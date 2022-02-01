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Партнерский проект с Accenture
Что мотивирует работать в отрасли ИТ?
Развитие, автономность и добавленная ценность
"В любом обществе образование играет большую роль. Оно важно для того, чтобы мы развивались как образованная нация, которая способна принимать взвешенные решения. Отрасль ИТ – не исключение. Самообразование и непрерывное самосовершенствование – это существенные навыки, которые необходимы для работы здесь. Технологии развиваются стремительно, поэтому профессионалы в этой отрасли должны регулярно пополнять свои знания", – рассказывает Лиене Атхолде, руководитель отдела по развитию талантов и разнообразия Accenture в Балтии.
Она подчеркивает – с получением диплома или сертификата все только начинается, потому что желание совершенствоваться и способность учиться нужно сохранять в течение всей последующей жизни: "Когда мы регулярно посвящаем время учебе, наши мозги продолжают активно работать, таким образом замедляются процессы старения. Каждому человеку важно это осознавать, быть открытым к новому, тогда и успехи не заставят себя ждать".
В сфере ИТ есть несколько направлений обучения:
обязательные учебные курсы, например, в области этики, цифровой безопасности; или, например, специалисту необходим сертификат (или сертификаты), чтобы занять определенную должность или чтобы работать в определенном технологическом направлении;
если есть желание углубленно пополнять знания, например, когда консультант хочет освоить программирование или новую технологию, он обсуждает возможности развития с прямым руководителем, ментором или карьерным коучем, чтобы договориться о создании наилучшей дорожной карты для достижения цели.
"В Accenture у работника есть много возможностей для обучения – как повышать квалификацию, получать признанные в отрасли сертификаты и работать с профессионалами своего дела. С учетом того, что все большее количество людей из других сфер начинают строить карьеру в ИТ, в компании введена программа переквалификации, чтобы новые специалисты могли углубить свои академические знания. Участники программы параллельно с работой продолжают учебу в университете. Опыт Accenture говорит о том, что когда люди приходят в ИТ из других отраслей, легче приобретать навыки тем, у кого предыдущий трудовой опыт или образование были связаны с каким-либо направлением STEM", – рассказывает Атхолде.
Как понять, чему учиться?
Лиене Атхолде, руководитель отдела по развитию талантов и разнообразия Accenture в Балтии. Фото: пресс-фото
"Все люди разные, с разными возможностями и на разных жизненных этапах, поэтому важно, чтобы человек остановился и подумал, что для него в жизни сейчас важнее всего, на каком этапе жизни он находится, подготовлен ли он морально к тому, чтобы начать учебу или пойти на курсы. Планируя путь своего развития, нельзя забывать о точках поддержки – о людях, которые могут дать специалисту советы и поддержать его на пути развития, в том числе и в сложные моменты. Важно подумать о том, где человек будет черпать ресурсы и силы, чтобы не сдаться. Пополнение знаний – это осознанный выбор человека, и нужно учитывать, что будут в том числе и сложные моменты. Удаленная работа, развитие цифровых технологий предоставляют некоторую гибкость, потому что человек может найти более удобное время для освоения знаний, которое подходит именно для него с учетом остальных приоритетов, ритма жизни и т.д.", – поясняет Атхолде.

Она признает, что людям в ИТ нравится изучать "свои" технологии, то есть углубленно изучать ту область, с которой они ежедневно имеют дело: "ИТ-специалисту важно осознавать и видеть смысл в приложении своих знаний. Сейчас отраслевые профессионалы пополняют знания не только о технологиях, они осознают, что им пригодятся и другие навыки, например, из области коммуникаций, психического здоровья, планирования, поддержания баланса и т.д. В будущем удаленная работа никуда не денется, поэтому усилилась роль и значение эмоционального интеллекта, который включает в себя разные навыки – налаживать коммуникацию удаленно, использовать различные цифровые инструменты, работать в гибридных командах, сохранять мотивацию и желание совершенствоваться".
Мотивация и баланс между работой и личной жизнью
"Сфера ИТ – очень широкая, разнообразная и требует непрерывного развития, и, по-моему, это один из главных мотивирующих факторов, потому что тут никогда не скучно, нет ощущения, что достигнут потолок и больше некуда расти. Технологии развиваются постоянно, каждый день появляется что-то новое, и компании поняли, что в рамках ежедневной работы нужно предусмотреть время для освоения новых знаний. Если полгода мы ничему не будем учиться и будем работать только с тем, что мы уже знаем, то мы отстанем от отрасли. Очень много информации доступно в интернете, и каждый может ее читать, смотреть и слушать. Работающим в ИТ присуще желание саморазвиваться, поэтому они мотивированы оставаться на своем рабочем месте и дальше расти", – говорит руководительница Riga TechGirls Анна Андерсоне.

