Предприниматель: г-н премьер-министр, дайте нам шанс выжить!

Правительство Латвии готовит объемный пакет мер, направленный на поддержку экономики в период чрезвычайной ситуации. Тем не менее, часть предпринимателей полагает, что предложенного правительством плана может оказаться недостаточно. DELFI публикует открытое письмо одного из латвийских предпринимателей премьер-министру Кришьянису Кариньшу.

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Уважаемый г-н премьер-министр!

Позвольте мне обратить Ваше внимание на текущее состояние экономики в стране, за которую Вы несете ответственность согласно занимаемой Вами должности и властных полномочий.

Гостиницы, бары, клубы, кафе, рестораны, компании, занимавшиеся организацией массовых мероприятий умирают. Количество их клиентов снизилось до нуля, плюс-минус небольшая статистическая погрешность. Логистические и транспортные компании столкнулись с массовой остановкой текущих грузопотоков и отменой заказов своих клиентов, лавинообразно растет объем неплатежей клиентов, не получивших вовремя свои товары или отказавшихся их получать. В связи с беспрецедентной паникой на мировом фондовом рынке и прогнозируемым оттоком капитала финансирующих организаций, компании IT отрасли сталкиваются с повальным отказом клиентов от запланированных, а также, в некоторых случаях, и текущих заказов. То же самое происходит в отрасли рекламного бизнеса.

Так можно продолжить о каждой отрасли экономики нашей страны сегодня. Я уверен, что Вы прекрасно осведомлены о сложившейся ситуации, - я лишь акцентирую Ваше внимание на ней с помощью информации об известных мне примерах.

В случае, если не будут приняты срочные решения по стабилизации экономического положения латвийских частных компаний, коллапс большинства секторов нашей экономики неизбежен. Неплатежеспособность целых отраслей станет вопросом не месяцев, а ближайших недель.

Уважаемый г-н премьер министр, Вы обязаны незамедлительно принять жесткие меры по государственному регулированию экономических отношений на то время, в течение которого будет сохраняться и действовать объявленное Вами в стране чрезвычайное положение! Частный бизнес Латвии не в состоянии самостоятельно оплачивать это время, в течение которого экономическая деятельность в стране фактически парализована.

Необходимо, на уровне решения кабинета министров, как минимум, на срок действия объявленного чрезвычайного положения в стране, приостановить все расчеты, прямо или косвенно связанные с оплатой этого времени, а именно:

Приостановить начисление процентов и заморозить все выплаты по банковским депозитам;

Приостановить начисление процентов и заморозить все выплаты по банковским кредитам;

Заморозить все выплаты, связанные с возвратом займов и ссуд кредитным организациям (кредитные каникулы);

Приостановить начисление любой арендной платы и заморозить все выплаты по аренде помещений и земли;

Объявить о приостановке государством любых выплат международным кредиторам в счет обслуживания государственного долга в целях поддержания существенно увеличивающихся бюджетных социальных выплат.

Только в случае принятия правительством этих или аналогичных им по сути ограничительных мер у частного бизнеса и самого государства появится шанс избежать тотального банкротства.

Анонсированные меры фискального характера, такие как отсрочка оплаты налогов никого не успокоят и не спасут, т.к. совершенно очевидно, что уже в следующем месяце гос. бюджет столкнется с беспрецедентным падением поступлений, - предприятия и частные лица будут просто не в состоянии оплачивать необходимые налоги из-за полного отсутствия хоз. деятельности и соответствующих доходов. Если чрезвычайное положение продлится более одного месяца, то исчезнет сама база для начисления налогов - экономическая деятельность.

Возможно, Ваши советники, г-н премьер министр, предостерегут Вас от принятия предложенных ограничений, мотивируя свои аргументы чрезмерной нагрузкой на банковский сектор. В качестве обоснования предложенной позиции хотел бы указать Вам на следующее обстоятельство: если и в этот раз, так же как в период кризиса 2008-2009 годов, государство оставит нас, частных предпринимателей, без поддержки в угоду одного сектора экономики (банковского), то мы будем вынуждены защищать свой бизнес и имущество любыми, доступными нам способами. Объединившись, без поддержки со стороны государства, альтернативными способами мы, уверяю Вас, г-н премьер министр, сотрем этот привилегированный сектор экономики нашей страны в порошок. Прошу не воспринимать сказанное как угрозу. Это всего лишь взгляд на ситуацию с другой стороны. Я искренне полагаю, что всегда выгоднее решать вопросы совместными усилиями, нежели прибегая к конфронтации.

Более того, мой жизненный опыт убеждает меня, что тем или иным способом, с помощью европейских структурных и/или иных стабилизационных фондов наше банковское лобби найдет способ компенсировать себе понесенные убытки. В отличие от нас, которым свои убытки придется отрабатывать.

В качестве дополнительного фона к предлагаемому комплексу мер укажу, что доход моего бизнеса на 80% связан с получением арендной платы от моих клиентов, а прибыль моего предприятия зависит от арендной платы на 100%. Но если сейчас не помочь моим клиентам выжить, их предприятия погибнут вместе с моим.

Г-н премьер министр, возможный ущерб от непринятия предложенных мер в срочном порядке будет тотальным. Неплатежеспособность и последующее банкротство частного предпринимательства приведут к исчезновению экономики страны. В данном случае промедление смерти подобно в буквальном смысле этого слова. Дайте нам шанс выжить, ведь это одна из Ваших прямых обязанностей на посту премьер министра.

P.S. Прошу не воспринимать моё обращение как анонимное. Я не стремлюсь и никогда не стремился к публичности и не заинтересован в славе. Просто у меня нет иной возможности сказать Вам то, что я считаю нужным сказать, кроме открытого письма. В случае, если у Вас возникнет соответствующее желание, - в редакции издания мои данные будут для Вас доступны.