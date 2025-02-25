Во вторник потеплеет до +7 градусов

Температура воздуха в Латвии во вторник поднимется до +2...+7 градусов, прогнозируют синоптики.

Преимущественно будет малооблачно, лишь в Курземе небо затянет облаками. В некоторых районах Курземе также будет стоять туман и идти небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер.

Ожидается плохое качество воздуха из-за трансграничного загрязнения частицами PM2.5 и PM10, а также из-за местных факторов.

В Риге ожидается сухой и преимущественно солнечный день с умеренным южным, юго-восточным ветром и температурой +6 градусов.

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