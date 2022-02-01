Она признает, что людям в ИТ нравится изучать "свои" технологии, то есть углубленно изучать ту область, с которой они ежедневно имеют дело: "ИТ-специалисту важно осознавать и видеть смысл в приложении своих знаний. Сейчас отраслевые профессионалы пополняют знания не только о технологиях, они осознают, что им пригодятся и другие навыки, например, из области коммуникаций, психического здоровья, планирования, поддержания баланса и т.д. В будущем удаленная работа никуда не денется, поэтому усилилась роль и значение эмоционального интеллекта, который включает в себя разные навыки – налаживать коммуникацию удаленно, использовать различные цифровые инструменты, работать в гибридных командах, сохранять мотивацию и желание совершенствоваться".
По ее наблюдениям зачастую развитие в сфере ИТ происходит не вертикально, как это принято в других профессиях, когда люди поднимаются по карьерной лестнице наверх, а горизонтально. Работники получают новые знания и меняют свою позицию, а не углубляются в текущую. Например, из специалиста по пользовательскому опыту человек может переквалифицироваться в руководителя по продукту.
К тому же работа в сфере ИТ может быть гибкой – рабочее время можно подстроить под свои индивидуальные нужды и особенности стиля жизни. "Это мы всегда подчеркиваем, когда разговариваем с женщинами, особенно с мамами. Если нужно забрать ребенка из детского сада или в рабочее время нужно уделить время семье, то это все можно компенсировать и договориться о другом рабочем времени. У нас, например, есть женщины с маленькими детьми, которые работе уделяют несколько часов рано утром или поздно вечером. К тому же можно работать удаленно. Сфера ИТ предоставляет много возможностей, которых нет в других отраслях", – подчеркивает Андерсоне.
Катрина Ошлея, тренер руководителей, коуч и психотерапевт, рассказывает, что мотивацию работать формируют внешние и внутренние факторы. Внешние факторы – это зарплата, статус, признание, различные бонусы и т.д., а внутренние – личное развитие, хорошо сделанная работа, помощь другим, руководство другими людьми, общество других людей, ощущение смысла в том, что ты делаешь, возможность менять мир и влиять на более масштабные процессы. "Примерно четверть своей жизнь мы посвящаем работе, поэтому смысл и ценности – это самая важная причина. Особенно для молодого поколения важно, чтобы у работы была своего рода миссия. Что я привнесу в общество? Что я дам другим людям? Людям очень важно понять, что своей работой они могут на что-то повлиять", – поясняет Ошлея.
Правда, она подчеркивает, что смысл – это не что-то такое, чему можно научиться на курсах и навсегда заполучить в свое распоряжение – его нужно создавать самостоятельно как и любой другой жизненный опыт.
Как этого добиться? "В сущности работодатель должен предоставить автономность, однако это можно сделать, если работник высококомпетентен. Поэтому прежде всего нужно повышать компетентность, чтобы он мог расти и развиваться. Если работодатель, разговаривая с сотрудником, может помочь увидеть смысл, то будет и мотивация! Работники часто уходят с работы именно из-за отношений с прямым руководителем или если они видят, что на работе слова расходятся с делом. Если ценности декларируются на словах, а на деле – пустышка, то мотивация пропадает", – заключает Ошлея.
Поскольку в сфере ИТ работают разные специалисты, то и мотивация у них разная. На нее влияет личность человека, семейное положение, амбиции, карьерные планы, возможности расти и другие обстоятельства. Однако истории людей говорят о том, что человек, у которого есть мотивация и желание двигаться вперед, способен осваивать новые вещи, получать удовольствие и достигать поставленных целей. Истории у всех разные – ниже можно познакомиться с некоторыми из них.
