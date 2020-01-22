ФОТО: На улице Деглава на провода упало дерево, движение затруднено

В среду после обеда на улице Деглава на провода упало дерево, сообщила читательница DELFI. Движение в сторону центра затруднено.

А утром дерево упало на проезжую часть на улице Гертрудес. "К счастью, обошлось без жертв. Пожарные "прилетели" мгновенно, молодцы!" - поделилась читательница.

Как сообщалось, в четверг усилится ветер — днем на побережье порывы северо-западного ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. В большей части страны скорость ветра не будет превышать 11-16 метров в секунду.

Небо будет временами проясняться, но местами ожидаются кратковременные осадки — дождь, град и снег.