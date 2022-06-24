Самая прохладная Янова ночь была в Курземе, самая теплая — в Риге. Впереди — жара

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии температура воздуха в полночь по Латвии колебалась от +11..+12 градусов в Курземе до неполных +18 градусов в столице, а в пять утра — от +6,9 градусов в Руцаве до +15,3 градусов в центре Риги, сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В аэропортах Лиепаи и Вентспилса на рассвете столбик термометра также опустился до +7 градусов. Температура воздуха в международном аэропорту "Рига" снизилась до +11 градусов. В восемь утра в восточной части Латвии воздух прогрелся уже до +19..+21 градус.

Утром после Яновой ночи небо над всей страной чистое и ярко светит солнце, дует очень слабый ветер.

Уже сообщалось, что день ожидается солнечным, температура воздуха повысится до +25..+28 градусов, лишь местами на побережье ветер принесет более прохладный воздух с моря, температуры не превысит +22 градуса, прогнозируют синоптики. Но в перспективе они ожидают, что в Латвию из Европы на две недели придет жара с тропическими ночами, когда температура не опускается ниже +20 градусов.