Читатель: "Рабочие откопали снаряд и оставили его валяться на земле"

В Елгавском крае во время очистительных работ был обнаружен снаряд. По словам читателя, вместо того, чтобы вызвать саперов и полицию, рабочие просто оставили опасный предмет на земле. Так и лежал он, пока соответствующие службы не вызвали дачники.

По словам Дмитрия, в районе улицы Калмью (Карнини, Елгавский край) производились работы по очистке реки Вирцава. "С февраля или с марта лежала бочка, которую выкопали экскаваторщики. Все дачники думали, что это газовый баллон и я в том числе так думал, но сомнения были, - рассказывает мужчина. - Вчера я все же написал письмо в 52-ой батальон земесаргов, мне ответили, чтобы я вызвал полицию. Приехал экипаж, подтвердили, что это снаряд времен Второй мировой войны. Сказали, будут ждать, пока не приедут саперы. Вечером в тот же день мне отзвонили земесарги и спросили на месте ли я, а на следующий день мне почему-то звонили саперы, спрашивали, где лежит снаряд. Я не пойму, почему госслужбы не связываются между собой, и что за халатность со стороны самоуправления?"

В Елгавской думе порталу DELFI сообщили, что самоуправление не организовывало и не проводило упомянутые работы по очистке реки. Также в распоряжении муниципалитета нет информации о найденном военном снаряде. "В этом случае это вопрос находится в компетенции Государственной полиции и структур Министерства обороны. Если данные учреждения считают, что существует угроза для инфраструктуры самоуправления и жителей, а также необходимо привлечь муниципальные структуры (эвакуация, размещение, закрытие участков дорог и т.д.), информацию получает Центр оперативной информации Елгавской думы и обеспечивает дальнейшие действия в соответствии с разработанными процедурами", - сообщила представитель Управления по общественным отношениям администрации Елгавской думы Эгита Вейнберга.

В полиции подтвердили, что 19 мая Елгавский участок полиции получил информацию о том, что рядом с садовым домом был найден, возможно, военный снаряд. "На место происшествия выехали сотрудники роты патрульной службы бюро Полиции порядка. Фотографии найденного предмета с его описанием были отправлены сотрудникам роты по нейтрализации невзорвавшихся снарядов Национальных вооруженных сил, которые ответили, что у найденного военного снаряда не констатированы признаки взрывоопасного предмета, в связи с чем нет необходимости охранять территорию, а также в срочном порядке вывозить найденный предмет", - рассказала представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Даце Калниня. На следующий день, 20 мая саперы найденный снаряд все же увезли.

Комментируя упреки относительно коммуникации между ответственными службами, представитель полиции отметила, что она происходила в обычном режиме. "Стоит добавить, что чаще всего военные снаряды находят в лесах, на лугах или полях, где невозможно указать точное местонахождение, поэтому работники полиции записывают имя, фамилию и номер телефона заявителя, чтобы можно было с ним связаться и в случае необходимости уточнить место, где был найден предмет. Так это произошло и в этом случае", - пояснила Даце Калниня.