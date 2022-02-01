Киберпреступники не дремлют – каждый год увеличивается количество целенаправленных кибератак, и 2021 год в этом смысле не стал исключением. В прошлом году количество целенаправленных кибератак выросло на 31% по сравнению с 2020 годом. В прошлом году в среднем на компанию или организацию, которые приняли участие в исследовании Accenture, касающемся кибербезопасности (ответы предоставили 4744 руководителей компаний из 18 стран мира), приходилось 270 кибернападений. Это был несанкционированный доступ к данным, услугам, приложениям, сетям или устройствам. 29 кибератак из этих 270 были успешными. По мере роста дигитализации в разных отраслях компании инвестируют в ИТ-безопасность больше, чем раньше, однако все еще более половины или 55% крупных предприятий во всем мире не способны достаточно эффективно защитить себя от кибернападений, не умеют превентивно идентифицировать и раскрывать потенциальные угрозы. По наблюдениям часть компаний вводят облачные сервисы более медленно именно в связи с вопросами безопасности – компаниям не хватает навыков, знаний, практик и моделей управления, чтобы создать продуманные системы управления безопасностью в облачных решениях. Вместе с этим предприятиям и организациям важно не только обеспечить необходимые инвестиции в безопасность ИТ, но и уметь оценить отдачу от вложений, чтобы понять способность компании себя защитить от потенциальных нападений. В области цифровой безопасности нельзя забывать об обучении сотрудников, особенно пока большинство из них или даже все работают удаленно. Чтобы своевременно обнаружить и устранить недостатки, а также чтобы помочь сотрудникам распознавать возможные угрозы, компаниям необходимо проводить различные симуляции нападений и тесты социальной инженерии.

