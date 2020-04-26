ДТП в Болдерае: машина врезалась в угол жилого дома, обрушив стену
Foto: Aculiecinieka foto

В воскресенье, в рижском районе Болдерае, на пересечении улиц Менцу и Каптейню произошла авария. Как отмечает очевидец, около 15.00 в стену жилого дома врезался автомобиль Audi. Удар оказался настолько сильным, что стена обвалилась.

На место происшествия оперативно прибыли полиция, спасатели и Служба неотложной медицинской помощи. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. К счастью, в результате ДТП не пострадали жильцы дома.

"Место, где произошла авария, огородили, но движение общественного транспорта по ул. Каптейню не останавливали", - сообщил очевидец ДТП.

ДТП в Болдерае: машина врезалась в угол жилого дома, обрушив стену
Foto: Aculiecinieka foto
ДТП в Болдерае: машина врезалась в угол жилого дома, обрушив стену
Foto: Aculiecinieka foto
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