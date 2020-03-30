Читатель: "В приемном отделении Детской больницы нас встретил медперсонал без масок. Почему?"

"В приемном отделении Детской клинической больницы на Виенибас гатве медики работают без защитных масок. По какой причине они подвергают опасности себя и, возможно, окружающих?" С таким вопросом в редакцию портала Delfi обратились читатели, которые на прошлой неделе по причине болезни детей оказались в Детской больнице.

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"Мы спрашивали и у доктора, и у медсестры, почему они в такой опасной ситуации работают без масок? Нам ответили, что они доверяют словам пациентов о том, что они не были в контакте с приезжими и сами не были за границей. Но странно, что медики не допускают, что они сами могут принести этот вирус", - отметила в разговоре с Delfi мама госпитализированного на прошлой неделе ребенка.

За разъяснением ситуации мы обратились в Детскую клиническую университетскую больницу.

"Чтобы защитить и пациентов, и себя, персонал Детской клинической университетской больницы во время работы использует средства индивидуальной защиты (СИЗ) согласно у установленному плану внутреннего порядка гигиены. В нем указано, что маски для лица используются в тех случаях, когда у пациента наблюдаются признаки респираторной инфекции. В настоящее время в распоряжении сотрудников Детской больницы достаточно средств индивидуальной защиты", - отметила пресс-секретарь больницы Уна Греневица.