Covid-19 бушует в Латвии уже год. Как за это время изменился подход к лечению? Почему сейчас удается спасать даже тех пациентов, которые находятся в группе риска? Главный герой статьи — Андрис Бунка, и это его история из личного опыта.

Этой статьей мы начинаем серию публикаций "Потерянный год?", в рамках которой выслушали истории из личного опыта, сделали обзор произошедшего за последний год — второго марта прошлого года в Латвии был зарегистрирован первый положительный результат теста на Covid-19. Как пандемия сказалась на жизни людей и различных отраслях — здравоохранении, экономике, образовании и культуре? Действительно ли этот год был "потерянным"?

"Умру", — так написал своей жене в сообщении Андрис Бунка, дышавший с помощью кислородной маски. Жена ответила ему, чтобы он перестал говорить о смерти, но выслушала его последние пожелания — кому отдать машину, а кому — велосипед. И не зря, потому что Андрису 75 лет, а для людей в таком возрасте Covid-19 особенно опасен. К тому же, у него диабет второго типа, а в сердце установлен стент и кардиостимулятор. Но все же ему удалось выкарабкаться. Сам он не считает, что здоров, потому что его все еще мучает неприятный кашель: "Covid-19 может ударить со второй стороны. Эта болезнь удивительно отвратительна", — говорит Андрис — он только что вернулся из огрских лесов, где занимался скандинавской ходьбой. Он радуется, что получил отрицательный тест, и считает себя освободившимся от оков Covid-19 с 13 февраля.