людей в каком-то месте или сфере, быстро на это отреагировать и предложить скидки, привлекая клиентов. Для этого недостаточно использовать преимущества цифровой среды, нужно уметь поймать нужный момент, уметь соответствующим образом реагировать и поставлять товары и услуги конкретному клиенту. Большие данные и аналитика открывают новые возможности. С одной стороны, есть возможность обеспечить персонализированный клиентский опыт, с другой – нужно бороться с фальшивыми новостями, подделкой данных и кражами личности. Большие данные дают большие возможности, но вместе с этим актуализируют вопрос ответственности, потому что клиенты все больше начинают осознавать ценность личных данных. Широкий спектр современных технологий дает возможность компаниям внедрять решения, отличные от решений конкурентов, потому что у каждого игрока на рынке могут быть свои уникальные решения, которые можно использовать как конкурентное преимущество.
Проектировщик или архитектор ИТ-систем
проектирует функциональную и техническую архитектуру информационной системы в соответствии с требованиями клиента. Обычно архитектор ИТ-систем проектирует новую информационную систему или планирует, как улучшить и усовершенствовать существующую систему.
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Специалист по информационной безопасности
способен оценить уровень безопасности информации в компаниях, а также в реализуемых ИТ-проектах, в результате чего компании вводят или улучшают разные ИТ-решения, системы, вводят новые услуги. Специалист должен быть в курсе новейших технологий и тенденций в области кибербезопасности.
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Системный или администратор компьютерных сетей
обеспечивает оптимальную для нужд пользователя производительность ПО, компьютерной техники и компьютерной сети. Он проектирует, конфигурирует и администрирует компьютерные системы и компьютерные сети.
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Разработчик визуализации данных
занимается графическим отображением структурированной информации или данных, чтобы облегчить их понимание и анализ, а также донесение информации до аудитории. Специалист умеет отображать данные, используя разные инструменты.
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ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.
Над проектом "Перспективы в мире ИТ" работали: содержание – Сабине Кошелева, Лиене Матиса и Санита Калве (“Accenture”), дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Карлис Симановис, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Ерикс Радзелис, эксперт по медиакоммуникациям – Инесе Скараине.
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