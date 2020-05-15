Читатель портала DELFI поделился видео, на котором запечатлено грубое нарушение правил дорожного движения.

На видео видно, как автомобили остановились на красный свет на перекрестке улиц Калнциема и Мелнсила. В этот момент к перекрестку приближается белый Mercedes, водитель которого не хочет, чтобы ограничивали его свободу передвижения. Он пересекает двойную сплошную, выезжает на встречную полосу и объезжает остальных. Оказавшись впереди, водитель убеждается, что по улице Мелнсила никто не едет, и проезжает перекресток на красный свет.

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DELFI Репортер
 
Ieteikt

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DELFI Репортер

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DELFI Репортер
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