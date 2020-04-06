"Что делать, когда муниципальная полиция на карантине?" - с таким вопросом в редакцию DELFI обратился читатель. По словам мужчины, в конце марта в магазин его отца наведался вор, однако, полиция отказалась выезжать на место преступления.

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ЧП произошло 30 марта в Болдерае. "Утром в продуктовый магазин заходит мужчина лет 30, открывает холодильник, достает бутылку пива и убегает. Продавец пенсионного возраста вместе с мужем никак не могут противодействовать, - рассказывает читатель. - Владелец магазина (мой отец) узнав об инциденте, поехал в полицейский участок, но ему отказали в приеме заявления, заявив: "мы на карантине, приходите после 14 апреля". На районе все друг друга знают и главного героя тоже. Несколько раз уже писали на него заявление, реакции ноль. У меня вопрос к полиции: если данный гражданин будет и дальше ходить воровать, нам ждать конца карантина? А если он нападет и закончится все трагедией?"

В Государственной полиции DELFI сообщили, что все участки работают и оказывают помощь жителям даже в условиях пандемии.

Если совершено преступление и пострадавший хочет, чтобы полицейские выехали на место, он должен звонить по номеру 110. Также о преступлении можно информировать в интернете. Если есть электронная подпись, то заявление можно отправить на электронную почту kanc@vp.gov.lv. Также заявление можно отправить на портале Latvija.lv, на котором можно зарегистрироваться, используя данные интернет-банка. В заявлении нужно указать детальную информацию, которая будет полезной для раскрытия преступления, а также личные данные, адрес и контактный телефон. Подробнее здесь.

"Что касается конкретного случая, то можем подтвердить, что 30 марта в 16.40 в Болдерайское отделение Рижского Курземского участка Государственной полиции обратился мужчина и сообщил о краже, которая произошла днем. Мужчина хотел, чтобы полицейские из Болдерайского отделения выехали на место происшествия. В отделении ему объяснили, что если необходим выезд на место, то нужно звонить на номер 110, в дежурную часть Рижского Курземского участка, которая обслуживает входящие вызовы", - пояснила старший специалист Отдела общественных отношений Госполиции Гита Гжибовска. По ее словам, если не требуется незамедлительная реакция, то в связи с введенными в стране мерами безопасности в условиях объявленной чрезвычайной ситуации, мужчина может подать заявление в интернете или бросить его в почтовый ящик, который находится у дверей участка.