Поначалу мне было сложно выучить язык программирования Oracle до того уровня, чтобы я могла написать рабочий запрос о необходимых изменениях в системе, который нужно передать технической команде. Работая консультантом, я постоянно пополняла свои знания, искала новые подходы и решения. Например, если у клиента возникают сложности в работе с системой, то консультанту нужно найти возможное решение, общаясь с коллегами, на форумах, с производителем или по другим каналам. За это время я профессионально выросла и у меня была возможность наблюдать развитие систем Oracle. Например, сейчас стали актуальными облачные технологии, а они сильно отличаются от того, как системы работали раньше. Accenture предоставляет широкие возможности для обучения, которые включают в себя сотрудничество с Oracle, чтобы мы могли бесплатно проходить разные курсы, сдавать экзамены и получать или обновлять сертификаты. Развитие идет в разных направлениях, есть базовое обучение, которое необходимо каждому специалисту, к тому же пополнение багажа знаний происходит в рамках рабочего процесса. Еще знания можно передавать дальше – помогать специалистам, которые только недавно пришли в отрасль. Масштабируемость Accenture дает возможность попробовать свои силы и в других технологических областях, например, сейчас я работаю над проектом, который не связан с приложениями или платформами Oracle, мы создаем новое решение, поэтому я получаю новые навыки и продолжаю профессиональный рост.
Понемногу я начала привыкать к новой среде, мне она понравилась. За эти годы я успела поработать в разных проектах с отличными коллегами, у которых я училась и перенимала навыки руководства, училась работать и общаться с разными людьми, как управлять проектами, как передавать знания дальше и т.д. Я научилась работать в проектах, применяя принципы и методики Agile, которые включают в себя стратегию, планирование и управление и др. Параллельно с этим я начала осваивать автоматизацию тестирования, в которой необходимы особые технические знания. Этим я занимаюсь и сейчас.
Работать в отрасли ИТ интересно. Я помню, что в одном проекте я была коучем, мне нужно было обучить программистов работать с инструментами тестирования, а другие коллеги делились со мной своими знаниями, таким образом мы расширяли кругозор друг друга, получали новые знания. В компании у каждого есть своя дорожная карта развития и есть четкое понимание, чего ожидает работодатель и что необходимо для дальнейшего карьерного роста. В основном свои знания я пополняю по вечерам, хотя я знаю, что другие коллеги учатся и в другое время – например, рано утром, в середине дня или на выходных. Чем дольше я работаю в ИТ, тем больше понимаю, что не стоит скрывать свои знания и не нужно бояться делиться своим опытом. Ведь чем больше отдаешь, тем больше получаешь обратно. В проектах Accenture работают разные люди. Есть такие, у которых можно чему-то научиться, а если такие, кому я могу помочь и пополнить их багаж знаний. Сейчас я помогают молодым тестировщикам улучшать их навыки, даю советы и консультирую, если они сталкиваются с проблемами, помогаю найти решение, если что-то не работает. Работа в сфере ИТ – это хорошие условия и непрерывный процесс самосовершенствования, который дает удовлетворение и радость от проделанного.
Обучение в bootcamp очень хорошо организовано, содержание курса было достаточным, чтобы стать начальной точкой для карьеры в ИТ даже для тех, у кого не было предварительных знаний. Мне это обучение обеспечило обратную связь, которая позволила мне убедиться, что те навыки, которые я приобрел путем самообразования, соответствуют отраслевым стандартам. Сейчас я участвую в программе переквалификации, которую обеспечивает компания в сотрудничестве с Латвийским университетом – она дает возможность новым сотрудникам получить академическую базу в области компьютерных наук. Успешное освоение программы переквалификации – это предпосылка к развитию карьеры, которая мотивирует в течение года справляться с большой нагрузкой, объединяя полный рабочий день с учебой, которая зачастую проходит по субботам. У работников Accenture практически неограниченные возможности для образования. Предлагаемые курсы и материалы позволяют углублять знания в тех областях, которые связаны с выполнением прямых рабочих обязанностей, получать сертификаты, подтверждающие профессиональные компетенции, а также приобретать опыт работы в международной компании и изучать нюансы межкультурной коммуникации.
ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.