По ее наблюдениям зачастую развитие в сфере ИТ происходит не вертикально, как это принято в других профессиях, когда люди поднимаются по карьерной лестнице наверх, а горизонтально. Работники получают новые знания и меняют свою позицию, а не углубляются в текущую. Например, из специалиста по пользовательскому опыту человек может переквалифицироваться в руководителя по продукту.
Cфера ИТ не ограничивается программированием – в ней очень много разных профессий и ролей. Получая опыт, осваивая дополнительные знания, мы можем менять роли. Например, женщины часто начинают карьеру с позиции тестировщика или специалиста по клиентской поддержке, а потом доучиваются, растут и развиваются в других направлениях.
Анна Андерсоне, руководительница Riga TechGirls
В ИТ очень динамичная рабочая среда, поэтому здесь принято думать о равновесии между работой и личной жизнью, потому что в сфере ИТ человек создает добавленную ценность. "Очень важно, чтобы человек не выгорел, чтобы был мотивированным, радостным, чтобы работа спорилась. Так как в этой сфере наблюдается большой рост и компании живут финансово стабильной жизнью, то можно себе позволить заботиться о своих работниках больше, чем это делают другие предприятия. Здесь следят за тем, чтобы рабочее время использовалось максимально эффективно, чтобы человек не перерабатывал, чтобы вел здоровый образ жизни, чтобы оставалось время и для семьи, и для спорта. Ведь уже доказано, что люди, которые хорошо себя чувствуют, у которых есть время для семейной жизни и любимых занятий вне работы, гораздо более продуктивны в работе. В плане заботы о благосостоянии и хорошем самочувствии сотрудников ИТ-сфера является первопроходцем", – рассказывает Андерсоне.

К тому же работа в сфере ИТ может быть гибкой – рабочее время можно подстроить под свои индивидуальные нужды и особенности стиля жизни. "Это мы всегда подчеркиваем, когда разговариваем с женщинами, особенно с мамами. Если нужно забрать ребенка из детского сада или в рабочее время нужно уделить время семье, то это все можно компенсировать и договориться о другом рабочем времени. У нас, например, есть женщины с маленькими детьми, которые работе уделяют несколько часов рано утром или поздно вечером. К тому же можно работать удаленно. Сфера ИТ предоставляет много возможностей, которых нет в других отраслях", – подчеркивает Андерсоне.
Руководительница Riga TechGirls Анна Андерсоне. Фото: пресс-фото
Чтобы слово не расходилось с делом
Почему работа – это не просто работа? Что наполняет карьеру смыслом, чтобы она не становилась лишь инструментом для оплаты счетов и обязательным отсиживанием рабочих часов? Ответ – смысл и добавленная ценность, которые создают мотивацию работать с большей отдачей.

