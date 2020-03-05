"Подъезжая к Таллину, испугался". Первый носитель коронавируса в Эстонии рассказал историю своего заражения

Первым, у кого в Эстонии неделю назад был диагностирован коронавирус, был приехавший на автобусе из Риги иранец. В письме, направленном в программу "Pealtnägija" ("Очевидец"), он рассказал, как заразился и что при этом чувствовал.

"В то время, когда я был в Иране, по сообщениям правительства, в стране не было коронавируса, поэтому люди не видели причин для использования защитных масок или применения других мер безопасности. Но потом стало ясно, что правительство обманывало и неделями скрывало информацию о проникновении короновируса в страну. По всей видимости, по политическим причинам".

Иранец уехал с родины в Турцию, откуда он прилетел в Ригу. "Я был уверен, что у меня нет вируса, потому что на въезде в Турцию на предмет коронавируса проверялись все пассажиры из Ирана. В Стамбуле всё было нормально".

Затем от семьи он узнал, что в его городе есть заразившиеся. И вскоре начались проблемы. "Во время трехчасового перелета в Ригу со мной всё было хорошо, никакой температуры. По прилету в Ригу сел на первый же автобус в Таллин, и вот тогда появился сухой кашель". В автобусе мужчина просмотрел по интернету новости и был шокирован видео о заболевшем премьер-министре, который кашлял во время выступления.

"К этому времени у меня появился такой же сухой кашель и понимание, что я могу быть инфицированным. Находился уже около Таллина и в этот момент пришел испуг - что же со мной станет".

На автовокзале мужчина позвонил по номеру семейных врачей 1220 и попросил совета. "Они приказали мне не ходить в больницу, а вызвать скорую. Ждал скорую за пределами пассажирского терминала. Медики приехали в защитных костюмах и отвезли меня в больницу. Через пару часов узнал, что я заразившийся. Нахожусь в изоляции и должен ждать, пока вирус не исчезнет", - рассказал он.

Иранец признается, что поначалу ему было в больнице страшно. "Я знал, что лекарства против вируса нет, и от этого было еще тяжелее. Но должен был оставаться оптимистом и думать позитивно. Сосредоточился на том, что 98% заразившихся выздоравливают, так что бояться не нужно. Первые два дня нахождения в больнице кашель усиливался, я чувствовал распространение инфекции по всем легким. Но после принятия лекарств стало легче. Единственное, что осталось до сего дня - сухой кашель, который сам по себе не опасен. Как обычный грипп. Надеюсь, что и это скоро пройдет".

Иранец в заключение отмечает, что вирус широко распространился в ряде стран, особенно в Иране, потому, что люди не знали о нем, пока не стало слишком поздно.

В Эстонии на сегодняшний день коронавирус выявлен у двух человек. Помимо упомянутого иранца болезнь также диагностирована у жителя Тарту, который побывал в Италии.