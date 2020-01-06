Читатель: За выпивку и лекарства лучше платить наличными. Иначе не получите ипотечный кредит

"Пишу на несколько противоречивую тему, потому что общественное мнение и банковское лобби не поддерживают использование наличных денег. В то же время у использования наличных есть несколько плюсов. Прежде всего это то, что в этом случае не остается следов ваших покупок и образа жизни", - так начал свое письмо в редакцию портала rus.delfi.ee читатель.

"Оплата карточкой удобна, банки зарабатывают на этом свою копейку, и всё вроде бы хорошо… Но в действительности это не совсем так: оплата карточкой — это своего рода система слежки, с помощью которой можно накопать много негатива, - считает мужчина.

Я столкнулся с двумя ситуациями, которые переполнили мою чашу терпения. В первом случае моему родственнику потребовался жилищный кредит. Стоимость покупаемой недвижимости и доходы лица были, так сказать, "на грани". Изучив историю платежей, один крупный банк ответил ходатайствующему о кредите, что тот слишком много платил в барах и ночных клубах, и, исходя из этого, решение по кредиту будет отрицательным.

Но послушайте, речь ведь идет об одиноком молодом человеке, чей заработок — выше среднего почти в два раза. Разумеется, он много времени проводит вне дома, никто же не хочет остаться навсегда в одиночестве. Объяснения банк не интересовали, но, к счастью, этот родственник получил кредит в другом небольшом банке, который такую тщательную детективную работу не проводил.

Второй пример — более печальный и не имел счастливого окончания. О жилищном кредите ходатайствовала семья, чей доход был не особенно велик, к тому же в семье рос ребенок, которому постоянно требовалось лечение.

Оставим детали в стороне и перейдем непосредственно к ответу банка. Финансовое учреждение озаботили слишком частые и крупные платежи в аптеке: банкиры стали выяснять, почему так много покупок делается в аптеке, и результат, очевидно, их не удовлетворил.

Решение по кредиту было отрицательным, к сегодняшнему дню эта семья заем так и не получила. Тогда мать семейства решила использовать наличные и в день зарплаты сняла со счета большую часть денег. Это опять-таки не понравилось банку, который спросил: почему снимаете деньги? Хвост вытащили — нос увяз. И карточкой боязно платить, и крупные суммы денег тоже нельзя снимать.

Конечно, у многих есть положительный опыт общения с банками, но от выше приведенных примеров идут мурашки. Лично я боюсь теперь делать карточкой какой-либо "подозрительный" платеж. Идя в ресторан, беру с собой наличные, презервативы покупаю за наличные (а вдруг в банке решат, что у меня слишком богатая сексуальная жизнь, а значит есть опасность подцепить тяжелую болезнь, следовательно кредит не получу), не говоря уже о барах или покупке спиртного.

Лично меня очень беспокоит то, что банк знает, как я живу, где покупаю еду, какую одежду ношу, где ночую, какие у меня увлечения и т.п. Это не та информация, которая должна быть известна банку. Разве здесь нет противоречия с правами человека?

Люди, искреннее новогоднее пожелание: используйте наличные, и за вами не смогут следить".