Катрина Ошлея, тренер руководителей, коуч и психотерапевт, рассказывает, что мотивацию работать формируют внешние и внутренние факторы. Внешние факторы – это зарплата, статус, признание, различные бонусы и т.д., а внутренние – личное развитие, хорошо сделанная работа, помощь другим, руководство другими людьми, общество других людей, ощущение смысла в том, что ты делаешь, возможность менять мир и влиять на более масштабные процессы. "Примерно четверть своей жизнь мы посвящаем работе, поэтому смысл и ценности – это самая важная причина. Особенно для молодого поколения важно, чтобы у работы была своего рода миссия. Что я привнесу в общество? Что я дам другим людям? Людям очень важно понять, что своей работой они могут на что-то повлиять", – поясняет Ошлея.
О смысле и добавленной ценности говорит американский автор Даниель Пинк (Daniel H. Pink) в книге Drive, которая стала бестселлером по версии New York Times. Согласно его теории в современном обществе людей к работе мотивируют три вещи:
Самоопределение (autonomy) – ощущение, что я могу влиять на процессы, что к моему мнению прислушиваются, что я могу влиять на свое рабочее время и самостоятельно расставлять приоритеты.
Развитие/обучение (mastery) – для людей важно через свою работу переживать трансформацию и перемены – не только в форме классических курсов или семинаров, но и в ежедневной работе. Сама работа создает вызовы, которые заставляют расти и делать то, чего раньше не приходилось.
Цель/смысл (purpose) – я работаю не только для себя, своей работой я улучшаю мир или помогаю кому-то. Наглядно увидеть смысл можно в работе врача или учителя, сложнее – в работе банковского клерка, который не видит результата своей работы. Однако и в ней есть смысл, нужно только уметь его увидеть.
Катрина Ошлея, тренер руководителей, коуч и психотерапевт. Фото: пресс-фото
"Наполненный смыслом труд создает длительные и устойчивые отношения. Людям важны рабочие отношения, поэтому зачастую коллеги дружат вне работы. А если не дружат, то по меньшей мере в рабочем коллективе будет дружеский климат. Как только на работе появляется много конфликтов или отчуждение и дистанция в отношениях, люди перестают считать свою работу приятным опытом", – поясняет Ошлея.

Правда, она подчеркивает, что смысл – это не что-то такое, чему можно научиться на курсах и навсегда заполучить в свое распоряжение – его нужно создавать самостоятельно как и любой другой жизненный опыт.
Смысл работы – это история о способе нашего мышления, восприятии и отношении. Чтобы обрести смысл, нужно менять способ мышления, потому что может быть так, что люди, которые выполняют одну и ту же работу, видят ее совершенно по-разному. Один считает, что она абсолютно бесполезна, а для другого это миссия. Поэтому очень важно искать новые аспекты, думать о том, как я могу свою нынешнюю работу увидеть в другом свете. Если я сменю работу, что ценного эта новая работа принесет в мою жизнь? Что изменится? Важно прийти к ценностям, осознать их
Катрина Ошлея, тренер руководителей, коуч и психотерапевт
"Исследования показывают, что возможность выполнять осмысленную работу работнику кажется важнее, чем зарплата, условия работы или карьерный рост. Основные нужды у всех одни и те же, с помощью работы их можно более или менее удовлетворить, а вот смысл и ценности у каждого свои. К тому же исследования показывают, что счастье следует за смыслом, а не наоборот. Сначала надо создать смысл, а затем придет счастье", – поясняет эксперт.

Как этого добиться? "В сущности работодатель должен предоставить автономность, однако это можно сделать, если работник высококомпетентен. Поэтому прежде всего нужно повышать компетентность, чтобы он мог расти и развиваться. Если работодатель, разговаривая с сотрудником, может помочь увидеть смысл, то будет и мотивация! Работники часто уходят с работы именно из-за отношений с прямым руководителем или если они видят, что на работе слова расходятся с делом. Если ценности декларируются на словах, а на деле – пустышка, то мотивация пропадает", – заключает Ошлея.

Поскольку в сфере ИТ работают разные специалисты, то и мотивация у них разная. На нее влияет личность человека, семейное положение, амбиции, карьерные планы, возможности расти и другие обстоятельства. Однако истории людей говорят о том, что человек, у которого есть мотивация и желание двигаться вперед, способен осваивать новые вещи, получать удовольствие и достигать поставленных целей. Истории у всех разные – ниже можно познакомиться с некоторыми из них.
Анна
Функциональный аналитик и консультант по Oracle в Accenture в Балтии
В сфере ИТ я работаю примерно 15 лет, до этого рабочий опыт я набирала в сфере финансовых услуг. Когда я искала новые профессиональные вызовы, то разместила свое CV в интернете, где его заметил представитель Accenture. Он пригласил меня на собеседование и предложил должность финансового консультанта. Тогда я еще не обдумывала возможность работы в сфере ИТ, но предложение компании показалось мне интересным, поэтому я согласилась. В начале я получила предложение присоединиться в группе SAP-консультантов, но тогда у меня был маленький ребенок, поэтому я не могла много времени проводить в командировках, и мне предложили позицию в группе, которая занимается продуктами Oracle. Полученный в финансовой сфере опыт мне пригодился, потому что я работала с 5-7 разными программами на ежедневной основе, накопился солидный опыт. Отличие было в том, что, когда я начала работать в Accenture, мне нужно было адаптировать программы под нужды и желания клиентов. Это привлекло мое внимание, показалось интересным то, что я могу использовать системы не только как пользователь, что я могу их изменять, вводить какие-то новшества, таким образом облегчая для клиента выполнение ежедневных обязанностей.

