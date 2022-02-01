Юлия

Эксперт по автоматизированному тестированию в Accenture в Балтии

Моя семья работает в сфере ИТ, папа – руководитель проектов, поэтому дома компьютер появился достаточно рано, и это положило начало моему интересу к компьютерным технологиям, мне хотелось получить углубленные знания в этой области. После средней школы я начала учебу в Рижском техническом университете, а позднее параллельно с учебой начала работать в ИТ-компании. Там у меня была возможность освоить тестирование, я начала работать мануальной тестировщицей, а позднее получила навыки тестирования с помощью скриптов, начала разбираться в базах данных. Это был довольно длительный период работы, но в какой-то момент я поняла, что больше не вижу возможностей для развития, настало время перемен. Пять лет назад я стала частью команды Accenture и стала тысячной сотрудницей компании в Латвии. Это была молодая международная среда, большая масштабируемость, другой опыт. Мне было интересно смотреть и учиться, как в компании осуществляется управление, как реализуются проекты. Я привыкала к английскому языку, потому что на прежнем месте работы я работала с государственными проектами, а там была совершенно другая среда и условия.



Понемногу я начала привыкать к новой среде, мне она понравилась. За эти годы я успела поработать в разных проектах с отличными коллегами, у которых я училась и перенимала навыки руководства, училась работать и общаться с разными людьми, как управлять проектами, как передавать знания дальше и т.д. Я научилась работать в проектах, применяя принципы и методики Agile, которые включают в себя стратегию, планирование и управление и др. Параллельно с этим я начала осваивать автоматизацию тестирования, в которой необходимы особые технические знания. Этим я занимаюсь и сейчас.



Работать в отрасли ИТ интересно. Я помню, что в одном проекте я была коучем, мне нужно было обучить программистов работать с инструментами тестирования, а другие коллеги делились со мной своими знаниями, таким образом мы расширяли кругозор друг друга, получали новые знания. В компании у каждого есть своя дорожная карта развития и есть четкое понимание, чего ожидает работодатель и что необходимо для дальнейшего карьерного роста. В основном свои знания я пополняю по вечерам, хотя я знаю, что другие коллеги учатся и в другое время – например, рано утром, в середине дня или на выходных. Чем дольше я работаю в ИТ, тем больше понимаю, что не стоит скрывать свои знания и не нужно бояться делиться своим опытом. Ведь чем больше отдаешь, тем больше получаешь обратно. В проектах Accenture работают разные люди. Есть такие, у которых можно чему-то научиться, а если такие, кому я могу помочь и пополнить их багаж знаний. Сейчас я помогают молодым тестировщикам улучшать их навыки, даю советы и консультирую, если они сталкиваются с проблемами, помогаю найти решение, если что-то не работает. Работа в сфере ИТ – это хорошие условия и непрерывный процесс самосовершенствования, который дает удовлетворение и радость от проделанного.

