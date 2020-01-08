Предприимчивый фермер открыл магазин в пассажирском автобусе

Житель Литвы Герардас Ракявичюс - не только владеет небольшим фермерским хозяйством, но и занимается необычным бизнесом. Мужчина долгое время торговал на рынке, а сейчас придумал новый способ - купил пассажирский автобус и оборудовал в нем магазин новой и подержанной одежды, пишет ru.delfi.lt.

"Я сам создал рабочее место, поскольку работа по найму - не для меня. Я бы не мог работать 8 часов у конвейера. Мне здесь лучше. Сколько могу, столько работаю. Сколько заработаю, столько и хватит. Я сам хозяин своей жизни. Жаль только, что сейчас за счет одной одежды не проживешь, прибыль небольшая, только на жизнь хватает", – сказал Герардас. Он живет в Кедайняйском районе и владеет небольшим фермерским хозяйством. Выращивает овощи для себя и на продажу. С давних пор он торговал на рынках города и района подержанной одеждой. Для этого он возил с собой палатку, в которой и продавал свой товар. Однажды он решил открыть магазин на колесах.

"Я подумал, что магазин в автобусе - хорошая идея. Один день я могу торговать в одной деревне, на следующий - в другой. Не надо ничего собирать, разбирать. Кроме того, не страшен и дождь. Столько ненужных действий отпадает. Я осуществил эту мечту – купил автобус. С этого все и началось", – рассказал предприимчивый мужчина. "Пришлось убрать все сиденья, оборудовать примерочную, вешалки, полки. Работы было немало. Кроме того, надо было пройти техосмотр, застраховать автобус, чтобы на нем можно было ездить. Дел было немало", – сказал Герардас.

Сейчас он ездит на автобусе по Кедайняй и Кедайняйскому району. "В воскресенье я бываю в Кедайняй. В Академию приезжаю по понедельникам и пятницам, в Шету - в среду, в Краке - во вторник. Планирую поехать в Йосвайняй, но пока не могу получить торговое место. Надо просить у мэрии, ведь мы все делаем легально, есть все разрешения", – сказал Герардас, который не считает это бизнесом. Для него продажа одежды - дополнительный заработок.

Он рассказал, что клиентов достаточно. "Мы не делим клиентов на городских и сельских, богатых или бедных. Все - люди, ко всем мы относимся с уважением. И покупатели у нас самые разные - и помоложе, и старше. Конечно, в основном заходят женщины, но есть и мужчины. У нас есть что предложить каждому, добро пожаловать", – пригласил Герардас.