Поначалу мне было сложно выучить язык программирования Oracle до того уровня, чтобы я могла написать рабочий запрос о необходимых изменениях в системе, который нужно передать технической команде. Работая консультантом, я постоянно пополняла свои знания, искала новые подходы и решения. Например, если у клиента возникают сложности в работе с системой, то консультанту нужно найти возможное решение, общаясь с коллегами, на форумах, с производителем или по другим каналам. За это время я профессионально выросла и у меня была возможность наблюдать развитие систем Oracle. Например, сейчас стали актуальными облачные технологии, а они сильно отличаются от того, как системы работали раньше. Accenture предоставляет широкие возможности для обучения, которые включают в себя сотрудничество с Oracle, чтобы мы могли бесплатно проходить разные курсы, сдавать экзамены и получать или обновлять сертификаты. Развитие идет в разных направлениях, есть базовое обучение, которое необходимо каждому специалисту, к тому же пополнение багажа знаний происходит в рамках рабочего процесса. Еще знания можно передавать дальше – помогать специалистам, которые только недавно пришли в отрасль. Масштабируемость Accenture дает возможность попробовать свои силы и в других технологических областях, например, сейчас я работаю над проектом, который не связан с приложениями или платформами Oracle, мы создаем новое решение, поэтому я получаю новые навыки и продолжаю профессиональный рост.
Юлия
Эксперт по автоматизированному тестированию в Accenture в Балтии
Моя семья работает в сфере ИТ, папа – руководитель проектов, поэтому дома компьютер появился достаточно рано, и это положило начало моему интересу к компьютерным технологиям, мне хотелось получить углубленные знания в этой области. После средней школы я начала учебу в Рижском техническом университете, а позднее параллельно с учебой начала работать в ИТ-компании. Там у меня была возможность освоить тестирование, я начала работать мануальной тестировщицей, а позднее получила навыки тестирования с помощью скриптов, начала разбираться в базах данных. Это был довольно длительный период работы, но в какой-то момент я поняла, что больше не вижу возможностей для развития, настало время перемен. Пять лет назад я стала частью команды Accenture и стала тысячной сотрудницей компании в Латвии. Это была молодая международная среда, большая масштабируемость, другой опыт. Мне было интересно смотреть и учиться, как в компании осуществляется управление, как реализуются проекты. Я привыкала к английскому языку, потому что на прежнем месте работы я работала с государственными проектами, а там была совершенно другая среда и условия.

Понемногу я начала привыкать к новой среде, мне она понравилась. За эти годы я успела поработать в разных проектах с отличными коллегами, у которых я училась и перенимала навыки руководства, училась работать и общаться с разными людьми, как управлять проектами, как передавать знания дальше и т.д. Я научилась работать в проектах, применяя принципы и методики Agile, которые включают в себя стратегию, планирование и управление и др. Параллельно с этим я начала осваивать автоматизацию тестирования, в которой необходимы особые технические знания. Этим я занимаюсь и сейчас.

Работать в отрасли ИТ интересно. Я помню, что в одном проекте я была коучем, мне нужно было обучить программистов работать с инструментами тестирования, а другие коллеги делились со мной своими знаниями, таким образом мы расширяли кругозор друг друга, получали новые знания. В компании у каждого есть своя дорожная карта развития и есть четкое понимание, чего ожидает работодатель и что необходимо для дальнейшего карьерного роста. В основном свои знания я пополняю по вечерам, хотя я знаю, что другие коллеги учатся и в другое время – например, рано утром, в середине дня или на выходных. Чем дольше я работаю в ИТ, тем больше понимаю, что не стоит скрывать свои знания и не нужно бояться делиться своим опытом. Ведь чем больше отдаешь, тем больше получаешь обратно. В проектах Accenture работают разные люди. Есть такие, у которых можно чему-то научиться, а если такие, кому я могу помочь и пополнить их багаж знаний. Сейчас я помогают молодым тестировщикам улучшать их навыки, даю советы и консультирую, если они сталкиваются с проблемами, помогаю найти решение, если что-то не работает. Работа в сфере ИТ – это хорошие условия и непрерывный процесс самосовершенствования, который дает удовлетворение и радость от проделанного.
Марис
Младший разработчик приложений в Accenture в Балтии
У меня есть опыт в сфере ИТ – раньше я работал администратором компьютерных сетей, однако мне не очень нравилось это направление, и я решил обратиться к гуманитарным наукам. Изучая философию в магистратуре, я начал самостоятельно осваивать программирование. Мой интерес к этой дисциплине начал расти, примерно за два года я приобрел навыки и уверенность в том, что хочу вернуться в ИТ как разработчик ПО. Я узнал об обучении bootcamp, которое организует Accenture, проконсультировался с людьми, которые уже его прошли, и решил подать заявку на курсы Java-программирования в bootcamp, потому что это хороший способ начать карьеру в качестве программиста без предыдущего опыта работы. Я завершил учебу в марте 2021 года, получил место практиканта в Accenture, а затем и постоянную работу в компании – я начал работать с облачными технологиями Salesforce.

Обучение в bootcamp очень хорошо организовано, содержание курса было достаточным, чтобы стать начальной точкой для карьеры в ИТ даже для тех, у кого не было предварительных знаний. Мне это обучение обеспечило обратную связь, которая позволила мне убедиться, что те навыки, которые я приобрел путем самообразования, соответствуют отраслевым стандартам. Сейчас я участвую в программе переквалификации, которую обеспечивает компания в сотрудничестве с Латвийским университетом – она дает возможность новым сотрудникам получить академическую базу в области компьютерных наук. Успешное освоение программы переквалификации – это предпосылка к развитию карьеры, которая мотивирует в течение года справляться с большой нагрузкой, объединяя полный рабочий день с учебой, которая зачастую проходит по субботам. У работников Accenture практически неограниченные возможности для образования. Предлагаемые курсы и материалы позволяют углублять знания в тех областях, которые связаны с выполнением прямых рабочих обязанностей, получать сертификаты, подтверждающие профессиональные компетенции, а также приобретать опыт работы в международной компании и изучать нюансы межкультурной коммуникации.
Ассистент руководителя проектов
осуществляет существенную поддержку руководителю проектов. Должен понимать административные цели руководства и какие действия происходят в рамках проекта, а также должен практически выполнять административные задачи.
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Системный аналитик
знакомится с существующими ИТ-решениями клиента или заказчика, оценивает их работу, структуру, оценивает, как происходит обмен информацией. Затем он обобщает полученные данные, анализирует и готовит предложения по улучшению.
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Аналитик данных
это ИТ-специалист, чья работа – структурировать доступную компании информацию и превращать ее в качественные данные, изучать их, чтобы находить и соответствующим образом интерпретировать важные взаимосвязи, которые нужны для принятия решений.
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Дизайнеры UX/UI
создают внешний вид программ, сайтов, приложений и других ИТ-решений, обеспечивая их простое и понятное использование. Дизайнер несет ответственность за то, как продукт выглядит для пользователя, и за то, насколько он удобен в использовании.
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Узнайте больше о вариантах обучения ИТ и возможностях карьерного роста в "Accenture" на сайтах bootcamp.lv и shegoestech.lv.

ИТ-индустрия предлагает широкий спектр карьерных возможностей для целеустремленных людей, независимо от пола, возраста, образования и предыдущего опыта работы. Это увлекательный путь для тех, кто готов вкладывать свое время и силы в освоение будущей профессии.
Над проектом "Перспективы в мире ИТ" работали: содержание – Сабине Кошелева, Лиене Матиса и Санита Калве (“Accenture”), дизайн – Оскарс Дрегис, разработка – Карлис Симановис, редактор – Кристине Мелне, руководитель проекта – Ерикс Радзелис, эксперт по медиакоммуникациям – Инесе Скараине.
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